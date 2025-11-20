Google Gemini 3 (Nano Banana Pro) ahora en Adobe Firefly y Photoshop

- Esta integración marca un hito en la estrategia de modelos de partners de Adobe: incorporar los mejores modelos de IA del sector al ecosistema de apps de Adobe en cuanto se lanzan, para los clientes puedan combinar los modelos más avanzados con las herramientas de edición de precisión de Adobe y crear exactamente lo que imaginan.
- Nano Banana Pro se suma al creciente catálogo de Adobe de modelos de partners en imagen, vídeo y audio, que hoy en día incluye modelos de IA de Black Forest Labs, ElevenLabs, Google, Ideogram, Luma AI, Moonvalley, OpenAI, Pika, Runway y Topaz Labs.
- Dónde pueden acceder los clientes de Adobe a Nano Banana Pro:
- Adobe Firefly: disponible en Texto a imagen y dentro de Tableros de Firefly para la conceptualización, la creación de moodboards y la exploración visual.
- Photoshop: Nano Banana Pro es el modelo más reciente impulsado por Generative Fill, lo que permite generaciones de mayor calidad y más realistas que se pueden perfeccionar utilizando las capas de Photoshop, las máscaras y las selecciones.
- Esta integración también se basa en el fuerte impulso visto desde la integración del anterior modelo Nano Banana de Google en Firefly, Photoshop y Adobe Express: en solo dos meses, los clientes de Adobe generaron más de 5000 millones de imágenes utilizando Nano Banana en las aplicaciones Adobe.
Para ayudar a los clientes a dar el salto a Nano Banana Pro, Adobe ofrece generaciones de imágenes ilimitadas utilizando Firefly y modelos partners, incluido Nano Banana Pro, en la aplicación Firefly hasta el 1 de diciembre (disponible para los suscriptores de Creative Cloud Pro y del plan Firefly). Os dejamos la traducción de su blog https://blog.adobe.com/en/publish/2025/11/20/google-gemini-3-nano-banana-pro-firefly-photoshop
En Adobe, nos comprometemos a ser el mejor lugar para ayudarte a plasmar tu visión creativa, incorporando los mejores modelos de la industria, incluido nuestro recientemente anunciado Firefly Image Model 5 , a nuestras aplicaciones en cuanto se lanzan. Esto significa que te beneficias de la libertad de elegir y la flexibilidad para usar el mejor modelo para cualquier tarea creativa, junto con nuestras potentes herramientas de edición. Hoy, cumplimos una vez más esa promesa al integrar el último modelo de imagen de Google, Gemini 3 (con Nano Banana Pro ), en Adobe Firefly y Photoshop . Se une a una creciente selección de modelos de socios para imagen, vídeo y audio disponibles en nuestras aplicaciones, incluidos los de Black Forest Labs, ElevenLabs, Google, Ideogram, Luma AI, Moonvalley, OpenAI, Pika, Runway y Topaz Labs.
El mundo de los modelos de IA —cada uno con sus propias fortalezas y personalidad— crece a pasos agigantados. Los creadores nos comentan que utilizan distintos modelos para distintas tareas. En nuestro reciente estudio global con más de 16 000 creadores, más del 60 % afirmó usar varios modelos creativos de IA para encontrar la herramienta adecuada para cada tarea. Por eso, te facilitamos el trabajo a tu manera, directamente en nuestras apps. Al combinar modelos innovadores con las herramientas líderes de Adobe, te damos el poder de combinar generaciones de alta calidad con la precisión y el control de nuestras herramientas, para que puedas crear exactamente lo que imaginas. Ya no tendrás que buscar por tu cuenta las nuevas versiones de modelos, lidiar con herramientas inconexas ni pagar múltiples suscripciones. Todo lo que necesitas ya está integrado en las apps de Adobe donde desarrollas tu mejor trabajo creativo.
Para ayudarte a empezar a crear con Nano Banana Pro, ofrecemos generación ilimitada de imágenes con modelos de imagen Firefly y modelos de socios en la aplicación Firefly hasta el 1 de diciembre (disponible para suscriptores de Creative Cloud Pro y planes Firefly ).
El último modelo de imagen de nivel profesional en Adobe Firefly y Photoshop para llevar tus ideas aún más lejos.
Nos ha inspirado el increíble trabajo que nuestra comunidad ha creado con Gemini Flash Image 2.5 (Nano Banana) en nuestras aplicaciones. El último modelo Nano Banana Pro de Google ofrece mejoras significativas en la calidad de edición, permitiéndote usar indicaciones de texto para refinar partes específicas de una imagen, ajustar la relación de aspecto, aumentar la resolución e incluso modificar los ángulos de la cámara y la iluminación. Además, genera texto nítido y bien integrado en las imágenes y puede localizar elementos visuales con texto traducido. Gracias a la base de conocimientos de la Búsqueda de Google, el modelo puede generar imágenes con información precisa. Sus capacidades profesionales lo convierten en un excelente complemento para nuestras aplicaciones creativas.
En Adobe Firefly , nuestro estudio creativo integral con IA para idear, crear y producir contenido de vídeo, imagen y audio, los creadores pueden usar Nano Banana Pro en nuestra función de Texto a Imagen. El modelo también está disponible en Firefly Boards , nuestra plataforma colaborativa de moodboarding con IA, donde creadores y profesionales creativos pueden intercambiar ideas, organizarlas y visualizar conceptos iniciales en conjunto.
En Photoshop, Nano Banana Pro es el modelo más reciente que impulsa Relleno Generativo , brindando a los profesionales creativos formas rápidas e intuitivas de realizar ediciones específicas, generar contenido de alta resolución más realista y explorar variaciones creativas. Esta incorporación se suma a la reciente integración de Nano Banana de Google y FLUX.1 Kontext [pro] de Black Forest Labs, el primer conjunto de modelos de socios que integramos en Photoshop a principios de este año para potenciar Relleno Generativo. Con Firefly y los modelos de socios en Photoshop, los profesionales creativos pueden pasar sin problemas de la experimentación generativa al perfeccionamiento de resultados mediante capas, máscaras y selecciones para una edición impecable, todo ello sin interrumpir su flujo de trabajo.
Empieza a crear con Nano Banana Pro en Firefly y Photoshop.
Ya puedes crear con Nano Banana Pro en Adobe Firefly y Photoshop. ¡Estamos deseando ver tus creaciones!