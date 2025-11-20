SCREAMER presenta el cuarto equipo: Anaconda Corp

Compartir Facebook

La violencia, la coacción y la ambición implacable son los principales rasgos de Anaconda Corp, el cuarto equipo de Screamers presentado hoy por Milestone. El trío que ingresa al torneo de Mr. A representa a un importante holding con amplios intereses y fuertes lazos políticos, que le han valido a su fundadora, Abigail Mertens, un lugar muy influyente en la sociedad.

Puedes ver el tráiler Anaconda Corp

Gabriel Mertens, hijo de Abigail, lidera el grupo obsesionado con salir de la sombra de su madre y demostrar su valía dentro de la corporación. A su lado corren Hope Kaminsky, una estratega fría y calculadora impulsada solo por objetivos personales, y Dirk van Wyk, un lunático violento que se deleita en la crueldad.

Para Anaconda Corp, cada carrera es una prueba no solo de velocidad, sino también de oportunismo y astucia. Están aquí para traspasar los límites, afirmar el dominio y demostrar que cuando el poder está en juego, todo vale.

El lanzamiento de Screamer está previsto en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Página web oficial: https://milestone.it/es/games/screamer/