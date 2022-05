4 horas diarias, ese el tiempo que pasan de media los menores conectados a las pantallas fuera de las aulas

Con motivo de la pandemia y los confinamientos, 2020 fue un periodo de cambios en el que la digitalización tomó un papel protagonista, pasando a formar parte de todos los aspectos que conforman la vida de las personas. Este proceso imparable provocó que 2021 fuera el año de familiarizarse con el resultado de una nueva normalidad, más digital que nunca, y que ha modificado ampliamente la forma de entender el mundo.

Con el objetivo de conocer cómo está siendo la adaptación a una realidad que marcará completamente la vida de las generaciones Zeta y Alpha, Qustodio, la plataforma líder en seguridad online y bienestar digital para familias, presenta un año más su informe anual sobre los hábitos digitales de los menores. Bajo el título ‘Del cambio a la adaptación: viviendo y aprendiendo en un mundo digital’, este estudio analiza la información anónima proporcionada por 400.000 familias con hijos de entre 4 y 18 años en España, Estados Unidos y Reino Unido durante 2021, además de un total de 1.200 entrevistas y que, por primera vez, cuenta con la perspectiva de los menores con el fin de conocer su punto de vista sobre la realidad digital para tener una mayor comprensión de lo que significa crecer con la tecnología.

El análisis se ha realizado sobre 5 categorías: plataformas de vídeo, RRSS, videojuegos, apps de educación y aplicaciones de comunicación, así como atendiendo a las nuevas tendencias de comportamiento y al tiempo empleado frente a las pantallas en una vida digital que comprende las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

A pesar de la nueva normalidad y de la hibridación entre lo presencial y lo online, el análisis muestra que los menores pasan de media 4 horas diarias conectados a una pantalla fuera de las aulas, un total de 1.460 horas al año o, lo que es lo mismo, la mitad del tiempo que se dedica a dormir.

Tiempo de uso por categorías

Al analizar los datos de las plataformas de vídeo online, los resultados muestran una caída del uso global del 15,6% con respecto a 2020, pasando de 45 a 38 min/día. El descenso más notable se da en España, donde los menores han reducido el tiempo empleado en un 26,3%. El análisis también muestra que los meses con mayor uso son los de noviembre y diciembre y los que menos, marzo y abril.

En cuanto a popularidad, YouTube sigue siendo la plataforma de vídeo favorita para el 60% de los menores, 73% en el caso de España, aunque se percibe un descenso en el tiempo de uso a nivel global de un 12,5% con respecto a 2020 y que en España alcanza el 24%.

La bajada más evidente se refleja en Twitch que, pese a cerrar el año con 2,84 millones de usuarios globales, 9 millones de livestreamers en todo el mundo y haber conseguido un crecimiento del 150% en 2020, ha caído casi un 26% en tiempo de uso, siendo más evidente en España y Reino Unido, donde se ha reducido casi en un 43%.

Las plataformas de video online más usadas durante 2021 por los menores españoles fueron: Prime Vídeo (47 minutos al día); Youtube, Netflix y Disney+ con 41 min/día; Movistar+ (21 min/día) y Twitch (20 min/día). Mientras que YouTube se convirtió en la más bloqueada por los padres.

Las redes sociales fueron las grandes protagonistas en 2020 y parece que continuaron siéndolo en 2021. Así, el uso de este tipo de aplicaciones creció un 11,1% a nivel global, mientras que en España por su parte descendió un 1,9%, llegando a los 50 minutos de media. La aplicación estrella entre los menores es TikTok, con un 41% a nivel global y un 57% en España, que se popularizó gracias a los retos y videos virales e incrementa su relevancia día a día. Su uso ha crecido un 21,3% en 2021.

Un dato a tener en cuenta es la escalada de Snapchat, con un incremento de más del 82% del tiempo de uso a nivel global, 71,4% en España.

Las RRSS más usadas durante 2021 por los menores españoles fueron: Tiktok (80 minutos al día), Instagram (54 min/día), Snapchat (24 min/día), Twitter (11 min/día) y Pinterest (9 min/día). Tiktok encabeza también la lista de las más bloqueada por los progenitores.

