Riot Games presenta el evento de Centinelas de la Luz

Riot Games ha anunciado el siguiente evento importante de su franquicia, Centinelas de la Luz (Sentinels of Light), a través de un puzle en línea que lanzó ayer en sus diversas pg web. Los jugadores descubrieron la página gracias a cambios en los enlaces de los perfiles sociales de Riot y utilizaron su conocimiento sobre la historia de League of Legends para desbloquear el anuncio.



Centinelas de la Luz comenzará oficialmente el 8 de julio y traerá consigo nuevas experiencias a League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y VALORANT, lo que permitirá a los jugadores lanzarse a la acción desde cualquiera de sus juegos favoritos. El evento también incluirá oportunidades para impulsar el cambio en las comunidades locales de jugadores de todo el mundo a través del Riot Games Social Impact Fund que, en su último evento, la recaudación de Ornn bosque ancestral, reunió más de 7 millones de dólares.



Centinelas de la Luz continuará con el primer arco narrativo desarrollado a lo largo de varios meses, que empezó en enero con el retorno de Viego en la cinemática de "La Ruina". En las ilustraciones del anuncio aparecen Viego y Gwen, campeones lanzados a lo largo del año, y otros campeones conocidos de LoL, Lucian, Senna y Thresh. La figura de la parte inferior parece ser un avance del próximo "Centinela Perdido", un campeón al que Riot lleva tiempo mencionando, ya que su arma encaja con la que aparece en una imagen publicada en abril. Al completar el puzle en línea, los jugadores descubrieron su nombre: Akshan.



Se anunciará más información sobre este nuevo campeón, Akshan y sobre el evento de Centinelas de la Luz durante las próximas semanas.