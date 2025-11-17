Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos M80 campeón del título del BLAST R6 Munich Major 2025 en una épiuca final GRAN FINAL 3-1

M80 ha luchado durante dos semanas de intensa competición para alzarse, de manera espectacular, con el título de campeón del BLAST R6 Munich Major 2025, llevándose a casa 250.000 dólares tras superar a los favoritos Team Falcons en la Gran Final al mejor de cinco. Miles de fans presenciaron la acción en directo dentro del BMW Park Arena, en la que M80 venció a Team Falcons por 3-1 en la final, llevándose 250.000 dólares.

M80 SE ADJUDICA EL TÍTULO DEL BLAST R6 MUNICH MAJOR EN UNA ÉPICA GRAN FINAL 3-1

Miles de fans presenciaron la acción en directo dentro del BMW Park Arena.

M80 venció a Team Falcons por 3-1 en la final, llevándose 250.000 dólares.

Durante dos semanas de intensa competición en Alemania, los 16 mejores equipos del mundo se enfrentaron en el último Major del año.

M80 se ha impuesto a Team Falcons por 3-1 en una Gran Final de infarto, mientras Rainbow Six Esports regresaba a Alemania por segunda vez, emocionando a miles de seguidores. La rivalidad entre estos equipos es profunda: su anterior enfrentamiento en el Major de Manchester 2024 también terminó con el equipo de M80 levantando el trofeo. A pesar de enfrentarse a un público ferozmente proeuropeo, la escuadra norteamericana ha mostrado una determinación y habilidad indiscutibles, ofreciendo momentos memorables y asegurándose finalmente el campeonato.

“No se trata de mí, este equipo trabaja de forma incansable y confían en todo lo que les digo. La forma en la que trabajamos no es gracias a mí, es gracias a que todos ellos han abrazado y construido la cultura de equipo que tenemos. Sin ellos, yo no sería nada. Se han mantenido serenos, ha estado muy reñido. Una cosa esta clara: no hemos terminado, vamos a ganar todos los trofeos que podamos”, ha comentado Fabian «Fabian» Hällsten, entrenador de M80.

Durante las últimas dos semanas, los 16 mejores equipos de Rainbow Six Siege se han enfrentado, ofreciendo una mezcla emocionante de actuaciones revelación y grandes sorpresas, con equipos emergentes dando la talla y gigantes consolidados cayendo.

Solo un jugador local, Jume de Team Secret, ha tenido la oportunidad de jugar ante su público, pero se ha quedado corto en la semifinal del cuadro inferior, quedando eliminado por los ahora campeones, M80.

19 naciones diferentes han estado representadas en el Major de Múnich, con una Gran Final marcada por un duelo entre Norteamérica y Europa.

El equipo no solo se ha llevado el trofeo con forma de agente, elaborado con sumo detalle, sino que M80 también se ha alzado con el premio de 250.000 dólares, cerrando su año de manera contundente.

Ubisoft y Xbox Game Pass anuncian “1V1 NOW by XBOX GAME PASS”, un nuevo torneo de Rainbow Six Siege X para cualquier nivel de habilidad

Este nuevo formato introduce las competiciones de 1 contra 1 en Rainbow Six Siege X, con clasificatorios regionales que llevarán a las finales en el Six Invitational 2026 de París.

Ubisoft y Xbox han anunciado 1V1 NOW by XBOX GAME PASS, un nuevo formato competitivo de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X que introduce las competiciones de 1 contra 1 en Rainbow Six Siege X, con clasificatorios regionales que llevarán a las finales en el Six Invitational 2026 de París. La competición comenzará en diciembre en el modo Challenger, con clasificatorios regionales abiertos en las ligas de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia-Pacífico.

1V1 NOW by XBOX GAME PASS está abierto a jugadores de PC de más de 18 años en las regiones escogidas, y ofrece a la comunidad de Siege la oportunidad de competir en solitario, abrirse camino a través de la clasificación y ganar recompensas reales. Los cuatro mejores jugadores de cada clasificatorio regional pasarán a la final, que se celebrará en directo en el Six Invitational 2026 de París, con el transporte, el alojamiento y los gastos cubiertos por Ubisoft.

Los finalistas competirán por un prize pool total de 5000 dólares, y el campeón será coronado en vivo en el escenario durante el fin de semana del Six Invitational.

“Nos emociona lanzar este nuevo torneo en colaboración con Xbox Game Pass, ofreciendo a nuestros jugadores de Rainbow Six Siege X una de las tendencias competitivas más populares”, ha dicho François-Xavier Deniele, VP, Esports & Competitive Gaming de Ubisoft. “Esta activación supone un hito de gran importancia para nuestra comunidad, y es una forma novedosa de ensalzar la creatividad, la habilidad y el espíritu competitivo que definen Rainbow Six Siege X”.

El registro en el modo Challenger ya está abierto y los jugadores podrán apuntarse a su clasificatorio regional a partir del 1 de diciembre de 2025.

Calendario del torneo

Fase 1 – Clasificatorios abiertos: diciembre de 2025 (en todas las regiones).

diciembre de 2025 (en todas las regiones). Fase 2 – Clasificatorios cerrados: enero de 2026.

enero de 2026. Fase 3 – Final: 14 y 15 de febrero de 2026 en el Six Invitational de París.

Prize pool

1 er puesto: 2000 €.

puesto: 2000 €. 2º puesto: 1000 €.

3 er puesto: 1000 €.

puesto: 1000 €. 4º puesto: 1000 €.

Para conocer el reglamento completo, las condiciones de participación y el resto de términos, por favor, visita el apartado oficial de 1V1 NOW by Xbox Game Pass en el modo Challenger.