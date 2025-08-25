Sengoku Dynasty: El esperado híbrido de géneros llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Compartir Facebook

Tu camino para convertirte en Daymiō en el Japón feudal devastado por la guerra comienza hoy. engoku Dynasty ya está oficialmente disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Este título que combina géneros te transporta al Japón feudal, donde podrás construir una aldea, formar una familia y defenderte de los invasores, ya sea en solitario o junto a amigos en modo cooperativo. Con su mezcla única de simulación de vida, RPG y acción-aventura, además del crossplay entre plataformas, ofrece algo para todos los jugadores.



El estudio polaco de desarrollo Superkami y la editorial alemana Toplitz Productions anuncian con orgullo el lanzamiento de Sengoku Dynasty, su magistral combinación de simulación de vida, rol, acción y aventura en mundo abierto y gestión de aldeas, disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC.

Mira el tráiler de lanzamiento en consolas en YouTube

Adéntrate en el tranquilo y hermoso, aunque peligroso, mundo del Japón de la era Sengoku, mientras te conviertes en un superviviente varado en una isla remota, tratando de encontrar un lugar en el “Reino de los Campesinos”: una sociedad unida por el anhelo de escapar de las guerras implacables y la firme voluntad de hallar la paz. Reconstruye tu vida, ayuda a otros refugiados, proporciónales vivienda y trabajo, y haz crecer tus asentamientos. Encuentra el amor de tu vida, forma una familia y transfiere el poder a tu heredero, para que puedas continuar tu dinastía en su lugar. Pero ten cuidado: donde hay riqueza, también hay peligro, en forma de distintas facciones que intentarán saquear tus aldeas.



Aunque Sengoku Dynasty ofrece una absorbente experiencia para un solo jugador con decenas de horas de contenido, también brilla en el modo multijugador cooperativo con hasta cuatro participantes. Así que reúne a tus amigos y lánzate a aventuras interplataforma sin interrupciones, donde construir, explorar, luchar y sobrevivir juntos será posible sin importar tu plataforma favorita.



Disfruta de todo el contenido, incluida la más reciente actualización “Bushidō”, que convirtió a la versión de PC en un éxito con más de 500.000 unidades vendidas hasta la fecha. Vive la simulación de vida definitiva del Japón feudal ahora en consolas. Sengoku Dynasty ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Más información sobre el juego se puede encontrar en las páginas de tienda correspondientes.



