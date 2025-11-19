Compartir Facebook

Un camino forjado por la venganza en Tales Of Berseria Remastered llegará en febrero de 2026. Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy Tales of Berseria Remastered, el tercer título del proyecto Tales of Remastered. Esta emotiva aventura de venganza saldrá a la venta el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC a través de Steam y Nintendo Switch.

Tales of Berseria Remastered es uno de los títulos favoritos de los fans de la serie Tales of, que presentó a los jugadores a Velvet Crowe, una mujer cuya vida se ve destrozada por la traición. En esta edición remasterizada, los jugadores volverán a explorar un mundo dividido entre la emoción y la razón, donde Velvet y sus compañeros se abren paso a través de cualquiera y cualquier cosa que se interponga en su camino mientras navegan por un mundo de vínculos emocionales y traición. Velvet busca venganza por el asesinato de su hermano y debe elegir su propio camino… ¡Descubre la historia en el tráiler de lanzamiento!

Esta remasterización incluye nuevas mejoras que facilitan la experiencia de juego, como iconos de destino, activación o desactivación de encuentros y acceso anticipado a la tienda, lo que facilitará el viaje de los nuevos jugadores en este clásico JRPG de acción. El juego también incluye contenido descargable de la versión original, con atuendos para los personajes, objetos extra y otros suplementos favoritos de los fans.

Tales of Berseria Remastered saldrá a la venta el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC a través de Steam y Nintendo Switch.

Para obtener más información sobre Tales of Berseria Remastered y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe por favor visita: https://es.bandainamcoent.eu/