Empieza de cero en la demo de OCTOPATH TRAVELER 0 ya disponible. Durante la retransmisión del State of Play Japan de Sony, SQUARE ENIX® anunció la disponibilidad de una demo gratuita para OCTOPATH TRAVELER 0 en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Microsoft Store. Los jugadores ya pueden disfrutar del inicio de OCTOPATH TRAVELER 0. Todos los datos guardados se transferirán al juego completo cuando se lance el 4 de diciembre de 2025.

El tráiler de la historia de OCTOPATH TRAVELER

Para obtener más información sobre la demo, visite el blog de Square Enix: https://www.square-enix-games.com/en_GB/news/octopath-traveler-0-demo

La demo prepara el escenario para que los jugadores creen su propio protagonista personalizado y se embarquen en una aventura tras la destrucción de su ciudad natal. La demo ofrece hasta tres horas de contenido, con la posibilidad de jugar el prólogo inicial y el capítulo 1 de las historias “Master of Wealth”, “Master of Power” y “Master of Fame”. Durante esas tres horas, los jugadores también pueden experimentar el capítulo 1 de la historia “Kindlers of the Flame”, que les permite probar la nueva función de construcción de ciudades para restaurar su ciudad natal, Wishvale.

En OCTOPATH TRAVELER 0, los jugadores vivirán una historia de restauración y venganza en torno a los anillos divinos en una saga épica que se desarrolla en el reino de Orsterra. El juego incluye elementos fundamentales que regresan de la serie y, por primera vez en la historia de la serie, los jugadores podrán personalizar a su propio protagonista y reconstruir su ciudad natal después de que haya sido destruida con la nueva función de construcción de ciudades. La historia se basa en aquella del juego móvil OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent, añadiendo nuevo contenido en el que los jugadores reconstruyen su ciudad y se desarrollan nuevos giros argumentales. Los fans familiarizados con la serie podrán disfrutar del regreso de su icónico estilo artístico HD-2D, la posibilidad de interactuar con otros personajes de diversas formas a través de las acciones de ruta y el sistema de combate “Break and Boost”, que puede cambiar el rumbo de la batalla.

OCTOPATH TRAVELER 0 ya está disponible para reservar. A continuación, encontrarás más detalles.

Standard Edition: Juego base (físico/digital)

Digital Deluxe Edition: Juego base (digital), Deluxe Travel Provisions y el libro de arte digital. Deluxe Travel Provisions incluye Habilidad de Acción Maestría en Golpe Triple Maestría en Ahorro de PH Maestría en Extra PT Objetos consumibles: 8 tipos de Nueces (M) Nuez de Fortificación (M) Nuez Mágica (M) Nuez Robusta (M) Nuez Resistente (M) Nuez Ligera (M) Nuez Crítica (M) Nuez Afilada (M) Nuez Resbalosa (M) Decoraciones para el pueblo: Decoraciones con Diseños Festivos Mesa con Pollo Asado Arco Festivo Arco Festivo Grande Bandera Festiva Jarrón Grande Collector’s Edition: Juego base, Artículos Físicos de Coleccionista, Actualización de la Digital Deluxe



OCTOPATH TRAVELER 0 ya está disponible para reservar en todas las plataformas. Quienes reserven el juego recibirán Travel Provisions, un paquete de apoyo dentro del juego que incluye Uva curativa (M) x5, Ciruela vigorizante (M) x5 y Mermelada revitalizante x2, así como la habilidad de acción Maestría de Viento de Hielo para usar en combate.

Además, hay una campaña de bonificación por guardar datos para OCTOPATH TRAVELER 0, que permite a los jugadores que tengan datos guardados o datos de juego de las demos relevantes de OCTOPATH TRAVELER, OCTOPATH TRAVELER II, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, DRAGON QUEST III HD-2D Remake o DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake en su sistema (o el historial de compras de estos títulos en las cuentas de algunos sistemas) canjear objetos de bonificación en OCTOPATH TRAVELER 0. Para obtener más información, visita: https://weblet.square-enix.com/geojmp.php?d=OCTOPATHTRAVELER0&l=save-bonus-campaign-details

Página web oficial: https://www.square-enix-games.com/games/octopath-traveler-0