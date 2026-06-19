EA SPORTS UFC 6 llega a tu consola para pelear

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

EA SPORTS UFC 6 INVITA A LOS JUGADORES DE TODAS PARTES A PELEAR SU PROPIA LUCHA

Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lanza EA SPORTS™ UFC® 6 en PlayStation®5 y Xbox Series X|S, brindando una experiencia lo más fidedigna a la realidad posible a los fanáticos de todo el mundo. La vanguardista tecnología Markerless Capture y la tecnología Sapien de nueva generación hacen que las superestrellas de UFC se vean, se muevan y peleen como sus contrapartes de la vida real. La nueva mecánica Flow State convierte las habilidades destacadas en impacto dentro del juego, mientras que el Real-Time Contact da vida a cada intercambio con físicas de ragdoll potenciadas por Frostbite™, y los nuevos modos de juego inmersivos como Hall of Legends y The Legacy permiten a los jugadores experimentar las historias de los grandes de UFC o forjar su propio camino desde los lugares humildes hasta las brillantes luces del éxito.

«EA SPORTS™ continúa llevando el juego al siguiente nivel», ha declarado el presidente y CEO de UFC, Dana White. «Cada nueva edición es mejor y mejor. La intensidad, el movimiento y la jugabilidad general son de otro nivel, brindando a los fanáticos de la lucha una experiencia de juego divertida y realista».

Os dejamos el trailer

«UFC 6 es un verdadero salto adelante para la franquicia, y estamos emocionados de que los fanáticos sientan esa diferencia desde el momento en que entran al Octágono virtual», dijo Nate McDonald, productor principal de EA SPORTS™ UFC 6. «La tecnología Markerless Capture y la tecnología Sapien establecen un nuevo estándar de autenticidad, mientras que las nuevas características como los Signature Strikes y el Flow State hacen que cada luchador se sienta más distintivo, sumando la experiencia de UFC más inmersiva que hemos creado».

EA SPORTS™ UFC® 6 está repleto de nuevas características y tecnología: