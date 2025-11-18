Compartir Facebook

Lost Soul Aside recibe hoy una nueva actualización

Incluye mejoras en juego extendido y nuevos modos

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Lost Soul Aside recibe hoy una nueva actualización gratuita de contenido que incluye un nuevo modo de desafío, una gama de actualizaciones visuales, sonido y mecánicas diseñadas para que la aventura sea más fluida y nítida que nunca.

Actualización de Lost Soul Aside, todos los detalles:

Nuevo modo de desafío «Surge of Voidrax» , que añade batallas infinitas contra hordas y desafíos ilimitados.

, que añade batallas infinitas contra hordas y desafíos ilimitados. Posibilidad de salto del prólogo , para sumergirse de lleno en el combate.

, para sumergirse de lleno en el combate. Nuevo Voidrax Pathfinder , que guiará a los jugadores directamente hacia los objetivos y les ofrecerá ayuda para desbloquear puzles.

, que guiará a los jugadores directamente hacia los objetivos y les ofrecerá ayuda para desbloquear puzles. Nueva variedad de aspectos , incluidos accesorios de arma «X» personalizables, armas Crystal clásicas y una armadura y traje de caballero, perfectos para crear un estilo distintivo.

, incluidos accesorios de arma «X» personalizables, armas Crystal clásicas y una armadura y traje de caballero, perfectos para crear un estilo distintivo. Modernización de las cinemáticas , potenciando las expresiones de los personajes, la iluminación global y los efectos de sombreado, así como nuevas animaciones de sincronización de doblaje.

, potenciando las expresiones de los personajes, la iluminación global y los efectos de sombreado, así como nuevas animaciones de sincronización de doblaje. Personalización de los combates, que permite a los jugadores personalizar el diseño de los botones a su preferencia.

Refinamiento de las acciones de combate fundamentales, como rodar y hacer saltos dobles.

Consulta todos los detalles en este artículo del blog de PlayStation España.

Lost Soul Aside presenta la historia de Kaser, quien se ve obligado a emprender un peligroso viaje en busca de su hermana tras la invasión de seres de otra dimensión en su planeta. De este modo, se embarca en una aventura acompañado por Arena, una criatura simbiótica capaz de transformarse en diversas armas. Con un sistema de combate rápido, dinámico y visualmente impactante, el juego invita a dominar combos espectaculares y enfrentarse a criaturas de gran escala en escenarios en ruinas donde la fantasía y la tecnología conviven en un entorno hostil y vibrante.