Dentro del ámbito de los videojuegos, los datos se mantienen sin variaciones en tiempo de uso salvo en España, donde desciende un 15,1%. Al igual que en años anteriores, la tipología de los videojuegos y la popularidad se mantienen en la misma línea. Roblox continúa liderando las listas con un 56% de perfiles activos y, por primera vez, se sitúa también en primera posición es España con un 38%, desbancando a Brawl Stars (33%), top1 desde 2019.

Su crecimiento no solo se aprecia en el número de usuarios, sino que también crece el tiempo de uso. Los menores emplean un total de 173 minutos diarios jugando a Roblox a nivel global, 145 en España, lo que supone un incremento del 80,2% respecto al año anterior. El resto del top5 de videojuegos más usados por los menores españoles lo componen: Minecraft (34 min/día), Brawl Stars (30 min/día), Clash Royale (29 min/día) y Among Us (17 min/día). A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Reino Unido, donde Roblox es el videojuego más bloqueado por los padres, en España esa posición la sigue ostentando Brawl Stars.

En 2020, los confinamientos que trajo la pandemia fomentaron el auge de las apps educativas para mejorar y asegurar la continuidad formativa de los menores, pero la vuelta a las aulas ha hecho que su tiempo de uso crezca un 14% en los mercados estadounidense e inglés, pero descienda un 25% en España. De 12 min/día ha pasado a 9, aunque el tiempo dedicado sigue siendo el más alto de los tres mercados analizados.

Duolingo es la plataforma educativa favorita de los menores en Estados Unidos, Reino Unido y España. Aunque si se habla de tiempo de uso, en España es Smartick a la que más minutos al día dedican (26 min/día), lo que supone un crecimiento del 225% en el último año.

Este año ha vuelto a subir el uso a nivel global de las apps de comunicación, un 27,8%, pasando de 36 a 46 min/día. Eso supone un 150% más de lo que han crecido las RRSS. WhatsApp se corona como la app de comunicación por excelencia a nivel de popularidad, con un 34% de perfiles activos de media en los tres mercados analizados, alcanzando el 60% en España y el 56% en Reino Unido, cifras muy alejadas de los valores extraídos de Estados Unidos, donde solo se llega al 15%.

En España, las apps de comunicación más usadas por los menores son: Zoom (51 min/día), WhatsA pp (41 min/día), Discord (21 min/día), Skype (15 min/día) y Google Hangouts (12 min/día). Mientras que Whatsapp es la más bloqueada por los padres.

Si analizamos solo España, se puede comprobar como la nueva normalidad ha traído una bajada del tiempo de su uso en todas las categorías, menos en las apps de comunicación, donde sube ligeramente, un 3,4%.

Para Eduardo Cruz, CEO y cofundador de Qustodio, “los efectos a largo plazo de la dependencia tecnológica y de los hábitos adquiridos por la Generación Z y Alfa desde que comenzase la crisis sanitaria, aún se desconocen. Sin embargo, a través de este estudio se puede ver de primera mano las tendencias en uso digital y el impacto que está teniendo este nuevo modelo de vida totalmente digital a corto y medio plazo, lo que ayudará a comprender mejor una nueva realidad en constante cambio y evolución en la que prima la realidad online”.

La hiperconectividad tendrá una serie de consecuencias a futuro que aún son difíciles de estimar, pero las familias ya están empezando a notar ciertos cambios en la conducta de sus hijos. De hecho, el 76% ha comprobado que el uso habitual de los dispositivos afecta negativamente a su hijo de alguna manera. Asimismo, para el 47% la actividad física de sus hijos se ve afectada, el 36% aprecia un mayor aislamiento por parte de los menores y el 20% experimenta problemas en la rutina del sueño. Pero no todo va a ser malo: 8 de cada 10 familias afirman haber percibido los efectos prácticos de la tecnología; el 79% asegura que el uso de aplicaciones y dispositivos ha mejorado el aprendizaje de sus hijos; el 61% considera que les da una mayor autonomía para investigar y explorar nuevas ideas, y el 56% ve estas herramientas como una mejora de la sociabilización.