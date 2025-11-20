SCREAMER presenta el cuarto equipo: Anaconda Corp



La violencia, la coacción y la ambición implacable son los principales rasgos de Anaconda Corp, el cuarto equipo de Screamers presentado hoy por Milestone. El trío que ingresa al torneo de Mr. A representa a un importante holding con amplios intereses y fuertes lazos políticos, que le han valido a su fundadora, Abigail Mertens, un lugar muy influyente en la sociedad.

Gabriel Mertens, hijo de Abigail, lidera el grupo obsesionado con salir de la sombra de su madre y demostrar su valía dentro de la corporación. A su lado corren Hope Kaminsky, una estratega fría y calculadora impulsada solo por objetivos personales, y Dirk van Wyk, un lunático violento que se deleita en la crueldad.

Para Anaconda Corp, cada carrera es una prueba no solo de velocidad, sino también de oportunismo y astucia. Están aquí para traspasar los límites, afirmar el dominio y demostrar que cuando el poder está en juego, todo vale.

El lanzamiento de Screamer está previsto en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Página web oficial: https://milestone.it/es/games/screamer/

