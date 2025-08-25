Impulsa tu periodismo de investigación con IA en Pinpoint

Hoy os dejmaos una formación para periodistas de Google News Iniciative GNI «Impulsa tu periodismo de investigación con IA en Pinpoint».

Conoce las nuevas funcionalidades potenciadas con Inteligencia Artificial que te permiten resumir, comparar y hacer preguntas sobre colecciones de miles de archivos en Pinpoint. Pata poder acceder a la herramienta usa el enlace https://journaliststudio.google.com/pinpoint/collections

Pinpoint es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google, dentro de su Journalist Studio, que permite a periodistas, académicos y otros investigadores analizar y explorar grandes colecciones de documentos y archivos de forma colaborativa . Utiliza tecnologías de IA para transcribir audio y video a texto, reconocer entidades como personas y lugares en diferentes tipos de archivos (incluyendo manuscritos y PDFs), y encontrar patrones y conexiones dentro de grandes volúmenes de datos, facilitando así la investigación y el descubrimiento de información. Una solo colección de Pinpoint puede contener hasta 200.000 documentos, incluidas imágenes, archivos de audio o texto impreso.

Funciones principales de Pinpoint:

Análisis de grandes volúmenes de datos: Puedes subir y buscar cientos de miles de documentos, imágenes, correos electrónicos, notas escritas a mano y archivos de audio a la vez.

Reconocimiento de entidades: Identifica y resalta automáticamente personas, organizaciones, ubicaciones e instituciones en tus documentos.

Transcripción automática: Transforma archivos de audio y video en texto con alta precisión, permitiéndote seleccionar una frase y escuchar la parte correspondiente de la grabación.

Colaboración: Permite compartir colecciones y documentos con otras personas, destacar texto y compartir enlaces a selecciones específicas para trabajar juntos en la investigación.

Búsqueda avanzada: Ofrece funciones de búsqueda potentes, incluyendo la capacidad de usar operadores para encontrar palabras clave exactas o excluir términos.

Extracción de tablas: Puede transformar tablas complejas y escaneadas en hojas de cálculo editables y buscables.

¿Para quién es Pinpoint?

Periodistas: Ideal para investigaciones complejas, para revisar miles de documentos o audios y encontrar historias ocultas.

Académicos: Ayuda a los investigadores a sistematizar y analizar grandes cantidades de información para ensayos, monografías e informes.

Cualquier persona que necesite analizar datos: Es una herramienta versátil para cualquier persona que necesite encontrar patrones y tendencias en grandes colecciones de datos.

¿Cómo se accede a Pinpoint?