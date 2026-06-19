Una banda sonora que suena a Prime Day con las ofertas exclusivas de soundcore

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El verano ya está aquí y, con él, los planes que se alargan: escapadas, playa, piscina, festivales, paseos al atardecer y viajes con la música siempre de fondo. Para acompañarte en una temporada hecha para disfrutar al máximo, soundcore, la marca número 1 de auriculares inalámbricos a nivel mundial*, presenta sus descuentos de Prime Day de Amazon por tiempo limitado, del 15 al 26 de junio, con algunas ofertas también disponibles en su web oficial unos días más allá26 de junio.

Los dispositivos soundcore, con sonido premium y un diseño pensado para el día a día, se convierten en el compañero ideal para quienes quieren llevar su entretenimiento a cualquier parte. Este verano, sumérgete en una experiencia sonora sin límites y disfruta de la libertad de moverte, explorar y exprimir cada plan… con tu playlist en marcha.

Para quienes buscan auriculares para días largos y planes que se alargan

Con los soundcore Space 2, este verano deja que tu música marque el ritmo de cada plan. Ya sea en un vuelo rumbo a tus vacaciones, en el tren hacia una escapada de fin de semana o en una tarde de trabajo desde cualquier sitio, su cancelación de ruido en 4 etapas se ajusta automáticamente para ayudarte a aislar el zumbido de motores, el trajín del transporte o el ruido de fondo y quedarte solo con tu playlist.

Pensados para acompañarte de sol a sol, los Space 2 apuestan por una comodidad para todo el día, con un diseño ergonómico y almohadillas de espuma viscoelástica que se adaptan suavemente. Además, su autonomía non–stop (hasta 50 h con ANC y 70 h sin ANC) y la carga rápida (5 minutos para hasta 4 horas) hacen que puedas olvidarte del cargador y centrarte en disfrutar: playa, ciudad, carretera… y tu música siempre lista.

Aprovecha el 15% de descuento y hazte con ellos por solo 109,99€ (antes 129,99€) en Amazon. También disponibles en la web de soundcore del 15 al 26 de junio.

Para quienes quieren dos veranos en uno: abiertos al mundo o en modo silencio

Con los soundcore AeroFit 2 Pro, este verano no tienes que elegir: alterna entre modo abierto para disfrutar del entorno en tus planes al aire libre y modo semiabierto con ANC (Adaptive ANC 3.0) cuando quieras más silencio en viajes o momentos de concentración.

Su gancho ajustable (5 posiciones) y la silicona suave están pensados para una comodidad de todo el día, y los sensores ajustan el sonido automáticamente según el modo. Además, ofrecen hasta 7 h por carga en modo abierto (hasta 34 h con estuche) o 5 h en ANC (hasta 24 h), con carga rápida (10 min supone 3,5 h de reproducción), LDAC, audio espacial, IP55 y micrófonos con IA para llamadas más claras.

Aprovecha el 17% de descuento y hazte con ellos por solo 149,99€ (antes 179,99€) en Amazon. También disponibles en la web de soundcore del 15 al 26 de junio.

Para quienes quieren desconectar del mundo y conectar con su música

Con los soundcore Liberty 5, este verano deja que la música sea la banda sonora de tus días. Entre planes al aire libre, escapadas improvisadas y tardes que se alargan, disfruta de tus canciones favoritas con cancelación de ruido, carga rápida y audio Dolby, para vivir el verano sin interrupciones.

Perfectos para entrenar al aire libre, viajar, irte de playa o piscina o simplemente desconectar mientras cae el sol, los Liberty 5 te acompañan en cada momento para que solo te preocupes de darle al play.

Aprovecha el 34% de descuento y hazte con ellos por solo 65,99€ (antes 99,99€) en Amazon. También disponibles en la web de soundcore del 15 al 26 de junio.

Para quienes viven el verano a volumen alto

Con el soundcore Boom 2, este verano ponle banda sonora a cada plan: tardes de piscina, días de playa, barbacoas o escapadas con amigos. Su BassUp 2.0 te deja personalizar los graves y subir la potencia de 60W hasta 80W, para que cada tema se sienta con bajos profundos y nítidos.

Su sonido estéreo 2.1 combina un subwoofer de 50W y dos tweeters de 15W, equilibrados con cruce inteligente para un audio más inmersivo. Además, ofrece hasta 24 horas de batería, es IPX7 e incluso flota, y cuenta con EQ personalizable. Y si quieres montar un fiestón, con PartyCast 2.0 puedes conectar más de 100 altavoces y llevar el volumen (y el ambiente) a otro nivel.

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Encuentra aquí en detalle todos los descuentos en los dispositivos soundcore:

Dispositivo En Amazon (del 15 al 26 de junio) En soundcore.com del 15 al 26 de junio) Precio Original Precio Oferta % soundcore Sleep A30 Amazon.es soundcore.com 249,99€ 159,99€ -36% soundcore AeroFit 2 Pro Amazon.es soundcore.com 179,99€ 149,99€ -17% soundcore Space 2 Amazon.es soundcore.com 129,99€ 109,99€ -15% soundcore Boom 2 Amazon.es soundcore.com 129,99€ 79,99€ -38% soundcore Liberty 5 Amazon.es soundcore.com 99,99€ 65,99€ -34% soundcore Sport X20 Amazon.es soundcore.com 99,99€ 64,99€ -35% soundcore P30i Amazon.es soundcore.com 39,99€ 25,64€ -36% soundcore NEBULA X1 Amazon.es soundcore.com 2.999,99€ 1.999,99€ -33%

Este verano, apuesta por soundcore y siente la diferencia: tecnología avanzada, comodidad y el mejor sonido para acompañarte en cada plan.

*Fuente: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd., medido en términos del volumen global de envíos de auriculares inalámbricos de marcas de audio premium de consumo masivo en 2025.