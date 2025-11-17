CUKTECH lanza las mejores ofertas de Black Friday: tecnología de carga rápida con descuentos de hasta el 45%

A las puertas del mayor evento de compras del año, el Black Friday, la marca CUKTECH vuelve a situarse en el centro de la conversación tecnológica con una batería de ofertas que abarcan desde sus power banks más avanzados hasta cargadores GaN de última generación. La compañía, especializada en soluciones de carga de alta potencia, aplicará descuentos que oscilan entre el 20% y el 45% en una amplia variedad de productos entre el 20 de noviembre y el 1 de diciembre, una ventana de tiempo limitada que supone una oportunidad para renovar accesorios esenciales a precios especialmente reducidos.

Con presencia en más de 100 países y un catálogo formado por baterías portátiles, cargadores compactos, estaciones de energía y accesorios para automóviles, la marca se ha consolidado entre los usuarios que necesitan velocidad, potencia y fiabilidad en su día a día. Su apuesta por tecnologías como PD 3.1 o QC 4+, así como su compromiso con la seguridad energética, sitúan a CUKTECH como un actor destacado frente a marcas tradicionales. Este año, el Black Friday llega con su selección de descuentos más potente hasta la fecha, y analizamos en detalle cada uno de los dispositivos protagonistas.

Entre las joyas tecnológicas del catálogo destaca la CUKTECH 15 Ultra Power Bank, una batería externa diseñada para quienes exigen el máximo rendimiento sin sacrificar movilidad. Su punto fuerte es su capacidad para ofrecer 210W de salida total, con una potencia máxima de 140W PD 3.1 en uno de sus puertos. Esto permite cargar un portátil de última generación, una tablet y un smartphone de manera simultánea sin pérdida de eficiencia. Además hace un tiempo hicimos un análisis de CUKTECH 15 Ultra Power Bank

Su capacidad de 20.000 mAh garantiza múltiples cargas incluso en jornadas intensas. Pero donde realmente destaca es en su “Modo Bestia”, que permite una recarga propia ultrarrápida gracias a su entrada simultánea de doble puerto con una potencia máxima de 165W. Una carga de solo 20 minutos puede devolver hasta un 70% de batería, un salto notable en términos de autonomía portátil.

210W MAX Salida Total, versatilidad de carga inigualable, con una potencia de salida total de hasta 210W MAX y una carga máxima de PD3.1 140W en un solo puerto. La batería externa carga rápida 20000mah puede distribuir la energía de manera inteligente según el escenario de uso. Ya sea que estés cargando un solo dispositivo o varios a la vez, lo gestionará sin problemas.

Gran Capacidad de 20,000mAh, carga en cualquier momento y en cualquier lugar. La CUKTECH power bank 20000mAh ofrece una gran capacidad para múltiples cargas.

Carga en ‘Modo Bestia’, recuperación rápida de energía. Libera la bestia interior con la entrada de doble puerto simultánea, que soporta una potencia máxima de 165W MAX. Di adiós a los tiempos de carga largos: una carga rápida de 20 minutos te da hasta un 70% de energía, batería portátil suficiente para cargar tus teléfonos inteligentes, portátiles y otros dispositivos. Vive una experiencia inmersiva y potente con la interfaz de usuario dedicada al «Beast Mode».

Precio habitual: 89.99€

Precio durante Black Friday: 58.89€ (34.56% de descuento aplicado)

Si la anterior se te queda corta. Para quienes buscan todavía más rendimiento, CUKTECH ofrece la CUKTECH 20, una batería externa especialmente orientada a usuarios de portátiles de alta demanda como el MacBook Pro. Este modelo, con una potencia máxima de 140W y compatibilidad total con PD 3.1, garantiza una experiencia de carga fluida incluso para dispositivos exigentes.

Una de sus grandes bazas es su batería auto-grade, diseñada para superar las 1000 cargas, triplicando la vida útil de power banks convencionales. Sus 25.000 mAh permiten cargar un MacBook Pro 1,2 veces o un iPhone 14 hasta en 4 ocasiones.

Carga rápida con gran eficiencia: la batería externa CUKTECH 20 ofrece 140 W de potencia y es totalmente compatible con el último protocolo de carga PD3.1. Elimina los inconvenientes de la carga lenta y proporciona una mucho más rápida, adaptada a dispositivos como el MacBook Pro. En comparación con los cargadores normales de alta potencia, presenta sus propias características. Admite la carga Hyper/Turbo de los teléfonos inteligentes Xiaomi, que es comparable al cargador original. Admite la carga rápida máxima de 120 W del Xiaomi 13T Pro y la carga rápida máxima de 90W del Xiaomi 14.

