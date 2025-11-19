Entrevista a Charlie Bolton Global Head of Design at Razer: «Escuchamos a nuestra comunidad desde el principio»

Compartir Facebook

Razer es una marca tecnológica global que se especializa en la creación de un ecosistema completo para jugadores, con hardware (periféricos y portátiles), software (como Synapse y Chroma) y servicios (como Razer Gold). Fundada en 2005, es una marca líder en el estilo de vida de los videojuegos y los deportes electrónicos (e-sports) a nivel mundial. Hoy tenemos la entrevista a Charlie Bolton Global Head of Design at Razer



En Frikipandi hemos probado algunos de sus productos como Análisis del teclado Razer Joro y ratón Basilisk Mobile: «La dupla definitiva que redefine la productividad y el gaming portátil» o Análisis del Razer Thunderbolt 5 Dock por Juan Cascón para Frikipandi: «La estación de acoplamiento definitiva para gamers y profesionales» Hoy tenemos la entrevista con su jefe de diseño de productos de Razer Charlie Bolton y le hemos hecho alguna preguntas para conocer más sobre la nueva colección de productos Razer Phanton White que os haremos un análisis próximamente.

No cabe duda de que en el panorama del hardware actual, Razer es uno de los fabricantes más reconocidos, muy especialmente en el ámbito de los periféricos orientados al gaming para los más frikis.

Entrevista a Charlie Bolton Global Head of Design at Razer Phantom White

¿Qué inspiró la creación de la colección Phantom White tras el éxito del Phantom Green original, pasando del verde al blanco translúcido? ¿Qué objetivos de diseño se perseguían más allá del cambio de color?

Cuando lanzamos la colección Phantom original, no se trataba solo de presentar una nueva combinación de colores, sino de crear una pieza icónica para nuestros fans, especialmente para los entusiastas que disfrutan apreciando cada detalle de su setup.

La inspiración vino de su deseo de contar con periféricos que no solo rindan al máximo, sino que también sean visualmente expresivos, algo que pudiera ser admirado tanto por dentro como por fuera. El desafío consistía en llevar al límite nuestra experiencia en diseño y crear algo que trascendiera la estética típica. Queríamos fabricar productos donde el diseño y el rendimiento coexistieran en perfecta armonía, donde cada componente interno, cada efecto de iluminación y cada acabado de superficie contribuyeran a una experiencia unificada.

Con la colección Phantom White, quisimos reinterpretar esa declaración a través de un enfoque más sutil y refinado. La idea era crear algo que siguiera sintiéndose inequívocamente Razer, pero que se integrara de manera más armoniosa en setups modernos. Está diseñada para gamers que valoran una estética limpia y minimalista sin sacrificar personalidad.

Más allá del color, esta colección encarna una nueva filosofía de diseño en la que la translucidez se convierte en una metáfora de la artesanía. Queríamos que la gente apreciara no solo cómo rinde un producto Razer, sino también cómo está construido y cómo se ve, aportando un aspecto único a cualquier setup de juego. Phantom White revela la precisión interna y la atención al detalle que a menudo pasan desapercibidas, convirtiendo la ingeniería en parte de la experiencia estética.

La colección evoca recuerdos nostálgicos de las consolas de juegos transparentes de los 90 y 2000. ¿Cómo equilibraron el aspecto retro y contemporáneo sin exagerar?

Esa nostalgia fue una inspiración clave. Muchos de nosotros en Razer crecimos con tecnología translúcida: Game Boys, antiguos iMacs, mandos, y existe un vínculo emocional con ese lenguaje visual. Sin embargo, no queríamos que Phantom White se sintiera solo como un regreso al pasado; tenía que estar a la altura de los estándares actuales de refinamiento y calidad de construcción.

El equilibrio se logró mediante la moderación y la proporción. Combinamos translucidez sutil con acabados precisos, degradados suaves y geometría limpia. Esto le da a la colección una sensación de familiaridad, pero al mismo tiempo resulta elevada y moderna, rindiendo homenaje al pasado mientras mira al futuro con confianza.

Esto se potencia aún más con la integración de nuestra tecnología Razer Chroma™ RGB: con más de 16,8 millones de colores y más de 300 juegos integrados con Chroma, la experiencia va más allá de lo visual. Se vuelve interactiva, sensible y profundamente personal. La colección Phantom White no solo luce bien; se siente viva en cualquier setup, conectando pasado y futuro a través del diseño y la tecnología.

Diseñar “de adentro hacia afuera”: ¿cómo afecta un chasis translúcido a la arquitectura interna, el enrutamiento de cables o la colocación de LEDs? ¿Qué materiales eligieron para evitar el envejecimiento del plástico y cómo lograron esas superficies limpias y sin costuras?

