El mágico viaje continúa en Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral, a la venta este jueves, 28 de agosto

La edicion para Nintendo Switch 2 incluye una nueva historia con nuevos niveles, más transmorfosis y actividades, y frecuencia de imágenes y gráficos mejorados

Un poderoso meteorito, un mundo transformado y un héroe rosa que vuelve para salvar la situación se darán cita en Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral cuando se lance para Nintendo Switch 2 el 28 de agosto. Esta nueva edición incluye características exclusivas de Nintendo Switch 2 como frecuencia de imágenes y gráficos mejorados para toda la aventura, nuevas fases astrales y tres nuevas transmorfosis.

El juego viene renovado con nuevas características y modos como:

Descubre el mundo astral: Un día, Kirby ve cómo un meteorito gigante cae del Cielo, provocando que una misteriosa isla volcánica emerja del mar. Kirby se lanza a la aventura para rescatar a los astralines perdidos y acabar con el poder maligno del meteorito.

Nuevas fases astrales: El misterioso poder del meteorito provoca todo tipo de cambios en el mundo, y las zonas que antes resultaban familiares se convierten en fases astrales. Podrás escalar edificios, explorar el lecho marino y mucho más, gracias al poder del meteorito que crea caminos previamente inaccesibles. Pero cuidado: ahora la Jauría es mucho más poderosa, y sus nuevas formas vienen acompañadas de nuevos enemigos. Todas estas fases astrales también se pueden jugar codo con codo con un amigo en modo cooperativo para dos jugadores.

Tres nuevas transmorfosis: Absorbe objetos especiales y contempla las nuevas transformaciones de Kirby que desbloquean nuevas formas de explorar. En el mundo astral hay tres nuevas transmorfosis esperando a Kirby. Rebota hasta alturas antes inalcanzables y aplástalo todo a tu paso con el muelle transmórfico, trepa muros con facilidad con el engranaje transmórfico, y deslízate pendiente abajo con el letrero transmórfico.

Nuevas actividades: Ve al coliseo y enfréntate al torneo más desafiante, con una sucesión de los jefes más grandes y feroces en la copa definitiva Z+. Habla con el Waddle Dee astrónomo de la ciudad e intercambia las monedas astrales de las nuevas fases en la máquina de cápsulas + para conseguir nuevas figuras.

Mejoras de Nintendo Switch 2: Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral aprovecha las nuevas posibilidades de Nintendo Switch 2 y ofrece gráficos y frecuencia de imágenes mejorados.

Quienes ya tengan Kirby y la tierra olvidada pueden hacerse con un paquete de mejora*1 para el juego. Al comprar el paquete de mejora en Nintendo Switch 2, se podrá acceder a todas las nuevas características y modos de la Nintendo Switch 2 Edition.

Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral se lanza para Nintendo Switch 2 el 28 de agosto, incluyendo gráficos y frecuencia de imágenes mejorados para toda la aventura, nueva historia y fases en el mundo astral, y más. Quienes ya posean Kirby y la tierra olvidada para Nintendo Switch pueden adquirir un paquete de mejora, también disponible el 28 de agosto.