Perplexity, relevante a base de faroles

Perplexity ha aprendido a ser noticia con jugadas un poco… extrañas. Su último órdago ha sido ofrecer 34.500 millones de dólares por Chrome, algo difícil de explicar: la compañía apenas vale la mitad de lo que han ofrecido por Chrome, además de operar con un producto dependiente de tecnología ajena. Sin embargo, más que una oferta de compra, parece un farol calculado para ganar relevancia.

Un patrón de titulares imposibles

La jugada que pretenden con Chrome no es aislada: Perplexity lleva tiempo probando suerte con ofertas inverosímiles. Además de esta puja, ya tanteó TikTok en Estados Unidos, acarició The Browser Company, ofreció 1.000 millones por Brave en acciones propias, y hasta mantuvo conversaciones con DuckDuckGo, mientras avivaba rumores de una compra por Apple.

Todo esto se traduce siempre en el mismo resultado: atención mediática, pero nunca se cierra una operación. La startup ingresa unos 150 millones al año, apenas tiene 30 millones de usuarios mensuales, pero aun así, ha logrado hacerse un hueco en el debate.

El contraste ayuda a entender un poco más el farol. Chrome está entre los 3.000 y los 3.500 millones de usuarios, con un 60% de cuota, mientras que la valoración de Perplexity, de 18.000 millones, está muy por debajo de la cifra ofrecida. Todo es una estrategia, un farol típico que veríamos en una partida típica de póker en un casino.

Analistas como Dan Ives estiman que solo Chrome podría valer 50.000 millones, lo que implica que la oferta es improbable y está por debajo del valor del activo. Perplexity lo viste como “Project Solomon” y promete mantener a Google como buscador predeterminado para facilitar un eventual remedio antimonopolio en EEUU. Pero Chrome no está en venta, ni Google tiene motivos para desprenderse de su puerta de entrada a la web.

El movimiento, además, coincide con la agenda pública de Perplexity: lanzar un navegador propio y posicionarse como alternativa de búsqueda IA. En términos de marketing, la jugada funciona: titulares, conversación y comparaciones con gigantes con décadas de ventaja. La relevancia “prestada” llega aunque el producto de Perplexity se apoye en modelos de terceros y en la web que resume.

Marketing agresivo y dilemas éticos

El problema de fondo no es la ambición, es el método. Mientras reivindica ser el “buscador” de la era IA, Perplexity arrastra investigaciones que la acusan de raspar contenido pese a robots.txt y de “inventar” respuestas. WIRED ya documentó en 2024 que su sistema ignoraba el estándar de exclusión y usaba IPs opacas para acceder a sitios bloqueados, Amazon abrió investigaciones por posible violación de las normas AWS… mientras Forbes denunciaron que Perplexity Pages reempaquetaba artículos ajenos con atribución deficiente.

Lejos de disiparse, las dudas han crecido. Cloudflare también ha acusado a Perplexity de emplear rastreadores “sigilosos” para eludir bloqueos de red y continuar accediendo a contenidos pese a reglas explícitas y cortafuegos. Para una empresa que quiere ser árbitro de la información, la reputación juega tanto como la precisión, igual que en los casinos y en los juegos de tragaperras, que tienen que ser y parecer fiables.

Sin ningún lugar a dudas, la estrategia funciona… si quieres visibilidad. Cada poco tiempo, una nueva “jugada” coloca a Perplexity en portada, despierta a inversores y presiona a los rivales… pero también fuerza a reguladores y medios a definirse en un terreno gris. El producto, eso sí, gusta: es rápido, útil y compite en usabilidad con Google, pero vive sobre APIs de terceros.