Un producto translúcido no deja dónde esconderse: cada componente se convierte en parte de la composición visual. Esto obligó a nuestro equipo de desarrollo e ingeniería a ser extremadamente intencionales con la arquitectura interna: el enrutamiento de cables debía ser limpio, la colocación de tornillos simétrica y la difusión de los LEDs perfectamente equilibrada. Tratamos el interior como una extensión del diseño exterior.

La selección de materiales también fue una parte crítica del proceso. Analizamos minuciosamente las propiedades físicas de cada material, desde renderizados digitales hasta miles de muestras físicas, para garantizar que cada uno cumpliera con nuestros estándares estéticos y con los referentes de rendimiento líderes de Razer en la industria.

Lograr una consistencia perfecta en color y translucidez entre los distintos componentes fue un desafío que asumimos, y es lo que le da a la colección Phantom White su característico resplandor.

Incluso reposicionamos estructuras internas y revisamos ciertos elementos para mantener nuestra calidad de construcción mientras alcanzábamos la estética visual que imaginábamos. El resultado es un diseño que permite vislumbrar el interior, mantiene una fuerte identidad de color y potencia la iluminación RGB, todo sin comprometer el rendimiento del dispositivo.

Para garantizar durabilidad y claridad a largo plazo, nuestros moldes pasaron por múltiples ciclos de pulido, obteniendo una superficie lisa que se siente premium y resiste el envejecimiento. Es una fusión de precisión de ingeniería y elegancia visual.

Sostenibilidad: ¿Qué porcentaje de material reciclado se utiliza aquí y cómo evitan que aparezcan impurezas visibles?

La sostenibilidad fue un pilar clave desde el principio. Aunque los porcentajes exactos varían según el producto y el componente, hemos realizado esfuerzos deliberados para integrar materiales reciclados siempre que es posible, sin comprometer el rendimiento ni la estética.

Por ejemplo, en los Razer Barracuda X Chroma – Phantom White Edition, tanto las copas de los auriculares como las placas de los altavoces están hechas con un 35 % de materiales reciclados postconsumo (PCR). Estas piezas se seleccionaron cuidadosamente porque nos permitían mantener el característico aspecto translúcido de la colección mientras cumplíamos con nuestros objetivos de sostenibilidad.

Dicho esto, lograr la estética translúcida característica de la colección Phantom White requirió estándares extremadamente altos de claridad óptica y consistencia de superficie. En algunos casos, tuvimos que priorizar materiales que ofrecieran el acabado limpio esencial para el diseño, especialmente donde la pureza visual juega un papel central en la experiencia del usuario.

Seguimos explorando formas innovadoras de incorporar materiales reciclados en nuestras líneas de productos, trabajando estrechamente con nuestros equipos de diseño y ciencia de materiales para equilibrar sostenibilidad, rendimiento y estética. Es un camino continuo, y la colección Phantom White refleja nuestro compromiso de superar los límites de manera responsable.

La iluminación Chroma está en el núcleo de la identidad de Razer. ¿Qué cambios realizaron para lograr una iluminación LED tan efectiva y llamativa?

Con un chasis semi-translúcido, el comportamiento de la luz cambia de manera drástica. Rediseñamos nuestras capas de difusión y la colocación de los LEDs para crear un resplandor suave y uniforme que resulte inmersivo en lugar de agresivo. El objetivo era generar un brillo que dé vida al hardware sin opacarlo.

También ajustamos el recubrimiento interno y las microtexturas para controlar cómo se dispersa la luz a través del material. El resultado es una experiencia Chroma que se siente orgánica, más como luz ambiental fluyendo a través de cristal que como LEDs brillando a través del plástico. Una experiencia de juego inmersiva como ninguna otra, a través de cientos de juegos integrados con Chroma.

En cuanto al sonido, ¿el material translúcido afectó las propiedades acústicas de los auriculares, requiriendo ajustes?

Aunque los cambios de material a veces pueden influir en el comportamiento acústico, la edición Phantom White utiliza el mismo material base que otros modelos Barracuda X. El cambio de color no afecta la densidad ni la estructura, por lo que el rendimiento del sonido se mantiene constante.

Validamos que nuestros drivers TriForce funcionaran de manera idéntica bajo el chasis Phantom White, preservando el perfil de audio característico de los auriculares. El amortiguamiento interno y la geometría de la cámara se ajustaron finamente para mantener la claridad y el impacto, ya sea en el juego, en el chat de voz o durante la reproducción de medios.

El resultado es un auricular que evoluciona visualmente sin dejar de ofrecer el rendimiento que esperan nuestros usuarios. La edición Phantom White aporta una estética renovada sin alterar la experiencia sonora inmersiva que define a los Barracuda X Chroma.

