La caida de Cloudflare está provocando fallos de acceso en servicios como X, ChatGPT, League of Legends o Canva

Seguramente tú mismo estás experimentando en este momento problemas para acceder a alguna de los cientos de aplicaciones que se están viendo afectadas por la caída de servicios de Cloudstrike. Cuando aún tenemos reciente el incidente de Amazon Web Services, hace unas horas estamos viendo cómo una incidencia en la red de Cloudflare está provocando fallos de acceso en servicios como X, ChatGPT, League of Legends o Canva.

Nuestra web www.frikipandi.com es una de las afectadas.

El gigante de los CDN, Cloudflare, está sufriendo una caída a nivel global que está impidiendo el correcto funcionamiento de miles de páginas y servicios web a nivel global.

Entre las páginas afectadas se encuentran compañías como OpenAI o X (antes Twitter) o plataformas de streaming como Spotify, entre otras, según se extrae de portales como Downdetector (cuya versión local en España también sufre problemas), así como miles de webs de información y otros servicios. Los primeros fallos se han reportado alrededor de las 12:48, hora española, debido a un error en el proveedor que inicialmente afectaban únicamente al soporte técnico, pero que se está expandiendo a distintas soluciones de la red de entrega de contenido.

El portal de estado de Cloudflare reporta que están “experimentando problemas” y “los consumidores se pueden encontrar con errores”. El problema se ha extendido así a diferentes servicios de la compañía que utilizan miles de páginas webs y aplicaciones a nivel global.

También afecta a videojuegos como League of Legends. Ahora parece que se empiezan a estabilizar los servicios.

Actualización: Cloudflare comienza a recuperar sus servicios