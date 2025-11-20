Análisis del Plaud Note Pro AI Note Tracker: el dispositivo que revoluciona la productividad, ahora con un 20% de descuento por Black Friday

He probado el PLAUD Note y se ha convertido en mi dispositivo de IA favorito. Análisis Plaud Note Pro AI Note Tracker. Ahora tienes descuentos desde el Black Friday al 1 de diciembre.

Plaud Note Pro: el primer tomador de notas que permite la alineación entre humanos y la IA en tiempo real. Es uno de los dispositivos de IA más populares del momento, y después de haberlo probado, lo cierto es que el «hype» está más que justificado.El Plaud Note Pro AI Note Tracker arrasará en Black Friday: así es la herramienta que está revolucionando la forma de tomar notas.

El Plaud Note Pro AI Note Tracker se ha convertido en uno de los dispositivos más buscados del momento. No es una grabadora más: es un asistente inteligente que transforma reuniones, entrevistas y llamadas en textos claros y estructurados. Y ahora, con el 20% de descuento por Black Friday en alguno de sus modelos, miles de profesionales están aprovechando la oportunidad para hacerse con él.

Hay una tarea en la vida de un periodista que es, a la vez, la más importante y la más odiada: la transcripción. Es ese purgatorio de horas y horas frente a un documento en blanco, con los auriculares puestos, dándole al play y al pause una y otra vez para descifrar qué demonios dijo esa persona en mitad del ruido de una feria tecnológica. Durante años, he soñado con una solución mágica: un dispositivo que no solo grabara, sino que hiciera el trabajo sucio por mí. Y aunque las apps de IA han facilitado mucho las cosas, siempre se han topado con el mismo muro: la calidad de audio de un smartphone en un entorno ruidoso.

En un momento en el que la productividad profesional se juega cada vez más a la velocidad y precisión con que somos capaces de capturar, procesar y reutilizar información, la llegada del Plaud Note Pro al mercado marca un nuevo hito. Este dispositivo, que en apariencia podría calificarse como una simple grabadora de voz ultraligera, revela en su interior una propuesta que abarca hardware de alta calidad, inteligencia artificial avanzada y un enfoque decidido a transformar reuniones, llamadas y entrevistas en conocimiento organizado.

Desde el primer contacto, el Plaud Note Pro deja clara su condición de herramienta premium. Su fabricación en aleación de aluminio gracias al cristal Corning Gorilla Glass, su peso de apenas 30 gramos y su grosor de solo 2,99 mm lo convierten en un dispositivo discreto y portátil. Plaud.ai En su forma y dimensiones reside ya una ventaja: puede llevarse fácilmente en una chaqueta, fijarse magnéticamente al móvil o situarse en una mesa sin que interfiera en la conversación. Esto lo vuelve particularmente indicado para profesionales que asisten a múltiples reuniones diarias o entrevistas en movimiento.

La clave real, sin embargo, aparece cuando se analiza su capacidad de captura de audio y posterior procesamiento. El Plaud Note Pro incluye un conjunto de cuatro micrófonos MEMS más un VPU (Unidad de Procesamiento de Voz) que, según el fabricante, permiten captar sonido “hasta 5 metros” de distancia en modo “Enhance”. Gracias a esta configuración, incluso en una sala donde estamos “un poco atrás” respecto al interlocutor, la calidad de grabación sigue siendo muy aceptable. Asimismo, incorpora supresión de ruido, beamforming con IA y un modo dual de grabación (llamada telefónica o reunión presencial) que detecta automáticamente el contexto y cambia los parámetros de grabación. El resultado: una calidad de audio muy superior a la que ofrecen muchas grabadoras estándar o aplicaciones móviles.

En un momento en el que la productividad profesional depende cada vez más de la capacidad para capturar información con precisión, el Plaud Note Pro se ha convertido en una de las herramientas tecnológicas más comentadas del año. Este dispositivo no es una simple grabadora: es un asistente inteligente capaz de transformar reuniones, entrevistas y llamadas en transcripciones organizadas y listas para usar. Y ahora, con el 20% de descuento disponible durante el Black Friday, la propuesta resulta especialmente apetecible.

Unboxing Plaud Note Pro AI Note Tracker

Plaud Note Pro AI Note Tracker viene en una caja de cartón negro con la foto del dispositivo y una pequeña descripción muy elegante dentro encontramos el dispositivo Plaud. Además viene con el cable usb- C magnético de carga, una funda magnética. Un anillo magnético para pegarlo en la funda del móvil. Las instrucciones y garantía. Para disfrutar solo tienes que descargar la app para el móvil meter el número de serie o QR y tendrá el plan Startes de 300 horas al mes con el dispositivo y hay planes de pago con más minutos y con muchas plantillas.

Un diseño premium al servicio del trabajo diario

El Plaud Note Pro demuestra desde el primer instante que está diseñado para profesionales. Su cuerpo de aluminio ultraligero, el cristal Corning Gorilla Glass y su peso de apenas 30 gramos lo sitúan en un segmento premium donde la portabilidad es esencial. Su delgadez —menos de 3 mm— permite llevarlo en una cartera, bolsillo o acoplarlo al móvil sin llamar la atención.

