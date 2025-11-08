Hyrule Warriors: La era del destierro llega este jueves en exclusiva para Nintendo Switch 2

Compartir Facebook

Salta al campo de batalla junto a la princesa Zelda, enfréntate a hordas de enemigos para salvar el Hyrule de antaño y vive la historia de la invasión del rey demonio Ganondorf.

Las viejas leyendas sobre el rey demonio Ganondorf y su invasión de Hyrule están a punto de cobrar vida en Hyrule Warriors: La era del destierro, que llega en exclusiva para Nintendo Switch 2 el jueves 6 de noviembre.

Hyrule Warriors: La era del destierro sitúa a la heroica princesa Zelda en el corazón de la legendaria Guerra del Destierro, que transformará el reino de Hyrule para siempre. Esta historia jamás contada del pasado remoto de Hyrule, a la larga, llevará a los acontecimientos narrados en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y nos permitirá descubrir los acontecimientos canónicos que solo pudimos entrever en ese título.

Pero, en esta guerra, la princesa Zelda no está sola. Personajes conocidos, como el rey Rauru o los legendarios sabios, pelearán a su lado contra las fuerzas de Ganondorf; y también se unirán a la lucha nuevos héroes, como el bullicioso kolog Cálamo, entre otros que apoyarán a Zelda en la batalla contra el rey demonio.

Domina las habilidades de combate propias de cada personaje para enfrentarte a las hordas de enemigos y forma equipo con tus aliados para ejecutar los poderosos sincroataques, que pueden cambiar las tornas de la batalla. Sitúa estratégicamente los artilugios zonnan para utilizar a tu favor agua, viento y otros efectos que te permitirán darle la vuelta al combate y salir victorioso. Utilizando todos los recursos a tu alcance, podrás desencadenar ataques espectaculares, imponerte a legiones de enemigos y derrotar a formidables jefes.

Puedes jugar con un amigo en el modo cooperativo local para dos personas de Hyrule Warriors: La era del destierro, y defender el reino en una sola consola con pantalla partida, o bien con dos consolas independientes (basta con que uno de los dos tenga el juego, si la conexión se realiza a través de GameShare1).

Además, puedes escanear cualquier figura amiibo de la serie The Legend of Zelda (a la venta por separado) para obtener recompensas dentro del juego. Entre ellas se incluyen materiales y otros objetos, que podrían resultarte de ayuda en tu misión para derrotar a Ganondorf. Y, si dispones de datos de guardado de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o de Hyrule Warriors: La era del cataclismo, cuando juegues recibirás, respectivamente, una espada o un mandoble de la guardia ilustre. Podrás hacerte con ellas tras completar la misión «La tormenta que aúlla» y regresar al mapa de Hyrule.