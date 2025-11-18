The Game Awards 2025 anuncia a los nominados al GOTY: lista completa y fecha de la premiación
Geoff Keighley reveló este lunes a los nominados de The Game Awards 2025, la ceremonia más influyente de la industria de los videojuegos. La edición de este año incluye lanzamientos de grandes estudios, propuestas independientes y exclusivas de consola que compiten por el Game of the Year (GOTY), el reconocimiento más esperado por la comunidad gamer.
A continuación, se presenta la información más relevante para conocer los títulos seleccionados y la fecha oficial del evento.
¿Qué son The Game Awards?
The Game Awards es una premiación anual creada por el productor y presentador Geoff Keighley, cuyo objetivo es reconocer a los videojuegos más destacados del año en distintas categorías como dirección, narrativa, arte, música, actuación y soporte continuo.
Este evento se ha consolidado como el equivalente a los “Óscar” de los videojuegos, debido a su impacto mundial y a la participación de desarrolladores, estudios, actores de voz, músicos y creadores de contenido. Además de anunciar a los ganadores, la ceremonia también presenta estrenos exclusivos, tráilers, anuncios de nuevos juegos y colaboraciones con las principales empresas del sector.
Los premios se entregan desde 2014 y cuentan con votación combinada entre un jurado internacional de medios especializados y el público.
¿Cuáles son los nominados al GOTY 2025?
La categoría Game of the Year reúne producciones de distintos géneros, estudios independientes y desarrollos exclusivos para consolas de nueva generación. Estos son los candidatos:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Cada título ha destacado por aspectos como narrativa, innovación, dirección artística y calidad técnica, factores clave para llegar a esta nominación.
Los juegos más destacados rumbo al GOTY 2025
Clair Obscur: Expedition 33: el indie que sorprendió a la crítica
El JRPG de Sandfall Interactive, distribuido por Kepler Interactive, se convirtió en una de las sorpresas del año. El juego llamó la atención desde su lanzamiento por su sistema de combate en tiempo real, su diseño artístico y su narrativa. Está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S (incluido en Game Pass) y PC.
Death Stranding 2: On the Beach: el regreso de Hideo Kojima
La secuela del título creado por Hideo Kojima consolidó su impacto en la industria. Esta exclusiva de PlayStation 5 recibió elogios por su propuesta visual, mecánicas renovadas y la actuación del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien participa como personaje dentro del juego.
Donkey Kong Bananza: la carta fuerte de Nintendo
Nintendo sorprendió con el lanzamiento de Donkey Kong Bananza para Nintendo Switch 2, un título que destacó por su jugabilidad innovadora y por revitalizar una saga que llevaba varios años sin protagonismo.
Hades II: el roguelike que fortaleció una franquicia
Supergiant Games presentó la secuela de uno de sus juegos más exitosos. La historia sigue a Melínoe, quien debe enfrentar a Cronos para rescatar a su familia. El título se mantuvo entre los favoritos del público por su diseño, ritmo de juego y narrativa.
Kingdom Come: Deliverance II: una sorpresa temprana del año
Warhorse Studios regresó con una secuela ambientada en la Edad Media que destacó desde febrero por su realismo, combates y nivel de detalle histórico. Está disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC.
¿Cuándo se realizará The Game Awards 2025?
La premiación tendrá lugar el:
- Jueves 11 de diciembre de 2025
- Transmisión gratuita por:
- YouTube
- Twitch
- Prime Video (nueva plataforma añadida este año)
The Game Awards 2025: lista completa de nominados por categoría
Mejor dirección
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Mejor narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Mejor dirección de arte
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor banda sonora
- Christopher Larkin – Hollow Knight: Silksong
- Darren Korb – Hades II
- Lorien Testard – Clair Obscur: Expedition 33
- Toma Otowa – Ghost of Yōtei
- Woodkid y Ludvig Forssell – Death Stranding 2
Mejor diseño de audio
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Mejor actuación
- Ben Starr – Clair Obscur
- Charlie Cox – Clair Obscur
- Erika Ishii – Ghost of Yōtei
- Jennifer English – Clair Obscur
- Konatsu Kato – Silent Hill f
- Troy Baker – Indiana Jones y el Gran Círculo
Innovación en accesibilidad
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Games for Impact (Juegos de impacto)
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Mejor soporte continuo
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Mejor apoyo a la comunidad
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Mejor juego independiente
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor debut indie
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Mejor juego móvil
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Mejor AR/VR
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
Mejor juego de acción
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Mejor acción/aventura
- Death Stranding 2
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones y el Gran Círculo
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Mejor RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Mejor juego de lucha
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Mejor juego familiar
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Mejor estrategia
- The Alters
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Mejor deportes/carreras
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Mejor multijugador
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Mejor adaptación de videojuego
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- The Last of Us: Season 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Juego más anticipado
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
Creador de contenido del año
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Mejor eSports
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Mejor atleta de eSports
- brawk
- Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Mejor equipo de eSports
- Gen.G
- NRG
- Team Falcons
- Team Liquid PH
- Team Vitality