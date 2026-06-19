EA SPORTS UFC 6 llega a tu consola para pelear

EA SPORTS UFC 6 INVITA A LOS JUGADORES DE TODAS PARTES A PELEAR SU PROPIA LUCHA
Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lanza EA SPORTS™ UFC® 6 en PlayStation®5 y Xbox Series X|S, brindando una experiencia lo más fidedigna a la realidad posible a los fanáticos de todo el mundo. La vanguardista tecnología Markerless Capture y la tecnología Sapien de nueva generación hacen que las superestrellas de UFC se vean, se muevan y peleen como sus contrapartes de la vida real. La nueva mecánica Flow State convierte las habilidades destacadas en impacto dentro del juego, mientras que el Real-Time Contact da vida a cada intercambio con físicas de ragdoll potenciadas por Frostbite™, y los nuevos modos de juego inmersivos como Hall of Legends y The Legacy permiten a los jugadores experimentar las historias de los grandes de UFC o forjar su propio camino desde los lugares humildes hasta las brillantes luces del éxito.
Os dejamos el trailer
EA SPORTS™ UFC® 6 está repleto de nuevas características y tecnología:
- La experiencia de luchador de lo más real: La pelea de cada uno se ve diferente. La tecnología de vanguardia Markerless Capture y la tecnología Sapien hacen que los luchadores en UFC 6 se vean, se muevan, golpeen y reaccionen de manera realista. Domina a cada luchador y descubre sus fortalezas.
- Flow State: Esta característica completamente nueva introduce 30 estados de flujo únicos construidos alrededor de las fortalezas, tendencias y coeficiente intelectual de pelea auténticos de cada atleta. Cuando los jugadores se apoyan en el estilo de un luchador, como la lucha de presión, el contraataque o el dominio en el agarre, generan un impulso que desbloquea una ventaja. Flow Stateconvierte la identidad en impacto, forzando ajustes en tiempo real a medida que el impulso cambia y la pelea evoluciona.
- Real-Time Contact: Experimenta físicas de ragdoll potenciadas por Frostbite™ completamente nuevas, ventanas de contacto, daños y reacciones a los golpes. Real-Time Contact ofrece intercambios más precisos, justos y viscerales.
- Hall of Legends: Una experiencia inmersiva que explora las historias, entornos y momentos que dieron forma a las carreras de tres superestrellas de UFC. Revive peleas icónicas a través de una mezcla perfecta de imágenes en vivo, escenas cinematográficas y jugabilidad en esta celebración del gran nivel de las MMA.
- The Legacy: Un prólogo interactivo del Modo Carrera que permite a los jugadores dar forma al viaje de la promesa de las MMA, Chris Carter. Los jugadores navegarán a través de un drama intenso y rivalidades feroces mientras guían a Carter desde la escena de lucha regional hasta la UFC, todo en busca de la gloria del campeonato.
- Modo Carrera: Los jugadores pueden elegir lanzarse al fuego contra los principales contendientes clasificados de UFC de hoy con su Luchador Creado, su estrella favorita de UFC o Chris Carter de The Legacy. El Modo Carrera de UFC ahora cuenta con un sistema ampliado impulsado por decisiones, con 10 veces más opciones que en UFC 5, cada una con apuestas más altas y un mayor impacto en la progresión y el legado. Los jugadores ahora pueden luchar por y defender dos títulos simultáneamente, además de pelear por el cinturón BMF.
- The Gym: Un centro centralizado donde los jugadores pueden reclutar y entrenar estrellas de UFC, luego subir de nivel su gimnasio en cualquier modo de juego para ganar nuevos entrenadores, potenciadores y recompensas cosméticas exclusivas que pueden equiparse en perfiles o en la Selección de Luchador a medida que desarrollan y gestionan su equipo.
- Crossplay: Por primera vez en la historia de la franquicia, UFC 6 introduce la funcionalidad de juego cruzado, permitiendo a los jugadores en PlayStation 5 y Xbox Series X|S competir entre sí en modos en línea.Con la Ultimate Edition, los jugadores podrán entrar al Octágono con acceso instantáneo a Randy Couture y Ken Shamrock, además del Fighter Pass, Expansion Pass, VIP Pass y más. Visita
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