Este formato discreto lo convierte en una herramienta ideal para periodistas, consultores, ejecutivos, abogados y cualquier profesional que necesite registrar conversaciones sin depender del móvil o de un ordenador.

Calidad de audio sorprendente para su tamaño

Uno de los aspectos más destacados del Plaud Note Pro es su sistema de captación avanzada de sonido, compuesto por cuatro micrófonos MEMS y un VPU dedicado. Esta combinación logra registrar la voz de forma nítida incluso a cinco metros de distancia, algo poco habitual en dispositivos tan pequeños.

El equipo incorpora además reducción inteligente de ruido y tecnología de beamforming, que prioriza la voz principal incluso en entornos con sonido ambiente. La detección automática entre modo “llamada telefónica” y “reunión presencial” añade un toque inteligente que simplifica la experiencia: el dispositivo adapta sus parámetros sin necesidad de intervención manual.

Transcripción automática e IA: la gran diferencia

Más allá del hardware, el verdadero salto del Plaud Note Pro se encuentra en su sistema de transcripción asistida por inteligencia artificial, capaz de convertir audio en texto en 112 idiomas. Esto incluye identificación de interlocutores, resúmenes automáticos, extracción de ideas clave y plantillas temáticas para informes.

Gracias a estas funciones, el Plaud Note Pro no solo graba: procesa, ordena y estructura la información, permitiendo que cada reunión se transforme en un contenido útil sin necesidad de invertir horas revisando audios.

Para consultoras, redacciones periodísticas, departamentos legales o equipos comerciales, este ahorro de tiempo representa un cambio notable en el flujo de trabajo.

La aplicación sirve de nexo de unión con el teléfono Plaud: AI Notetaker

En el corazón de todos los anotadores Plaud está Plaud Intelligence, el motor de IA que transforma las conversaciones en información organizada, identificable y práctica. Mediante el enrutamiento dinámico entre OpenAI, Anthropic y los más recientes y avanzados LLM de Google, Plaud ha creado soluciones profesionales que incluyen más de 2000 plantillas, Sugerencias de IA y la función «Pregunta a Plaud», entre otras. Estas funciones avanzadas están disponibles a través de la app de Plaud (para usuarios de iOS y Android) y en la web de Plaud. Junto con el lanzamiento de Plaud Note Pro, Plaud también anuncia nuevas actualizaciones de su Plaud Intelligence.

Una experiencia de IA completamente nueva con Plaud

• Interfaz rediseñada para una experiencia más fluida

• Entrada multimodal: audio, texto, imágenes, destacados

• Resúmenes multidimensionales impulsados por más de 3,000 plantillas

• Ask Plaud: convierte preguntas en respuestas confiables

• AutoFlow: transcripción, resumen y entrega manos libres

Autonomía para una jornada completa y más

Uno de los puntos donde el dispositivo sorprende es en la duración de su batería. Con una capacidad de 500 mAh, puede ofrecer hasta 30 horas de grabación en modo estándar y más de 50 en modo Endurance. Esto permite cubrir jornadas, eventos o conferencias sin preocuparse por cargarlo.

Sus 64 GB de almacenamiento interno facilitan trabajar sin conexión y subir los contenidos a la nube cuando se desee, sin interrupciones. La pantalla AMOLED InstantView, a su vez, ofrece visibilidad clara del estado de grabación y batería sin depender del móvil.

¿Cómo funciona Plaud Note Pro AI Note Tracker?

El funcionamiento es muy sencillo una vez cargado solo tiene que presionar el único botón y lo mantienes hasta que de una vibración y comenzara a grabar. Otra vez presionas y mantienes hasta que de dos vibraciones y para de grabar. Si durante la grabación hay algo importante das un click corto y te lo marcara como un highlight. Funciones como “press to highlight” permiten marcar en tiempo real los momentos importantes de una conversación para que la IA les dé prioridad al generar el resumen final.

Un ecosistema sólido pensado para profesionales exigentes

El Plaud Note Pro se integra con una aplicación que permite organizar grabaciones, resúmenes, imágenes y notas en un espacio único.

Este flujo convierte cada reunión en un informe estructurado en cuestión de minutos. Para quienes gestionan grandes volúmenes de información, la diferencia es radical.

El dispositivo también cumple normativas como SOC 2, HIPAA y GDPR, haciendo viable su uso en entornos donde la privacidad y la protección de datos resultan esenciales.

¿Tiene puntos a mejorar?

De manera objetiva, es importante señalar que algunas funciones avanzadas del ecosistema —como paquetes de minutos adicionales, análisis extendidos o plantillas premium— pueden requerir suscripción. También es cierto que, si alguien realiza grabaciones muy esporádicas o ya utiliza apps móviles genéricas, tal vez no aproveche todo el potencial del dispositivo.

No obstante, para usuarios intensivos, periodistas, consultores o equipos de trabajo, el salto cualitativo justifica la inversión inicial.

