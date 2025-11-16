La competición definitiva está ahora al alcance de tu mano, Rematch: Elite Edition llega hoy a las tiendas en formato físico

Añade Rematch: Elite Edition a tu colección con un surtido de contenido exclusivo.

Bandai Namco Entertainment Europe anuncia hoy que Rematch: Elite Edition, de Sloclap, llega hoy a las tiendas para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, llevando al mercado físico este fenómeno futbolístico online repleto de acción por primera vez. Tras un verano de enorme éxito en las tiendas digitales, la Elite Edition ofrece la experiencia completa de la temporada 1: juego multiplataforma, partidas clasificatorias 3 contra 3 y una colección de extras exclusivos dentro del juego que esperan ser desbloqueados (www.playrematch.com).

Los jugadores pueden encontrar su copia de Rematch: Elite Edition en la página web oficial de Bandai Namco Entertainment Europe.

Diseñado para jugadores fanáticos, Rematch: Elite Edition incluye el juego completo, además de una gran cantidad de contenido exclusivo:

Dos boletos de mejora del capitán Esto permite a los jugadores mejorar su pase gratuito al boleto de mejora del capitán, lo que les da acceso a recompensas premium, incluyendo nuevos peinados, zapatos y patrones de ropa.

Fondo y título de jugador con blasón Muestra tu estilo cada vez que aparezca tu nombre.

Set de joyería con blasón Presume de tus joyas en el campo con este conjunto que incluye anillos, pulseras, pendientes y un collar.

Camiseta sin mangas con blasón Una camiseta sin mangas clásica con la elegancia del escudo, diseñada para aquellos que muestran su fuerza en cada partido en el campo.

Botas error digital Da un paso hacia el futuro con cada zancada de estas elegantes zapatillas que brillan en color púrpura mientras corres hacia tu próximo gol.

Estadio de realidad aumentada con blasón Da vida a cada partido con una vibrante pantalla con escudo que celebra cada gol.

Gorra con blasón Declara tu estatus, identidad y convicción con el llamativo diseño del escudo.



Rematch es “el deporte rey” del fútbol que cobra vida en un videojuego. En partidos trepidantes de 3 contra 3, 4 contra 4 o 5 contra 5, los jugadores controlan a un jugador en una perspectiva inmersiva en tercera persona con un fantástico escenario digital como telón de fondo. No hay faltas ni fueras de juego, y cada partido es un intenso enfrentamiento en el que las reacciones en fracciones de segundo y el juego táctico en equipo son las claves del éxito.

Rematch está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Visita playrematch.com para obtener más información y asegúrate de seguir a @PlayRematch en X.

Para más información sobre Bandai Namco Entertainment Europe por favor visite: https://es.bandainamcoent.eu/