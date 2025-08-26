The Last of Us, The Legend of Zelda and Forza Horizon 5, los videojuegos más buscados en Wallapop en este 2025

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Con motivo del Día del Videojuego 2l 29 de agosto, Wallapop ha desvelado el ranking de los videojuegos y consolas más buscados y vendidos este 2025 en la plataforma.

En cuanto a los videojuegos más buscados de lo que llevamos de año, el ranking lo conforman las dos entregas de The Last of Us, seguido de The Legend of Zelda y Forza Horizon 5. En ventas, destacan Minecraft para PS3, Super Mario y el propio The Last of Us.

En el mes de agosto, varios títulos han despuntado sus búsquedas. The Legend of Zelda, con un incremento del 200%, Call of Duty: Black Ops 6 , con un aumento del 125 % y Animal Crossing: New Horizons , con un crecimiento del 100 %, entre otros.

Call of Duty: Black Ops 6 Animal Crossing: New Horizons Respecto a consolas, Nintendo Switch se corona como la consola más buscada del año, mientras que los modelos retro como Game Boy y Game Gear recuperan protagonismo entre los más nostálgicos.

El gaming sigue marcando tendencia en el mercado de segunda mano y Wallapop, la plataforma líder en consumo consciente y humano, revela cuáles están siendo los videojuegos y consolas que más han conquistado a los usuarios en lo que llevamos del 2025 con motivo del Día del Videojuego, que se celebra el próximo 29 de agosto. Entre la fuerza de sagas históricas como The Last of Us o The Legend of Zelda y el empuje de la Nintendo Switch, los datos confirman que clásicos y novedades conviven como nunca entre la comunidad gamer.

Los videojuegos más buscados y vendidos en este 2025 en Wallapop

En el ranking de búsquedas, el liderazgo corresponde a The Last of Us, tanto en su primera como en su segunda parte, impulsado por el estreno de la segunda temporada de la serie en HBO el pasado mes de abril, seguidos de The Legend of Zelda y Forza Horizon 5.

En cuanto a ventas se refiere, tres nombres se repiten como protagonistas: Minecraft para PS3, The Last of Us y Super Mario, lo que demuestra que los clásicos no solo generan gran interés en términos de búsquedas, sino que también impulsan la compra final de los usuarios, provocando que se mantengan en la cima año tras año.

Agosto, un mes muy vivo para la comunidad gamer en la plataforma

El mes de agosto se corona, un año más, como un mes de mucha actividad en la categoría de videojuegos en la plataforma y entre los vídeojuegos más buscados en este mes, destacan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Supermario, Call of Duty y Disney Infinity.

Si bien, hay otros que también han despuntado en este mes del verano, como The Legend of Zelda, el cual ha registrado un incremento del 200%, seguido de Call of Duty: Black Ops 6, con un crecimiento del 125% en búsquedas en este mes, Animal Crossing: New Horizons, que también ha registrado un incremento del 100% en el mismo período de tiempo, y la saga Mario Kart, con un 75% de crecimiento en agosto gracias a sus versiones Mario Bros 8 Deluxe, Super Mario Kart y Wii.

Consolas en auge: del éxito de la Nintendo Switch al regreso de lo retro

Una vez más, la plataforma no solo se consolida como es una de las opciones más utilizadas para comprar y vender videojuegos, sino que también es el espacio ideal al que los gamers recurren para poder obtener o dar una segunda vida a sus consolas favoritas a un buen precio.

En este contexto, la Nintendo Switch se mantiene como la consola más buscada en lo que llevamos de 2025 y confirma su liderazgo entre los gamers de Wallapop. A su lado, los modelos retro también han vuelto a ganar protagonismo: Game Boy, Game Gear y Commodore 64, situándose entre los favoritos de 2025 para los fans más nostálgicos. Si nos centramos únicamente en el mes de agosto, el interés se amplió a otras consolas como la Super Nintendo y la PlayStation 4, que, junto a la Nintendo Switch Lite, completaron el ranking del verano.

Además, esto también ha venido acompañado de un interés hacia los accesorios de las consolas, cuya demanda ha registrado un crecimiento. Concretamente, las búsquedas del mando de Nintendo Switch y Playstation han incrementado un 200% y 140% respectivamente, siendo artículos clave para estos usuarios.

El gaming, un ocio accesible y sostenible para todos

Wallapop se ha convertido en un lugar clave para quienes buscan dar una segunda vida a sus juegos y consolas, y también para aquellos que quieren recuperar títulos descatalogados o ediciones especiales de valor para coleccionistas. De esta manera, la plataforma se posiciona como un facilitador a estos productos con precios más accesibles y fomentando un consumo más responsable y, al mismo tiempo, impulsando a los usuarios a poner en circulación aquello que ya no utilizan, lo que les permite seguir adquiriendo nuevos productos dentro de la propia plataforma.