Crimson Desert en la gamescom y en PAX West

Estamos muy encantados de compartir nuestro nuevo vídeo de gameplay de Crimson Desert para gamescom. Este vídeo presenta un avance de la demo que presentaremos en la gamescom. Esta nueva versión te arroja directamente a frenéticas batallas, misiones tácticas e intensos combates contra jefes finales mientras Kliff lucha por reunirse con su camarada Oongka y cambiar el rumbo de la guerra en Calphade.

¡Disfruta del caos en el campo de batalla!

Crimson Desert: la ambiciosa epopeya de fantasía que llegará en 2026

Después de años de espera, retrasos y avances deslumbrantes, Crimson Desert se perfila como uno de los títulos más esperados del panorama actual. El ambicioso videojuego de acción y aventura en mundo abierto desarrollado por Pearl Abyss promete redefinir los estándares del género con una experiencia madura, envolvente y visualmente deslumbrante. A continuación, desglosamos todo lo que sabemos hasta ahora: historia, jugabilidad, desarrollo, retrasos y expectativas.

Origen y evolución del proyecto

Crimson Desert nació como un proyecto distinto dentro del universo de Black Desert Online (BDO), el popular MMORPG del estudio surcoreano Pearl Abyss. Inicialmente planteado como una precuela, la idea evolucionó hacia un juego para un solo jugador que compartiera ambientación, pero con una narrativa y estructura independiente. Finalmente, se reconvirtió en una experiencia single-player de acción y aventura con fuerte componente narrativo.

Pearl Abyss, fundada en 2010 por Kim Dae‑il y Youn Jaemin, alcanzó fama global con Black Desert Online. Desde entonces, el estudio ha apostado fuerte por su siguiente gran proyecto, con una prolongada fase de desarrollo que se ha prolongado más de cinco años.

Ambientación y narrativa: Pywel y Kliff

La acción de Crimson Desert transcurre en el continente ficticio de Pywel, un territorio devastado por la guerra y dividido por la codicia humana. El protagonista, Kliff Macduff, lidera la «Compañía Libre Melena Gris» (Greymanes) y debe enfrentarse a conspiraciones y los fantasmas de su pasado mientras combate por la supervivencia y la estabilidad del reino.

La trama tiene tintes épicos que recuerdan a sagas como Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, con luchas por el poder tras el coma del Rey de Demeniss, quien unificaba las tierras. Sin embargo, la narrativa se perfila como más directa, con Kliff como personaje predeterminado sin opción de personalización, similar al enfoque de Geralt en The Witcher.

Jugabilidad: combates, mundo abierto y actividades

Crimson Desert apuesta por una experiencia de juego completa: un mundo abierto vasto, mecánicas de combate profundas y actividades variadas que trascienden la línea entre acción y simulación.

Combate visceral y dinámico : Se caracteriza por su brutalidad y fluidez, con esquivas, bloqueos, combos, ataques a caballo y uso de arcos y habilidades especiales. El estilo ha sido comparado con God of War por su crudeza y rapidez.

Jefes épicos : En las demos presentadas, como la de Gamescom 2024, se enfrentaban jefes titánicos como el Rey Ciervo (Staglord), el Demonio del Junco, Reina Rocangrejo o La “Maléfica Marie” (Hexie Marie). Cada uno exige estrategias distintas, elevando el reto estratégico.

Exploración y actividades secundarias : El entorno ofrece zonas como montañas nevadas o campos verdes, con escalada, planeo, uso de gancho y monturas (caballos y potencialmente dragones). También incluye minijuegos como pesca, caza, cocina, puzles e interacción con NPCs.

Motor gráfico: Desarrollado sobre el BlackSpace Engine, una versión mejorada del motor de BDO, permite entornos ricos y detallados con físicas avanzadas y efectos visuales realistas.

Plataformas y disponibilidad lingüística

El juego se lanzará en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S; también anunciado para macOS en algunos informes.

La versión de Steam confirmaba soporte para múltiples idiomas, incluidos español de España y Latinoamérica. Tienda Steam

Retrasos y nueva ventana de lanzamiento

El desarrollo de Crimson Desert ha sufrido varios retrasos:

Planeado originalmente para finales de 2021, con estilo de precuela de BDO.

Posteriormente, fue reprogramado indefinidamente y luego para 2025.

Último retraso confirmado : en agosto de 2025, durante una llamada de resultados financieros, Pearl Abyss anunció que el juego se retrasa nuevamente a principios de 2026 (primer trimestre, Q1 2026), citando motivos como certificación en consolas, doblajes, distribución y coordinación con socios.

A pesar del retraso, se publicó un espectacular gameplay de 13 minutos que muestra escalada, combates, exploración y diálogos, generando entusiasmo renovado. Además, se confirmó presencia jugable en Gamescom 2025.

Recepción e impresiones

Los primeros avances y demos han generado expectación entre prensa y jugadores:

En reseñas tempranas, se elogió el combate brutal, los gráficos impresionantes y la ambientación madura. Se dijo que el control requiere práctica, pero que la recompensa vale la pena.

Se han realizado comparaciones jugables con Dragon’s Dogma 2 y The Witcher 3, mezclando exploración, combate y narrativa.

Varios medios señalaron que, aunque volver a retrasar el lanzamiento decepciona, ganar meses adicionales podría resultar positivo, permitiendo pulir y optimizar el juego antes de su lanzamiento.

Expectativas y futuro próximo

Calendario estimado:

Q1 2026: Fecha de salida prevista entre enero y marzo. Sin embargo, aún no hay día concreto.

Eventos futuros:

Se espera presencia jugable en Gamescom 2025 y posiblemente en PAX West, lo que abre la puerta a nuevos avances visuales y de jugabilidad.

Expectativas del público:

La comunidad tiene esperanzas altas: desde fans de BDO que desean una experiencia offline, hasta fans de RPGs exigentes. Debates en foros sugieren que muchos consideran plausible lo mostrado gracias a la experiencia previa del estudio. Steam Community

Crimson Desert representa, sin duda, la gran apuesta de Pearl Abyss para dar el salto hacia una experiencia single-player cargada de narrativa, acción y libertad. Su prolongado desarrollo se ve ahora acompañado de decisiones estratégicas para asegurar una salida de calidad, incluso si eso supone esperas adicionales.

El juego combina combate visceral, exploración vertical, entornos vivos y mecánicas variadas en un mundo devastado que exige tanto coraje como astucia. La promesa de una experiencia profunda, respaldada por tecnología avanzada, refuerza la posición de Crimson Desert como uno de los RPGs más esperados del ciclo 2026.