Black Friday: el momento perfecto para comprar el Plaud Note Pro

El factor decisivo en estos días es el precio. Con el descuento del 20% por Black Friday, el Plaud Note Pro reduce su costees de 189 euros , dependiendo del distribuidor. Esta rebaja convierte un dispositivo profesional en una compra mucho más asequible.

Este precio, unido al ahorro real de tiempo en transcripciones, informes y organización de reuniones, hace que la amortización sea más rápida y evidente.

Características Plaud Note Pro

Entrada multimodal: Captura audio, notas, imágenes y aspectos destacados para obtener un contexto más completo.

Captura audio, notas, imágenes y aspectos destacados para obtener un contexto más completo. Ultradelgado y con un rendimiento sin igual: 2,99 mm de grosor y 30 g de peso, captura voces en un radio de hasta 5 m (4 MEMS + 1 VPU) con 30 horas de grabación, 60 días en espera, 64 GB de almacenamiento y una pantalla InstantView.

2,99 mm de grosor y 30 g de peso, captura voces en un radio de hasta 5 m (4 MEMS + 1 VPU) con 30 horas de grabación, 60 días en espera, 64 GB de almacenamiento y una pantalla InstantView. Resúmenes multidimensionales: Transforma una conversación en múltiples resúmenes específicos según el rol.

Transforma una conversación en múltiples resúmenes específicos según el rol. Maximiza tu productividad: 260 horas de trabajo ahorradas, 4.662 € en tiempo ahorrado al año por usuario.

260 horas de trabajo ahorradas, 4.662 € en tiempo ahorrado al año por usuario. Plaud Intelligence: Transcripción mediante grabadora de voz IA en 112 idiomas, con identificación de hablantes y vocabulario personalizado.

Transcripción mediante grabadora de voz IA en 112 idiomas, con identificación de hablantes y vocabulario personalizado. Seguridad de datos: Diseñada para cumplir con los estándares más exigentes, como ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GDPR y EN18031, garantizando que cada conversación capturada por la grabadora IA esté protegida

Todo incluido y Starter Plan gratuito: Incluye un dispositivo Plaud Note, funda magnética, anillo magnético y cable de carga. Además, la grabadora Plaud AI viene con un plan Starter gratuito (300 minutos de transcripción al mes), con la opción de cambiar a Pro o Unlimited en cualquier momento para obtener más minutos de transcripción y funciones avanzadas de IA

Merece la pena la versión Pro sobre la normal. Plaud Note Pro vs. Plaud Note

La razón principales para comprar el Plaud Note Pro (aen vez del Plaud Note) son los 4 micrófonos y el rango extendido de captación de voz de 5 metros. Participo en reuniones más grandes, y mi Plaud Note capta bien pero a veces no todos los oradores si están más lejos. Para mí, esta es una justificación importante y es una función imprescindible para mí. Pero para mucha gente la versión normal le funcionará de maravillas

El Modo Dual Inteligente es algo bueno de tener, y hasta ahora no he perdido muchas grabaciones debido a configuraciones incorrectas. Pero sí facilita la grabación ahora que no tengo que verificar constantemente si el botón de doble motor está en la posición correcta.

Ingresar texto e imágenes para agregar contexto es una gran función.

La Pantalla InstantView facilita ver el estado es bueno tenerla para evitar quedarse sin batería, pero para mí esta no es una razón para comprar el Note Pro.

Conclusión: una herramienta que redefine la productividad

El Plaud Note Pro es mucho más que una grabadora. Es un asistente inteligente de reuniones armado con hardware de primer nivel y un sistema avanzado de inteligencia artificial que transforma conversaciones en conocimiento útil. Su diseño, autonomía y precisión lo sitúan por encima de la mayoría de alternativas tradicionales.

Con la promoción del 20% por Black Friday, deja de ser un capricho tecnológico para convertirse en una decisión estratégica para cualquier profesional que dependa de información oral para trabajar. Puedes compra el Paud Note por 135 euros en el Back Friday

FAQ sobre Plaud Note Pro

1. ¿Qué es exactamente el Plaud Note Pro?

Plaud, la marca líder mundial de anotadores con IA. El Plaud Note Pro es un dispositivo portátil diseñado para grabar reuniones, entrevistas y llamadas, y para procesar esa información mediante herramientas de inteligencia artificial. Su objetivo es facilitar la toma de notas y mejorar la productividad de profesionales que trabajan con grandes volúmenes de conversaciones.

2. ¿Cómo funciona la transcripción automática?

El dispositivo permite grabar audio y enviarlo a una plataforma donde se puede generar una transcripción automática. Esta transcripción se organiza por frases, permite identificar partes clave y puede convertirse en resúmenes o documentos estructurados.

3. ¿Cuántos idiomas admite la transcripción?

La plataforma asociada al Plaud Note Pro admite transcripción en un número elevado de idiomas hasta 112.

4. ¿Qué autonomía tiene la batería?

Se afirma que la batería del dispositivo puede ofrecer un uso prolongado durante sesiones de grabación intensivas de 60 hopras

5. ¿Aprovecha el Plaud Note Pro el 20% de descuento durante el Black Friday?

Hay promociones que indican un descuento del 20% durante el Black Friday para esta marca.