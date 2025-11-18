La caida de Cloudflare está provocando fallos de acceso en servicios como X, ChatGPT, League of Legends o Canva

Seguramente tú mismo estás experimentando en este momento problemas para acceder a alguna de los cientos de aplicaciones que se están viendo afectadas por la caída de servicios de Cloudstrike. Cuando aún tenemos reciente el incidente de Amazon Web Services, hace unas horas estamos viendo cómo una incidencia en la red de Cloudflare está provocando fallos de acceso en servicios como X, ChatGPT, League of Legends o Canva.
Nuestra web www.frikipandi.com es una de las afectadas.
El gigante de los CDN, Cloudflare, está sufriendo una caída a nivel global que está impidiendo el correcto funcionamiento de miles de páginas y servicios web a nivel global.
Entre las páginas afectadas se encuentran compañías como OpenAI o X (antes Twitter) o plataformas de streaming como Spotify, entre otras, según se extrae de portales como Downdetector (cuya versión local en España también sufre problemas), así como miles de webs de información y otros servicios. Los primeros fallos se han reportado alrededor de las 12:48, hora española, debido a un error en el proveedor que inicialmente afectaban únicamente al soporte técnico, pero que se está expandiendo a distintas soluciones de la red de entrega de contenido.
El portal de estado de Cloudflare reporta que están “experimentando problemas” y “los consumidores se pueden encontrar con errores”. El problema se ha extendido así a diferentes servicios de la compañía que utilizan miles de páginas webs y aplicaciones a nivel global.
También afecta a videojuegos como League of Legends. Ahora parece que se empiezan a estabilizar los servicios.
Actualización: Cloudflare comienza a recuperar sus servicios
Cloudflare ha comunicado durante la tarde que sus sistemas empiezan a mostrar señales de recuperación progresiva tras la caída global iniciada a las 12:48 hora peninsular. Según el portal oficial de estado, la compañía ha logrado restaurar parcialmente el funcionamiento del panel de control, Cloudflare Access y WARP, cuyos niveles de error ya han vuelto a valores previos al incidente.
A las 15:42, Cloudflare ha asegurado que la solución aplicada parece haber resuelto la incidencia principal, aunque el equipo técnico mantiene la vigilancia activa mientras continúa la monitorización para garantizar que todos los servicios operan con normalidad. De este modo, algunas funciones del dashboard siguen afectadas intermitentemente y determinados clientes aún experimentan problemas de acceso.
Asimismo, la compañía ha indicado que todavía trabaja en la restauración completa de las aplicaciones y servicios más afectados, especialmente aquellos que dependen de la infraestructura de aplicación avanzada. En fases anteriores del incidente, Cloudflare llegó a deshabilitar temporalmente el acceso a WARP en Londres, medida que ya se ha revertido tras la estabilización de los errores.
Paralelamente, el proveedor reconoce problemas independientes en su portal de soporte, donde varios usuarios encuentran dificultades para visualizar o responder a tickets. No obstante, Cloudflare confirma que las respuestas a los casos abiertos no se han visto afectadas y que los clientes con planes Business y Enterprise pueden seguir recurriendo al chat en directo o a la línea de emergencia.
Con esta recuperación gradual, la compañía intenta devolver la normalidad a un ecosistema crítico que sostiene a miles de webs y servicios en todo el mundo. La investigación sobre el origen exacto del fallo continúa abierta, mientras la plataforma asegura que seguirá ofreciendo actualizaciones hasta confirmar la restauración total de sus operaciones.