¿Qué consejos de mantenimiento darían para que Phantom White conserve su aspecto “fantasmal” por más tiempo?

El cuidado regular marca una gran diferencia. Recomendamos usar un paño de microfibra suave y sin pelusa, ligeramente humedecido con agua o una solución de limpieza neutra. Evita los limpiadores a base de alcohol, ya que pueden opacar la superficie con el tiempo.

Mantener los productos alejados de la luz solar directa prolongada también ayuda a prevenir el amarillamiento por rayos UV. Básicamente, trátalo como tecnología premium (limpieza suave, almacenamiento adecuado y manejo cuidadoso, etc.) y se mantendrá impecable durante años.

¿Influyó la opinión de los usuarios o gamers en el diseño final de Phantom White?

Absolutamente. Escuchamos a nuestra comunidad desde el principio: muchos usuarios amaban la primera colección Phantom Green, pero querían algo que se sintiera más ligero, más neutro y visualmente más versátil.

Solicitaron un diseño que pudiera encajar no solo en setups de gaming, sino también en espacios de trabajo modernos o entornos de streaming. Esa opinión fue muy importante para nosotros, porque el equipo de desarrollo de productos Razer vive en espacios más diversos que nunca, y la colección Phantom White necesitaba reflejar eso.

Sus aportes influyeron directamente en muchas de nuestras decisiones de diseño, desde cómo ajustamos la difusión de los LEDs Chroma para lograr un brillo más suave, hasta cómo refinamos la textura y la transparencia de las superficies para una estética más limpia y fluida.

Incluso el tono de color, ligeramente translúcido en lugar de sólido, se probó con nuestra comunidad para alcanzar el equilibrio emocional adecuado entre rendimiento y sofisticación. También nos inspiramos en la creciente escena de nostalgia gamer, que ha visto un interés constante desde principios de 2025. Ese cambio cultural resonó tanto con jugadores nuevos como veteranos, y nos motivó a celebrar las vibras clásicas del gaming desde una perspectiva moderna. La colección Phantom White no es solo una variante de color; es una evolución de diseño co-creada con nuestros usuarios, moldeada por sus expectativas de lo que Razer puede ser más allá de la estética tradicional del gaming.

¿Veremos Phantom White en más productos de Razer, como sillas, torres o docks?

Nos encantaría expandir las versiones Phantom a más productos dentro de nuestro amplio catálogo. La respuesta de la comunidad ha sido abrumadoramente positiva, y estamos explorando cómo esta estética podría aplicarse de manera natural a otras categorías de producto.

Desde la primera colección Phantom Green hasta la colección Phantom White, ya hemos dado un paso significativo al introducir el Razer Kishi V3, llevando la estética Phantom al gaming móvil por primera vez. Es un ejemplo claro de nuestra determinación de evolucionar la colección más allá de los setups de escritorio y hacia nuevas categorías donde el diseño y el rendimiento se intersectan.

Dicho esto, somos deliberados sobre dónde y cómo la aplicamos. El acabado debe mejorar la experiencia general del usuario y no ser simplemente un cambio de color. Aparecerá allí donde su estética complemente la forma y el propósito del producto, siempre con intención, nunca solo por moda, y es una dirección que vemos evolucionando en el ecosistema de Razer hacia el futuro.

Hay un pequeño precio adicional por el acabado Phantom. ¿De dónde proviene el mayor costo: ¿materiales, tiempo de pulido, control de calidad, marketing o embalaje?

El principal factor de costo es la complejidad de producción. Lograr este nivel de translucidez y perfección en la superficie requiere ciclos de pulido más largos, un control de calidad más estricto y mayor pureza de los materiales. Cada unidad pasa por pasos adicionales de inspección para garantizar que cumpla con nuestros estándares estéticos y estructurales.

El embalaje y el marketing también influyen, pero la verdadera inversión está en la artesanía. La colección Phantom White no solo está pintada de manera diferente, sino que está construida de manera distinta, y esa dedicación al detalle es lo que ofrece una experiencia única que hoy no se encuentra en ningún otro lugar, solo en Razer.

¿Algo que nos pueda contar sobre los próximos lanzamientos?

Solo te puedo comentar que estéis atentos a las próximas novedades de Razer: ¡siempre buscamos superar los límites de la innovación en juegos!

Si quieres probar de primera mano toda esta evolución tanto del diseño como de la ingeniería interna que ha dado como resultado el ratón gaming definitivo que es el Viper V3 PRO , ahora mismo lo tienes disponible en tiendas online como Amazon. Esperamos tener en breve un análisis de la serie de periféricos Razer Phantom White.

Bueno esto ha sido todo, espero que te gusta de la entrevista que desvela por que Razer es una de las grandes marcas de periféricos para gamers.