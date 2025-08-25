Copycat una aventura gatuna indie para PS5

Copycat es una aventura gatuna indie narrativa sobre una mascota que aprende a lidiar con el abandono y un humano obligado a rendirse. Juntas, las dos almas emprenden un viaje para descubrir el significado de la familia y el hogar. Los coloridos efectos visuales del juego deleitan los sentidos a la vez que exploran oscuras profundidades temáticas. Viaja a través de una montaña rusa emocional que te tocará la fibra sensible y te recordará lo que se siente al ser abandonado.
Sigue la historia de Dawn, una escéptica gata de refugio que preferiría estar en la naturaleza antes que ser readoptada de nuevo. Dawn cree que es una gata salvaje, y planea escaparse en cuanto tenga la oportunidad. Dawn se lo piensa mejor cuando conoce a su nueva dueña, Olive, una australiana mayor y solitaria que llora la desaparición de su querido compañero peludo. Dawn y Olive desarrollan una íntima amistad, mientras dos corazones rotos se recomponen y aprenden a latir como uno solo. Todo cambia cuando Olive cae enferma y un imitador extraviado le roba el puesto a Dawn en el hogar, obligándola a salir a la calle.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- La Edición Estándar incluye: Postal
- Recorre callejones, vallas y tejados mientras aprendes el verdadero significado del hogar. El ritmo reflexivo del juego te da la oportunidad de dejarte llevar por las emociones del amor, la soledad y el abandono a medida que avanzas en la historia
- Copycat cuenta con horas de diálogo (doblado al inglés) y un talentoso reparto de voces con subtítulos disponibles.
- Música original de Daniel Bunting. Acurrúcate con tu gatito y hazte con Copycat hoy mismo
