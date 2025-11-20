¡Grandes descuentos en los juegos de 2K por Black Friday y Cyber Monday!

Hoy os dejamos ¡Grandes descuentos en los juegos de 2K por Black Friday y Cyber Monday! para que le saques partido

Tanto si buscas entrar en el escenario definitivo del baloncesto, dominar el cuadrilátero en un mundo de lucha interactivo, construir algo en lo que crees con una clásica serie de estrategia, liberarte en un icónico looter shooter, experimentar los orígenes de la Mafia siciliana o adentrarte en otros mundos fantásticos con historias apasionantes y una jugabilidad envolvente, 2K tiene algo para ti.

Algunos de nuestros títulos y franquicias más populares estarán rebajados en las plataformas de PlayStation, Xbox y Steam durante el Black Friday. Consulta todos los detalles más abajo.

Plataformas, oferta y fechas*:

Sony (www.playstation.com), Oferta de Black Friday, 21/11/25 – 1/12/25

Microsoft (www.xbox.com), Oferta de Black Friday, 21/11/25 – 1/12/25

Steam (store.steampowered.com), Oferta de Black Friday, 20/11/25 – 4/12/25

Juegos de 2K incluidos en todas las ofertas anteriores salvo que se indique lo contrario*: