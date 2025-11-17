Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Monster Hunter Stories™ y Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin ya disponibles en Xbox!

¡Los Riders recogen recompensas! ¡Los jugadores pueden desbloquear atuendos y armaduras exclusivas a través de bonificaciones de datos guardados en juego cruzado!

¡Monster Hunter Stories™ y Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin ya están disponibles en Xbox One y se pueden jugar en Xbox Series X|S! Estos venerados juegos de rol invitan a los Riders a forjar vínculos con Monsties, sumergirse en refinados combates por turnos y descubrir viajes fascinantes ambientados en el extenso mundo de Monster Hunter™.

Comienza tu expedición en Monster Hunter Stories, donde los Riders forman conexiones inquebrantables con Monsties y exploran un mundo lleno de descubrimientos y amistad. Continúa la historia en Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, una aventura de altos vuelos que alcanza nuevas cimas mientras crías a un legendario Rathalos y descubres un misterio que cambia el mundo.

Ahora disponible en todas las plataformas principales, nunca ha habido un mejor momento para experimentar la serie Monster Hunter Stories. Ponte al día antes de la llegada del próximo capítulo cuando Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection se lance el 13 de marzo de 2026.

Los Riders con datos guardados de otros Monster Hunter en la misma plataforma pueden desbloquear bonificaciones especiales en varios títulos:

Los datos guardados de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin desbloquean el atuendo «Mahana Rider» para Navirou en Monster Hunter Stories.

desbloquean el atuendo «Mahana Rider» para Navirou en Los datos guardados de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin desbloquean el atuendo «Rider» en Monster Hunter™ Rise.

desbloquean el atuendo «Rider» en Los datos guardados de Monster Hunter Rise desbloquean la armadura superpuesta «Kamura Garb» en Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Para celebrarlo, los jugadores pueden acceder a ambas aventuras a través de un paquete especial con descuento en Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 y PC a través de Steam. ¡Es el momento perfecto para revivir las aventuras que lo iniciaron todo!