Batería de larga duración: está equipada con una batería auto-grade, diseñada para durar más de 1000 cargas. Es más, de tres veces la vida útil de las baterías externas normales. Gracias a su fiable fuente de alimentación de 25.000 mAh, puede cargar tu MacBook Pro 1,2 veces o iPhone 14 hasta 4 veces.

Precio habitual: 89.99€

Precio durante Black Friday: 59.56€ (33.81% de descuento aplicado)

CUKTECH 15SE Power Bank

Con un enfoque más equilibrado entre portabilidad y potencia, la CUKTECH 15SE se sitúa como un modelo idóneo para quienes necesitan una batería versátil y ligera sin renunciar a la carga ultrarrápida.

Su capacidad de 20.000 mAh se complementa con una potencia total de 85W, suficiente para cargar un MacBook Air al 55% en solo 30 minutos. Para smartphones, las cifras también son llamativas: 56% para un iPhone 15 Pro Max y 68% para un Samsung Galaxy S24 Ultra en el mismo lapso. Además, su recarga personal resulta especialmente eficiente, alcanzando el 100% en 1 hora y 40 minutos con un adaptador PD de 65W.

Power Bank de 20000mAh para laptops. La batería externa CUKTECH 15 SE combina un diseño minimalista con gran capacidad. A pesar de su potente batería de 20.000mAh, sigue siendo compacta y fácil de llevar, pudiendo llevarse en cualquier bolso. Perfecto para cargar en movimiento e ideal como batería portátil para viajes largos y desplazamientos diarios.

Carga ultrarrápida de 85W para portátiles y teléfonos. Carga tus dispositivos en tiempo récord con una potencia total de 85W. Carga teléfonos Xiaomi hasta 67W.En solo 30 minutos, carga tu MacBook Air al 55%, el iPhone 15 Pro Max al 56% o el Samsung S24 Ultra al 68%. Despídete de las largas esperas de carga y mantente productivo dondequiera que estés. Compatible con cargadores portátiles y otros dispositivos de alta demanda de energía.

Recarga rápida de 65W. Recarga la batería portátil CUKTECH más rápido que nunca con un adaptador PD de 65W. Recarga completamente tu power bank en solo 1 hora y 40 minutos, 2 a 3 veces más rápido que las tradicionales de 45W, asegurando que siempre estés listo para cargar tus dispositivos, como tu iPhone o MacBook.

Precio habitual: 49.99€

Precio durante Black Friday: 32.88€ (34.23% de descuento aplicado)

Su tamaño similar al de una barra de chocolate no debe engañar: la CUKTECH 10 ofrece una salida máxima de 120W, situándose como una opción ideal para quienes buscan velocidad sin cargar con un dispositivo voluminoso. Con un peso de apenas 287 gramos, es apta para viajes en avión y desplazamientos cotidianos.

Esta batería incluye una pantalla TFT que permite monitorizar en tiempo real datos como potencia de entrada y salida, nivel de batería o tiempo restante de carga. También cuenta con autocarga PD de 90W, permitiendo recuperar más de la mitad de la capacidad en menos de 20 minutos.

Imbatible en velocidad: la batería externa portátil CUKTECH 10 cuenta con un puerto de salida de hasta 120 W para garantizar la carga de los dispositivos a velocidad máxima.

Liviana y portátil: de tamaño similar al de una barra de chocolate y con un peso de tan solo 287 g, esta batería portátil es apta para viajes en avión, resulta muy práctica para llevarla durante los desplazamientos, dondequiera y cuando sea. ¡Preocuparse por un nivel de carga bajo de la batería en caso de emergencia es historia!

Monitorización en tiempo real: esta batería externa está equipada con una pantalla en color TFT que muestra al instante información importante como el nivel de carga de la batería, la potencia de carga/descarga y el tiempo de carga restante. Los productos de CUKTECH no solo son convenientes, sino que también cuentan con divertidas y sorprendentes funciones cuyo descubrimiento resulta toda una delicia.

Recarga fácil: compatible con una autocarga de entrega de potencia (PD) de 90 W y se comercializa con un largo cable de datos. Así pues, puede alcanzar un nivel de carga de hasta un 55 % en tan solo 19 minutos. Nota: Para maximizar la velocidad de carga, debe usar un cabezal de carga superior a 90 W compatible con los protocolos PD.

