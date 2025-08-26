Un estudio de Semrush confirma que ChatGPT no es el fin de Google

Compartir Facebook

Mientras crecen las voces que anuncian el fin del buscador tradicional, los datos muestran un comportamiento digital más complejo y enriquecido.

Los usuarios que adoptan ChatGPT no abandonan Google, su actividad en el buscador se mantiene o incluso aumenta.

El estudio ha analizado 260.000 millones de datos anónimos en EE. UU. entre enero de 2024 y junio de 2025.

Las búsquedas no se sustituyen, se multiplican: la IA generativa no canibaliza canales, sino que abre nuevas puertas.

ChatGPT no está desbancando a Google. Es una conclusión clara, avalada por datos reales, y que contrasta con muchas percepciones que se han instalado en el imaginario digital. Según el último estudio de Semrush, los usuarios que comienzan a utilizar ChatGPT no reducen su actividad en Google; más bien la complementan. El resultado es un ecosistema de búsqueda más amplio, donde la inteligencia artificial se suma al buscador, pero no lo reemplaza.

Para llegar a esta conclusión, Semrush, compañía global especializada en marketing digital y visibilidad online, ha analizado 260.000 millones de registros de comportamiento online recogidos entre enero de 2024 y junio de 2025 en EE. UU., exclusivamente desde dispositivos de escritorio. Se trata de un análisis basado en datos de navegación anónimos de usuarios que dieron su consentimiento, lo que permite entender a gran escala cómo cambia la forma en la que buscamos información.

La metodología del estudio es contundente. Se han comparado tres grupos: usuarios que comenzaron a usar ChatGPT en el primer trimestre de 2025, usuarios que no usaron ChatGPT en ningún momento, y otro grupo que ya lo utilizaba desde enero de 2024. En todos los casos, el comportamiento de búsqueda en Google se ha mantenido estable tras el primer contacto con ChatGPT, e incluso ha aumentado ligeramente. No hay sustitución. Hay expansión.

Este comportamiento ha sido especialmente consistente entre quienes empezaron a usar ChatGPT en enero, febrero o marzo de 2025. Las gráficas analizadas muestran que, tras el primer uso de la IA generativa, no solo no se produce un descenso en las sesiones de búsqueda en Google, sino que en muchos casos se incrementan. Algo similar ocurre con los usuarios más longevos, aquellos que ya usaban ChatGPT desde enero de 2024: su actividad en el buscador ha continuado con una sorprendente regularidad a lo largo de más de 500 días.

Fernando Angulo, Senior Market Research Manager de Semrush, pone el foco en el verdadero valor del estudio: “No estamos ante una guerra entre plataformas. Estamos viendo cómo los usuarios se abren a nuevos hábitos de búsqueda. ChatGPT no sustituye a Google, lo complementa. Esta convivencia abre más posibilidades para las marcas y obliga a diversificar las estrategias de marketing digital”. Angulo insiste en que los departamentos de marketing deben dejar atrás el miedo a una supuesta canibalización. “Es momento de integrar. Hay que seguir apostando por el SEO tradicional y, al mismo tiempo, empezar a trabajar el posicionamiento para motores de IA. Porque el usuario no elige una vía excluyente: se mueve entre ambas según su necesidad, su momento y su contexto”.

La gran conclusión del estudio es tan clara como poderosa: ChatGPT no elimina la búsqueda tradicional, la enriquece. Para las marcas, esto significa una oportunidad. La adopción de inteligencia artificial no borra el terreno conocido, sino que multiplica los caminos para conectar con los usuarios.