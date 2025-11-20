Hoy os dejamos ¡Grandes descuentos en los juegos de 2K por Black Friday y Cyber Monday! para que le saques partido
Tanto si buscas entrar en el escenario definitivo del baloncesto, dominar el cuadrilátero en un mundo de lucha interactivo, construir algo en lo que crees con una clásica serie de estrategia, liberarte en un icónico looter shooter, experimentar los orígenes de la Mafia siciliana o adentrarte en otros mundos fantásticos con historias apasionantes y una jugabilidad envolvente, 2K tiene algo para ti.
Algunos de nuestros títulos y franquicias más populares estarán rebajados en las plataformas de PlayStation, Xbox y Steam durante el Black Friday. Consulta todos los detalles más abajo.
Plataformas, oferta y fechas*:
- Sony (www.playstation.com), Oferta de Black Friday, 21/11/25 – 1/12/25
- Microsoft (www.xbox.com), Oferta de Black Friday, 21/11/25 – 1/12/25
- Steam (store.steampowered.com), Oferta de Black Friday, 20/11/25 – 4/12/25
Juegos de 2K incluidos en todas las ofertas anteriores salvo que se indique lo contrario*:
- NBA 2K26 (55 % de descuento)
- NBA 2K26 Edición Superstar (55 % de descuento) – solo Sony y Microsoft
- BioShock: The Collection (80 % de descuento) – solo Sony y Microsoft
- Borderlands 4 (20 % de descuento)
- Borderlands 4 Edición Deluxe (20 % de descuento) – solo Microsoft y Steam
- Borderlands 4 Edición Super Deluxe (20 % de descuento)
- Colección Borderlands: La Caja de Pandora (75 % de descuento)
- Civilization VII (35%) – solo Sony y Microsoft
- Civilization VII Edición Settler’s (35%) – solo Sony y Microsoft
- Civilization VII Edición Deluxe (35%) – solo Steam
- Mafia: The Old Country Edición Deluxe (10%)
- Trilogía Mafia (80% de descuento)
- PGA TOUR 2K25 (55 % de descuento) – solo Sony y Microsoft
- PGA TOUR 2K25 Edición Leyenda (55%) – solo Sony y Microsoft
- PGA TOUR 2K25 Edición Deluxe (55%) – solo Steam
- Risk of Rain 2 (75 % en PlayStation y Xbox, 67 % en Steam)
- WWE 2K25 (67%) – solo Sony y Microsoft
- WWE 2K25 Edición Deadman (50%) – solo Steam