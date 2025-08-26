¿Lavas los platos antes de meterlos al lavavajillas? El error que está haciendo perder energía, tiempo y agua a miles de hogares

By Manuel Royo

Lavar los platos a mano antes de introducirlos en el lavavajillas sigue siendo un hábito muy extendido. Sin embargo, según los expertos no solo es innecesario, sino también contraproducente desde el punto de vista del ahorro energético y del respeto por el medio ambiente.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo medio de agua de los hogares españoles asciende a 128 litros por persona al día. Una cifra que, aunque puede parecer elevada, cobra sentido al analizar el impacto de rutinas como el lavado manual de la vajilla.

Uno de los mitos más comunes es que el lavavajillas consume más agua y energía que lavar a mano. Sin embargo, la realidad es justo la contraria. De acuerdo con un estudio publicado por la OCU en agosto del 2023, un lavavajillas moderno utiliza entre 10 y 15 litros de agua por ciclo, mientras que lavar a mano puede suponer un gasto de hasta 60 litros, especialmente si se deja abierto el grifo. Además, el consumo energético de un lavavajillas eficiente se sitúa entre 0,7 y 1 kWh por ciclo, frente a los 2 a 2,5 kWh del lavado manual.

“Además del exceso de consumo, muchas personas realizan un prelavado manual antes de meter los platos al lavavajillas, duplicando el gasto sin necesidad”, explica Manuel Royo, director de marketing de Beko Europe en España. “Los lavavajillas actuales están diseñados para detectar el nivel de suciedad y ajustar el lavado en consecuencia para optimizar su rendimiento. Solo es necesario eliminar los restos sólidos, no hace falta usar agua”.

Consejos para un lavado eficiente y sostenible

Retira los restos de comida sin agua: Utiliza una espátula o servilleta para eliminar los restos más grandes antes de colocar la vajilla en el lavavajillas. Este paso evita que los filtros se obstruyan.

Utiliza una espátula o servilleta para eliminar los restos más grandes antes de colocar la vajilla en el lavavajillas. Este paso evita que los filtros se obstruyan. Coloca bien la vajilla: Distribuir correctamente los platos, vasos y cubiertos garantiza que el agua y el detergente lleguen a todas las superficies. Los platos deben ir en la bandeja inferior, ligeramente inclinados; los vasos, boca abajo en la parte superior; y los cubiertos separados entre sí.

Distribuir correctamente los platos, vasos y cubiertos garantiza que el agua y el detergente lleguen a todas las superficies. Los platos deben ir en la bandeja inferior, ligeramente inclinados; los vasos, boca abajo en la parte superior; y los cubiertos separados entre sí. Aprovecha la carga al máximo : Evita poner el lavavajillas medio vacío. Esperar a que esté completamente lleno te permite optimizar cada lavado, reduciendo el consumo de agua y energía en cada ciclo.

: Evita poner el lavavajillas medio vacío. Esperar a que esté completamente lleno te permite optimizar cada lavado, reduciendo el consumo de agua y energía en cada ciclo. Apuesta por las últimas innovaciones: Invertir en tecnología de última generación ayuda a cuidar el medio ambiente y hacer más eficaces las tareas del hogar con un solo gesto. Por ejemplo, Beko incorpora soluciones como CornerIntense™, que distribuye el agua en ángulos más amplios para llegar a todos los rincones; HygieneIntense™, que combina altas temperaturas y vapor para una desinfección superior; o DeepWash™, que ofrece una limpieza intensiva para ollas y recipientes muy sucios.

Invertir en tecnología de última generación ayuda a cuidar el medio ambiente y hacer más eficaces las tareas del hogar con un solo gesto. Por ejemplo, Beko incorpora soluciones como que distribuye el agua en ángulos más amplios para llegar a todos los rincones; que combina altas temperaturas y vapor para una desinfección superior; o que ofrece una limpieza intensiva para ollas y recipientes muy sucios. Haz un mantenimiento regular: Limpia los filtros, revisa los brazos rociadores y utiliza descalificantes si es necesario. Un lavavajillas en buen estado consume menos y tiene una vida útil más larga.

También desde un enfoque práctico, el lavavajillas ofrece ventajas adicionales más allá del ahorro de agua y energía:

Mayor higiene: Las altas temperaturas eliminan bacterias con mayor eficacia que el lavado manual.

Ahorro de tiempo y comodidad: Automatiza una tarea doméstica habitual.

Secado más eficiente: El proceso de secado evita el uso de paños o papel de cocina.

Menor impacto ambiental: Además del menor consumo de recursos, se genera una huella de carbono significativamente inferior.

Además, el nuevo etiquetado energético europeo también facilita identificar los electrodomésticos más eficientes. En este sentido, Beko ofrece modelos con clasificación A o B, que combinan innovación, rendimiento y sostenibilidad.

En definitiva, el lavavajillas es una herramienta clave para la sostenibilidad en el hogar. Adoptar hábitos responsables y elegir tecnología eficiente permite ahorrar agua, energía y tiempo, cuidando el planeta desde casa. Pequeños cambios cotidianos que suman hacia un futuro más sostenible.