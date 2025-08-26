El mágico viaje continúa en Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral, a la venta este jueves, 28 de agosto

La edicion para Nintendo Switch 2 incluye una nueva historia con nuevos niveles, más transmorfosis y actividades, y frecuencia de imágenes y gráficos mejorados
Un poderoso meteorito, un mundo transformado y un héroe rosa que vuelve para salvar la situación se darán cita en Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral cuando se lance para Nintendo Switch 2 el 28 de agosto. Esta nueva edición incluye características exclusivas de Nintendo Switch 2 como frecuencia de imágenes y gráficos mejorados para toda la aventura, nuevas fases astrales y tres nuevas transmorfosis.
Toda la información en el video Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral – Tráiler general
El juego viene renovado con nuevas características y modos como:
- Descubre el mundo astral: Un día, Kirby ve cómo un meteorito gigante cae del Cielo, provocando que una misteriosa isla volcánica emerja del mar. Kirby se lanza a la aventura para rescatar a los astralines perdidos y acabar con el poder maligno del meteorito.
- Nuevas fases astrales: El misterioso poder del meteorito provoca todo tipo de cambios en el mundo, y las zonas que antes resultaban familiares se convierten en fases astrales. Podrás escalar edificios, explorar el lecho marino y mucho más, gracias al poder del meteorito que crea caminos previamente inaccesibles. Pero cuidado: ahora la Jauría es mucho más poderosa, y sus nuevas formas vienen acompañadas de nuevos enemigos. Todas estas fases astrales también se pueden jugar codo con codo con un amigo en modo cooperativo para dos jugadores.
- Tres nuevas transmorfosis: Absorbe objetos especiales y contempla las nuevas transformaciones de Kirby que desbloquean nuevas formas de explorar. En el mundo astral hay tres nuevas transmorfosis esperando a Kirby. Rebota hasta alturas antes inalcanzables y aplástalo todo a tu paso con el muelle transmórfico, trepa muros con facilidad con el engranaje transmórfico, y deslízate pendiente abajo con el letrero transmórfico.
- Nuevas actividades: Ve al coliseo y enfréntate al torneo más desafiante, con una sucesión de los jefes más grandes y feroces en la copa definitiva Z+. Habla con el Waddle Dee astrónomo de la ciudad e intercambia las monedas astrales de las nuevas fases en la máquina de cápsulas + para conseguir nuevas figuras.
- Mejoras de Nintendo Switch 2: Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral aprovecha las nuevas posibilidades de Nintendo Switch 2 y ofrece gráficos y frecuencia de imágenes mejorados.
Quienes ya tengan Kirby y la tierra olvidada pueden hacerse con un paquete de mejora*1 para el juego. Al comprar el paquete de mejora en Nintendo Switch 2, se podrá acceder a todas las nuevas características y modos de la Nintendo Switch 2 Edition.
Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral se lanza para Nintendo Switch 2 el 28 de agosto, incluyendo gráficos y frecuencia de imágenes mejorados para toda la aventura, nueva historia y fases en el mundo astral, y más. Quienes ya posean Kirby y la tierra olvidada para Nintendo Switch pueden adquirir un paquete de mejora, también disponible el 28 de agosto.. Leer artículo completo en Frikipandi El mágico viaje continúa en Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral, a la venta este jueves, 28 de agosto.