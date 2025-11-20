UGREEN presenta su nueva serie DH de dispositivos NAS para facilitar el almacenamiento local seguro. Ahora en la Black Friday tienes yun 20% de descuento

Tras el éxito de su serie DXP, UGREEN ha anunciado el lanzamiento de su nueva serie DH, diseñada para hacer que el almacenamiento conectado a la red (NAS) sea más accesible para los usuarios principiantes y aquellos con necesidades esenciales de almacenamiento de datos. La gama incluye dos modelos, NASync DH2300 y NASync DH4300 Plus, y el DH2300, disponible oficialmente a partir del 15 de octubre.

NASync DH2300 es el primer paso ideal hacia un NAS personal, diseñado para usuarios de unidades en la nube y discos duros, así como para entusiastas del entretenimiento doméstico que buscan una forma segura y más eficiente de gestionar el creciente volumen de datos. Con una configuración SATA de 2 bahías que admite hasta 60 TB (30 TB por unidad), gestiona sin esfuerzo vastas bibliotecas de vídeos 4K, fotos de alta resolución y documentos de gran tamaño, sin depender de servicios en la nube de terceros.

Para los usuarios que necesitan más almacenamiento y rendimiento, NASync DH4300 Plus es una opción potente. Su configuración SATA de 4 bahías admite hasta 120 TB, lo que lo hace ideal para oficinas domésticas, equipos creativos y flujos de trabajo con gran volumen de medios.

En su web el DH2300 ya está disponible en España por 209,99 €. El DH4300 Plus se ofrece actualmente en España por 429,99 €. Arovecha el black Friday que tiene un 20% de descuento.

UGREEN NASync DH2300

UGREEN NASync DH2300. 2 bahías, CPU Rockchip RK3576 de 8 núcleos, 4 GB de memoria LPDDR4X, LAN de 1 GbE, HDMI 4K. Unidades de almacenamiento no incluidas. Con el Black Friday puedes comprarlo por 167 euros en Amazon

El dispositivo, que funciona con UGOS Pro, el intuitivo sistema operativo de UGREEN, ofrece un proceso de configuración guiado que permite incluso a los usuarios novatos de NAS completar la instalación en menos de diez minutos. La aplicación todo en uno UGREEN NAS integra la gestión de archivos, la copia de seguridad automática de fotos y la transmisión de medios a televisores a través de una única interfaz, lo que elimina la necesidad de utilizar varias aplicaciones. La conexión rápida NFC simplifica aún más el acceso, ya que permite a los usuarios conectar un smartphone con solo un toque.

La seguridad está integrada en todas las capas. El DH2300 garantiza el control total de los datos personales a través del almacenamiento local, protegido por cifrado TLS/SSL, RSA y AES, autenticación de dos factores y certificaciones de TÜV y TRUSTe. El administrador de seguridad integrado añade supervisión de amenazas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y análisis de virus programados para una total tranquilidad.

Con características de hardware adicionales, como un puerto LAN de 1 GbE para una conectividad estable, salida HDMI 4K a 60 Hz y múltiples modos RAID para un rendimiento flexible y redundancia, el DH2300 ofrece simplicidad, seguridad y versatilidad. Es el NAS ideal para los usuarios que pasan por primera vez del almacenamiento en la nube al almacenamiento local privado.

Sin cuota mensual: Una sola compra para guardar todos los recuerdos de tu familia. Al eliminar los costos de almacenamiento en la nube, ahorras $719.88 al año* (Basado en el paquete estándar de $59.99/mes para 12 TB).

La IA organiza automáticamente las fotos por rostros, escenas y lugares, elimina duplicados y crea álbumes personalizados del crecimiento del bebé, preservando sin esfuerzo todos los momentos preciosos y permitiendo compartirlos fácilmente con la familia mediante código QR o enlace.

Aplicación fácil de usar: Configuración sin complicaciones y uso compartido de archivos sencillo entre Windows, macOS, Android, iOS, navegadores web y televisores inteligentes; acceso seguro desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.

Gran capacidad de almacenamiento de 60 TB: proporciona un amplio espacio para realizar copias de seguridad de todos sus archivos, fotos, vídeos y recuerdos de forma segura, con espacio adicional para futuras ampliaciones.

Tus datos en tus manos: Almacena tus datos de forma segura en tu entorno local. El cifrado avanzado, el cortafuegos y la autenticación de dos factores protegen tus archivos de forma fiable contra el acceso no autorizado; ni siquiera UGREEN puede acceder a tus datos privados.

Hardware potente y eficiente: Gracias al procesador Rockchip RK3576 de 8 núcleos, todo funciona con eficiencia energética y fluidez, incluso con múltiples aplicaciones. Ideal

UGREEN NASync DH4300 Plus NAS de 4 bahías y 120 TB

UGREEN NASync DH4300 Plus NAS. Unidad de 4 bahías, CPU de 8 núcleos A76+A55, 8 GB de memoria LPDDR4X, LAN de 2,5 GbE, HDMI 4K. Sin discos duros. Con el Black Friday puedes comprarlo por 322 euros en Amazon Para los usuarios que necesitan más almacenamiento y rendimiento, NASync DH4300 Plus es una opción potente. Su configuración SATA de 4 bahías admite hasta 120 TB, lo que lo hace ideal para oficinas domésticas, equipos creativos y flujos de trabajo con gran volumen de medios. Con una multitarea estable en la gestión de datos, la transmisión y la colaboración, cuenta con un puerto LAN de 2,5 GbE que ofrece velocidades teóricas de hasta 312,5 MB/s y es compatible con RAID 5, 6 y 10 para una mayor redundancia y protección de datos. Los puertos USB-A y USB-C 3.2 ofrecen una conectividad rápida, mientras que la compatibilidad con Docker permite una implementación flexible. El DH4300 Plus combina capacidades de nivel profesional con una interfaz intuitiva y la misma base de seguridad robusta que el DH2300. La nueva serie DH representa el compromiso continuo de UGREEN con la creación de soluciones NAS que se adapten realmente al estilo de vida de los usuarios. Al simplificar las configuraciones, agilizar los flujos de trabajo diarios y reforzar la protección de los datos, la serie DH hace realidad el almacenamiento inteligente tanto para principiantes como para familias y pequeños equipos. El DH2300 ya está disponible en España por 209,99 €. El DH4300 Plus se ofrece actualmente en España por 429,99 €. Actualmente la serie DH tiene un descuento de hasta un 25 %, el precio mínimo garantizado (si compras ahora y el precio baja durante la campaña, te devuelven la diferencia).