Ya está disponible ‘Mysteria Ecclesiae’ junto con Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition y el conjunto Saga

HENRY SE CONVIERTE EN SHERLOCK HOLMES EN LA EXPANSIÓN FINAL DE LA HISTORIA

Hoy, Warhorse Studios y Deep Silver lanzan la última expansión de la historia de Kingdom Come: Deliverance II, Mysteria Ecclesiae, que lleva a Henry a través de los sagrados pasillos del Monasterio de Sedletz para investigar el misterio oculto tras una enfermedad mortal.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de Mysteria Ecclesiae

En Mysteria Ecclesiae o «Misterios de la Iglesia», Henry investiga una aflicción mortal que se extiende dentro del monasterio de Sedletz, pero la verdad pronto resulta ser mucho más oscura. Han perturbado las criptas de la iglesia; Los guardias teutónicos patrullan los pasillos y la intriga se filtra por todos los rincones. Para desentrañar el misterio, Henry debe confiar en su astucia, sus conocimientos de alquimia y una buena dosis de sigilo. Esta nueva historia cinematográfica presenta nuevas misiones, personajes memorables, múltiples finales y nueva equipación, incluyendo un atuendo, un arma, pociones y libros, todo entretejido en una rica aventura de investigación.

Hoy también está disponible Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition, que ofrece la aventura medieval definitiva con todo el contenido adicional y expansiones de la historia, todo en una edición. Emulando el espíritu distintivo y rebelde de la franquicia, un tráiler con la icónica canción «Made to Parade«de Queens of the Stone Age destaca la gigantesca oferta de contenido que se incluye, las críticas favorables y el increíble viaje cinematográfico que Kingdom Come: Deliverance II ha recorrido desde su lanzamiento a principios de este año.

Puedes ver el tráiler

¿Todavía no has probado la vida medieval?

Con el conjunto Kingdom Come: Deliverance Saga puedes jugar a toda la galardonada serie Kingdom Come: Deliverance en este paquete digital de proporciones épicas que incluye las ediciones Royal de ambos juegos, Kingdom Come: Deliverance y Kingdom Come: Deliverance II.

Mysteria Ecclesiae ya está disponible con un PVP de 13,99 €. Desbloquea la experiencia completa con Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition (PVP 89,99 €), que incluye el juego base, el kit de cazador galante y el pase de expansión (que da acceso a los tres contenidos descargables de pago de la historia y al conjunto de pases Shields of Season). Consigue la serie completa con el conjunto Kingdom Come: Deliverance Saga por 99,99 €.

Visita https://kingdomcomerpg.com/ para obtener más detalles.

Título: Kingdom Come: Deliverance II

Plataformas: PC, Xbox, PlayStation

Género: Acción RPG, Medieval, Mundo abierto

Desarrollador: Warhorse Studios

Editor: Deep Silver / PLAION

Fecha de lanzamiento: 4 febrero 2025 – ya disponible