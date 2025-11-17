Compartir Facebook

El 18 de noviembre Assassin’s Creed Mirage recibirá una nueva actualización que trae consigo Valley of Memory, una nueva aventura gratuita que no os podéis perder! ¿Qué por qué no os la podéis perder? Dadle al PLAY y juzgad vosotros mismos!

Ubisoft prepara una nueva actualización para Assassin’s Creed Mirage que, según la información aportada por el usuario, incorporará un nuevo contenido llamado Valley of Memory.

Assassin’s Creed Mirage amplia su experiencia con la llegada de Valley of Memory

Ubisoft estaría ultimando una nueva actualización gratuita par amañana para Assassin’s Creed Mirage que añadiría un nuevo contenido denominado Valley of Memory, ampliando así las posibilidades de exploración y narrativa del título.

Según la información facilitada, Valley of Memory ofrecería a los jugadores un nuevo espacio jugable ligado a recuerdos ancestrales, donde Basim podría profundizar aún más en los ecos de su pasado y en la mitología que rodea a los Ocultos. Este contenido llegaría como parte de una actualización destinada a mantener vivo el interés por Mirage, un juego que regresó a las raíces clásicas de la saga con un enfoque más centrado en el sigilo y la inmersión histórica.

Valley of Memory ampliaría el mapa y añadiría nuevas mecánicas o desafíos relacionados con la memoria y la identidad del protagonista.