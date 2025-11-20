Google Gemini 3 (Nano Banana Pro) ahora en Adobe Firefly y Photoshop

En Adobe, nos comprometemos a ser el mejor lugar para ayudarte a plasmar tu visión creativa, incorporando los mejores modelos de la industria, incluido nuestro recientemente anunciado Firefly Image Model 5 , a nuestras aplicaciones en cuanto se lanzan. Esto significa que te beneficias de la libertad de elegir y la flexibilidad para usar el mejor modelo para cualquier tarea creativa, junto con nuestras potentes herramientas de edición. Hoy, cumplimos una vez más esa promesa al integrar el último modelo de imagen de Google, Gemini 3 (con Nano Banana Pro ), en Adobe Firefly y Photoshop . Se une a una creciente selección de modelos de socios para imagen, vídeo y audio disponibles en nuestras aplicaciones, incluidos los de Black Forest Labs, ElevenLabs, Google, Ideogram, Luma AI, Moonvalley, OpenAI, Pika, Runway y Topaz Labs.

El mundo de los modelos de IA —cada uno con sus propias fortalezas y personalidad— crece a pasos agigantados. Los creadores nos comentan que utilizan distintos modelos para distintas tareas. En nuestro reciente estudio global con más de 16 000 creadores, más del 60 % afirmó usar varios modelos creativos de IA para encontrar la herramienta adecuada para cada tarea. Por eso, te facilitamos el trabajo a tu manera, directamente en nuestras apps. Al combinar modelos innovadores con las herramientas líderes de Adobe, te damos el poder de combinar generaciones de alta calidad con la precisión y el control de nuestras herramientas, para que puedas crear exactamente lo que imaginas. Ya no tendrás que buscar por tu cuenta las nuevas versiones de modelos, lidiar con herramientas inconexas ni pagar múltiples suscripciones. Todo lo que necesitas ya está integrado en las apps de Adobe donde desarrollas tu mejor trabajo creativo.

Para ayudarte a empezar a crear con Nano Banana Pro, ofrecemos generación ilimitada de imágenes con modelos de imagen Firefly y modelos de socios en la aplicación Firefly hasta el 1 de diciembre (disponible para suscriptores de Creative Cloud Pro y planes Firefly ).

El último modelo de imagen de nivel profesional en Adobe Firefly y Photoshop para llevar tus ideas aún más lejos.

Nos ha inspirado el increíble trabajo que nuestra comunidad ha creado con Gemini Flash Image 2.5 (Nano Banana) en nuestras aplicaciones. El último modelo Nano Banana Pro de Google ofrece mejoras significativas en la calidad de edición, permitiéndote usar indicaciones de texto para refinar partes específicas de una imagen, ajustar la relación de aspecto, aumentar la resolución e incluso modificar los ángulos de la cámara y la iluminación. Además, genera texto nítido y bien integrado en las imágenes y puede localizar elementos visuales con texto traducido. Gracias a la base de conocimientos de la Búsqueda de Google, el modelo puede generar imágenes con información precisa. Sus capacidades profesionales lo convierten en un excelente complemento para nuestras aplicaciones creativas.