Precio habitual: 49.99€

Precio durante Black Friday: 39.99€ (20% de descuento aplicado)

Quieres aún más portabilidad. La CUKTECH CP25 destaca por integrar un cable USB-C directamente en el propio power bank, lo que facilita su uso sin preocuparse por llevar accesorios adicionales. Sus 20.000 mAh ofrecen cargas completas repetidas para dispositivos de alta gama: hasta 4,1 cargas para un iPhone 15 Pro, 2,9 para un Samsung S24 Ultra o 1,2 cargas para un MacBook Air.

Su potencia de salida máxima alcanza los 45W, aunque puede llegar a 55W en dispositivos Xiaomi con carga ultrarrápida. También mantiene una entrada de 40W, reduciendo significativamente el tiempo de recarga.

El power bank CUKTECH con cable USB-C integrado proporciona una carga ultrarrápida para sus dispositivos. Con una batería de 20.000 mAh, esta batería externa de carga rápida puede cargar su iPhone 15 Pro hasta 4.1 veces, su Samsung S24 Ultra hasta 2.9 veces, o su MacBook Air A2337 hasta 1.2 veces. Ideal para viajes de negocios, sin preocuparse por quedarse sin batería.

Este powerbank CP25 soporta una potencia máxima de salida de 45W, carga ultrarrápida de 55W para Xiaomi dispositivos, capaz de cargar el iPhone 15 Pro al 54%, el MacBook Air A2337 al 42% y el Samsung S24 Ultra al 70% en solo 30 minutos. También soporta una entrada máxima de 40W, reduciendo el tiempo de carga. Es una batería externa de carga rápida eficiente tanto para salida como para entrada.

Compatibilidad universal, a diferencia de la mayoría de los power banks que no cargan dispositivos de bajo consumo, esta batería portátil es compatible con teléfonos móviles, tabletas, laptops, así como con dispositivos más pequeños como AirPods, auriculares Bluetooth, rastreadores de fitness y relojes inteligentes.

Precio habitual: 34.99€

Precio durante Black Friday: 24.36€ (30% de descuento aplicado)

Un gran cargador. En el apartado de cargadores, el No.10 100W GaN Charger se posiciona como uno de los productos estrella para el Black Friday. Gracias a sus dos puertos USB-C y un puerto USB-A, permite cargar tres dispositivos simultáneamente con una distribución inteligente de energía.

Su potencia máxima de 100W permite cargar un MacBook Air al 50% en 30 minutos y un Xiaomi 14 Ultra al 85% en el mismo tiempo. Esto es posible gracias a la tecnología GaN III, que aumenta la eficiencia térmica y reduce el sobrecalentamiento frente a cargadores convencionales.

Carga Rápida de 100W MAX: experimenta la velocidad de CUKTECH cargador usb c 100w, desde teléfonos móviles y tabletas hasta computadoras portátiles, este cargador proporciona una velocidad de carga ultrarrápida para tus dispositivos. En solo 30 minutos, puedes cargar tu Redmi Note 13 Pro al 100%, el Xiaomi 14 Ultra al 85%, y el MacBook Air al 50%. Ya sea que estés apurado para una reunión o necesites una carga rápida en un día ajetreado, este cargador te ofrecerá una carga eficiente para tus dispositivos.

Carga simultánea de tres dispositivos: el cargador usb c está equipado con dos puertos USB-C y un puerto USB-A, lo que permite cargar tres dispositivos a la vez. La potencia de cargador rapido se distribuye inteligentemente para asegurar que cada dispositivo reciba la carga óptima. ¡Despídete de los enchufes desordenados y los cables enredados!

Tecnología GaN III de nueva generación: el cargador 100w utiliza tecnología de nitruro de galio (GaN III) de tercera generación, lo que mejora la eficiencia de carga, la disipación de calor y reduce significativamente la pérdida de energía y el sobrecalentamiento.

Precio habitual: 49.99€

Precio durante Black Friday: 35.99€ (28% de descuento aplicado)

El cargador 65W GaN ofrece una solución más compacta sin renunciar a cargas ultrarrápidas. Con apenas la mitad del tamaño de un cargador tradicional, incorpora tres puertos (2 USB-C y 1 USB-A), permitiendo cargar varios dispositivos a la vez.

Sus cifras impresionan: carga al 100% un Xiaomi 13 Pro o un Redmi Note 13 Pro en 30 minutos, y alcanza el 85% en un Xiaomi 14 Ultra en el mismo periodo.

Carga ultrarrápida como un rayo: experimenta la velocidad del CUKTECH Cargador USB C 65W, desde teléfonos móviles, tabletas hasta laptops, proporciona una velocidad de carga ultrarrápida para tus dispositivos. En solo 30 minutos, puedes cargar tu Redmi Note 13 Pro al 100%, el Xiaomi 13 Pro al 100%, el Xiaomi 14 Ultra al 85%

Carga simultánea de múltiples dispositivos: gracias a la salida de 3 puertos 2C1A, puedes cargar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo. Cargador 65W distribuye la potencia de manera inteligente para garantizar que cada dispositivo reciba el mejor rendimiento de carga. ¡Despídete de los enchufes desordenados y los cables enredados!

