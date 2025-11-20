Sword of the Necromancer Collection anunciado en formato físico

Sword of the Necromancer Collection llega en un conjunto en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch incluyendo tres juegos:
Sword of the Necromancer: Resurrection
Resurrection es el remake en 3D del ARPG original, que presenta gráficos renovados, combate dinámico y un sistema táctico de invocaciones. Convierte a tus enemigos en aliados y adéntrate en una aventura llena de estrategia y acción, inspirada en los clásicos de la sexta generación de consolas.
Acompaña a Tama, una antigua bandida convertida en guardaespaldas, en su lucha por devolver la vida a su amada Koko. Con el poder prohibido de la Espada de Nigromante, Tama deberá descender a una mazmorra llena de peligros y misterios, enfrentándose a enemigos mortales y decisiones difíciles.
Sword of the Necromancer Original
Sword of the Necromancer es un juego Action RPG de exploración de mazmorras con elementos de Rogue-like en el que puedes revivir a los enemigos derrotados para hacerlos luchar a tu lado.
Crea un pequeño ejército de monstruos, equípate con armas y reliquias y aumenta de nivel para enfrentarte a los guardianes que se interponen entre tu objetivo y tú.
Whispike Survivors
Whispike Survivors combina dos géneros de moda: supervivencia de hordas y simulador de granja. ¡Cultiva al monstruo más fuerte en este juego de sobrevivir a la horda! ¡Lucha contra oleadas de criaturas para reforzar tu Whispike y usa sus semillas para crear híbridos aún más fuertes!
La Sword of the Necromancer Collection – Special Edition incluye:
💿 Juego Completo Físico (NSW/PS5)
📦 Caja Coleccionista Edición Especial
🎶 BSO Music Selection
🃏 Set de Cartas de Personajes
⚔️ Hoja de Pegatinas
📖 Libro de Arte “Sword of the Necromancer Collection”
¡Disponible el 27 de febrero!