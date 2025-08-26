Compartir Facebook

HONOR revoluciona la productividad impulsada por IA en los teléfonos plegables con HONOR Magic V5

HONOR Magic V5 cuenta con Google Gemini integrado y Snapdragon® 8 Elite para impulsar la productividad con IA en tiempo real

Soporte líder en la industria: 7 años de actualizaciones de Android™ y de seguridad en la UE y Reino Unido

HONOR , la marca de tecnología global, está en pleno lanzamiento de su nuevo plegable, HONOR Magic V5 , que cuenta con una profunda integración con Google Gemini, un asistente personal con IA realmente útil, y el compromiso de ofrecer 7 años de actualizaciones de Android™ y 7 años de parches de seguridad en la UE y el Reino Unido. Desarrollado en estrecha colaboración con Google y equipado con la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, HONOR Magic V5 está diseñado para redefinir la productividad móvil a través de experiencias de IA inteligentes y en tiempo real, especialmente en dispositivos plegables.

“Nuestra colaboración con Google refleja el compromiso a largo plazo de HONOR de incorporar las últimas experiencias basadas en inteligencia artificial a nuestros dispositivos”, ha afirmado James Li, director ejecutivo de HONOR. “En línea con nuestro HONOR ALPHA PLAN, HONOR está dando un paso fundamental en nuestra transformación hacia una empresa global de ecosistemas de dispositivos con IA. Con HONOR Magic V5 como último hito, estamos llevando las ventajas de las experiencias multiplataforma impulsadas por la IA al mercado de los dispositivos plegables y más allá”.

Construyendo el futuro de la IA en dispositivos plegables

HONOR Magic V5 eleva la productividad y la creatividad de los dispositivos plegables al integrar a la perfección Google Gemini como asistente de IA siempre disponible. Al pulsar prolongadamente el botón de encendido, Gemini ayuda a los usuarios con la escritura, la planificación, el aprendizaje y mucho más, y puede extraer información y realizar acciones en múltiples aplicaciones y servicios, todo ello con una sola orden. Los usuarios también pueden hablar en directo con Gemini para intercambiar ideas, simplificar temas complejos y ensayar momentos importantes con respuestas en tiempo real. Incluso pueden preguntarle a Gemini sobre cualquier cosa que vean compartiendo su cámara o pantalla en las conversaciones de Gemini Live.

Para mejorar aún más la accesibilidad, HONOR también ha creado una nueva interacción “Tap Tap”, que permite a los usuarios iniciar Gemini al instante con solo tocar dos veces la parte trasera del dispositivo, lo que elimina la necesidad de desbloquearlo o abrir una aplicación. En combinación con el modo Multi-flex de HONOR, HONOR Magic V5 puede ejecutar hasta tres ventanas de aplicaciones simultáneamente para una multitarea extremadamente eficiente. Los usuarios pueden revisar notas, unirse a una videollamada y chatear con Gemini, todo al mismo tiempo. Por ejemplo, pueden arrastrar un término de un documento directamente a Gemini para obtener una aclaración inmediata sin interrumpir su flujo de trabajo, o resumir las actas de una reunión mientras arrastran simultáneamente las fechas clave a su Google Calendar, estableciendo un nuevo estándar de productividad impulsada por la IA en dispositivos plegables.

Un compromiso compartido con el apoyo a largo plazo y la sostenibilidad

HONOR Magic V5 será uno de los primeros smartphones compatibles con Android 16 y ofrecerá siete años de actualizaciones de Android y siete años de parches de seguridad en la UE y el Reino Unido. Este compromiso ampliado garantiza que los usuarios sigan recibiendo las últimas innovaciones y protecciones.

“Estamos encantados de ver cómo HONOR Magic V5 aprovecha la potencia de Google Gemini para ofrecer experiencias de IA verdaderamente innovadoras en un formato plegable”, ha añadido TT Ramgopal, director de Ingeniería de Socios de Android en Google. “El compromiso de HONOR de ofrecer siete años de soporte de software y seguridad para Android también subraya una visión compartida para ofrecer valor a largo plazo y una experiencia de usuario excepcional y segura para los consumidores”.

HONOR Magic V5 se lanzará oficialmente en más mercados europeos el 28 de agosto de 2025.