Compacto y portátil: su tamaño es un 49% más pequeño que los cargadores tradicionales, lo que permite que se guarde fácilmente en el bolsillo. El cargador carga rápida se fija firmemente al enchufe, sin preocuparte por movimientos o desconexiones, siendo tu mejor compañero para cualquier viaje.

Precio habitual: 32.99€

Precio durante Black Friday: 24.99€ (24% de descuento aplicado)

El CP12 Magnetic Power Bank combina carga inalámbrica magnética para iPhone (7.5W) con carga rápida por cable (20W MAX) gracias a su cable USB-C integrado. Con 10.000 mAh, puede cargar un iPhone 16 hasta 1,8 veces, manteniendo una autonomía más que suficiente para largas jornadas.

Incluye protecciones avanzadas como control térmico inteligente y desconexión automática de carga inalámbrica cuando se usa el cable para evitar sobrecalentamientos. La función magnética está orientada exclusivamente a usuarios de iPhone.

Carga inalámbrica magnética + carga rápida por cable: La base magnética del CUKTECH Power Bank se acopla fácilmente a los iPhone 16/15/15 Pro/15 Pro Max/15 Plus, permitiendo carga inalámbrica rápida de 7.5W. Incluye un cable USB-C integrado con salida de 20W MAX, compatible con dispositivos como Galaxy S24 y S23. Es ideal tanto para iPhone como para equipos con puerto USB-C. (Nota: la función magnética no es compatible con dispositivos Android.)

Gran capacidad de 10,000 mAh: La batería de 10,000 mAh puede cargar un iPhone 16 aproximadamente 1.8 veces. Resulta ideal para uso prolongado, viajes largos o actividades diarias exigentes, brindando energía confiable en todo momento.

Protección integrada y carga segura: Cuenta con control inteligente de temperatura y protección contra sobrecarga. La carga por cable desactiv automáticamente la función inalámbrica para mayor seguridad y eficiencia. Los indicadores independientes muestran el estado de carga y batería, alertando ante cualquier anomalía para una experiencia de uso tranquila.

Precio habitual: 34.99€

Precio durante Black Friday: 24.36€ (30% de descuento aplicado)

CUKTECH Mini Pocket 30W Power Bank

Con 195 gramos, el Mini Pocket 30W es el modelo más ligero del catálogo. Su diseño compacto lo hace ideal para quienes buscan movilidad absoluta en un power bank que cabe en cualquier bolsillo.

Compatible con carga bidireccional de 30W, permite cargar rápidamente un smartphone o recargarse a sí mismo con la misma velocidad. Su carcasa ignífuga y sus múltiples certificaciones garantizan seguridad adicional. Incluye un cable USB y 24 meses de garantía.

Power Bank Ligero y Delgado: con un peso de solo 195 g y un diseño compacto, el CUKTECH Power Bank se desliza fácilmente en bolsillos, bolsos o riñoneras sin ocupar espacio. Cuenta con carga bidireccional de 30W MAX, permitiendo cargar tu teléfono rápidamente y recargar la batería del power bank con la misma velocidad. Incluye dos salidas, USB-A clásico y USB-C, para mayor versatilidad.

Seguridad avanzada CUKTECH: la batería portátil cuenta con carcasa ignífuga de nivel V0 y ha superado certificaciones como CE, CB, FCC, SDoC, NRTL, Chemical y Energy Efficiency. Incluye protección de circuito, control de temperatura y nueve capas de seguridad, garantizando una carga segura y confiable en todo momento.

Lo que incluye: un power bank de 10,000 mAh, un cable USB y un manual de instrucciones, con garantía de 24 meses. El equipo de CUKTECH responde a cualquier consulta en un plazo de 12 horas en días laborables, asegurando atención rápida y eficiente.

Precio habitual: 19.99€

Precio durante Black Friday: 10.92€ (45% de descuento aplicado)

El Black Friday de CUKTECH destaca por su enfoque en la carga segura, rápida y eficiente, con productos diseñados para usuarios de iPhone, Samsung, Xiaomi y portátiles de alto rendimiento. Sus descuentos agresivos convierten esta campaña en una de las más atractivas del sector, especialmente para quienes necesitan renovar sus soluciones de energía portátil antes de fin de año.

Para más información, visita: www.cuktech.com