Echo Dot OT Edición Limitada, un dispositivo exclusivo para los fans del programa

Alexa se ha sumado un año más a la emoción de Operación Triunfo, el icónico talent show musical disponible en exclusiva en Prime Video en España y en 30 países de Latinoamérica. Esta vez con la presentación y sorteo del Echo Dot OT Edición Limitada, un dispositivo exclusivo del que existen a penas unas decenas de unidades y que no está a la venta, pero que varios afortunados fans pudieron ganar gracias a su fervor y conocimiento sobre el universo OT.

Para encontrar a los seguidores más apasionados del programa, Alexa y Prime Video organizaron una búsqueda especial el pasado fin de semana durante las firmas oficiales de discos celebradas en Madrid, Barcelona y Valencia, eventos que reunieron a miles de fans.

En Madrid, donde más de 3.000 seguidores asistieron a las firmas de Olivia, Guille Toledano y Téyou, el creador Iban García fue el encargado de animar la actividad con un ‘BingOT’, regalando los dispositivos Echo Dot OT Edición Limitada como premio a quienes demostraron su entrega y conocimiento.

En Barcelona, más de 2.800 seguidores se sumaron a la firma de Crespo, Cristina y Guillo Rist, durante la cual, LaJotaRoja premió con Alexa a los fans más madrugadores y a aquellos que respondieron preguntas rebuscadas, como ‘¿Qué papel tenía Crespo en el “sándwich”?’ o ‘¿Cuál fue la nota media de Cristina en la PAU?’.

En Valencia, la búsqueda continuó durante la firma de Claudia Arenas, Tinho y Lucía Casani de la mano de Helio, en un evento que reunió a más de 2.900 asistentes. Allí, los fans participaron en un concurso de talentos cantando canciones y respondiendo a desafíos de OT, y los mejores se llevaron el Echo Dot OT Edición Limitada con Alexa.

Las unidades del Echo Dot OT Edición Limitada fueron entregadas a los fans, convirtiéndose en uno de los objetos exclusivos para el fandom ya que se trata de un dispositivo creado especialmente para esta edición del concurso.

Demuestra tu conocimiento de OT en casa

Además, Alexa permite probar desde casa con el «Reto de Operación Triunfo«, una experiencia interactiva que permite a los fans demostrar sus conocimientos simplemente diciendo «Alexa, lanza el reto de Operación Triunfo«. Los usuarios pueden competir entre ellos y poner a prueba cuánto saben del programa. Para completar la experiencia desde casa, los fans también pueden decir “Alexa, cruza la pasarela” y experimentar cómo sería su ‘salvación’ con la sintonía oficial del programa.

Como en ediciones anteriores, Alexa ha seguido dando la actualidad de Operación Triunfo. Cada martes, los usuarios pueden despertarse y pedir «Alexa, dime el resumen de Operación Triunfo» para conocer quién ha sido el expulsado, quién es el favorito de la semana y otros detalles clave antes de ver la gala completa a la carta en Prime Video.