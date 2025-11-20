Sword of the Necromancer Collection anunciado en formato físico

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy nos lleva de la mano a descubrir (o redescubrir) una de las sagas de ARPG más míticas de la escena independiente en España.

En colaboración con el estudio de desarrollo Grimorio of Games para presentar Sword of the Necromancer Collection en Edición Estándar y Especial para PlayStation 5 y Nintendo Switch el 27 de febrero de 2026.

Ayudaremos a Tama en este pack de tres juegos , con su historia original en 2D (Sword of the Necromancer), el nuevo remake en 3D todavía más repleto de acción (Sword of the Necromancer: Resurrection) y el juego de supervivencia y granjas en el que querremos «hacernos con todos» (Whispike Survivors).

¡Despierta, Tama! Es un gran honor poder anunciar finalmente la esperadísima colaboración entre el estudio de desarrollo Grimorio of Games y el publisher físico Tesura Games para traer a la vida en formato físico (insertar chiste aquí) la aclamada saga Sword of the Necromancer. Tres juegos épicos originales hermosamente recreados con una de las historias más conmovedoras de la escena indie se lanzarán en conjunto en la Edición Física para PlayStation 5 y Nintendo Switch. El pack con los tres juegos se lanzará en Edición Estándar y Especial el 27 de febrero de 2026 . Regresa al mundo de Sword of the Necromancer y échale un vistazo al tráiler

Sword of the Necromancer Collection llega en un conjunto en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch incluyendo tres juegos:

Sword of the Necromancer: Resurrection

Resurrection es el remake en 3D del ARPG original, que presenta gráficos renovados, combate dinámico y un sistema táctico de invocaciones. Convierte a tus enemigos en aliados y adéntrate en una aventura llena de estrategia y acción, inspirada en los clásicos de la sexta generación de consolas.

Acompaña a Tama, una antigua bandida convertida en guardaespaldas, en su lucha por devolver la vida a su amada Koko. Con el poder prohibido de la Espada de Nigromante, Tama deberá descender a una mazmorra llena de peligros y misterios, enfrentándose a enemigos mortales y decisiones difíciles.

Sword of the Necromancer Original

Sword of the Necromancer es un juego Action RPG de exploración de mazmorras con elementos de Rogue-like en el que puedes revivir a los enemigos derrotados para hacerlos luchar a tu lado.

Crea un pequeño ejército de monstruos, equípate con armas y reliquias y aumenta de nivel para enfrentarte a los guardianes que se interponen entre tu objetivo y tú.

Whispike Survivors

Whispike Survivors combina dos géneros de moda: supervivencia de hordas y simulador de granja. ¡Cultiva al monstruo más fuerte en este juego de sobrevivir a la horda! ¡Lucha contra oleadas de criaturas para reforzar tu Whispike y usa sus semillas para crear híbridos aún más fuertes!

La Sword of the Necromancer Collection – Special Edition incluye:

💿 Juego Completo Físico (NSW/PS5)

📦 Caja Coleccionista Edición Especial

🎶 BSO Music Selection

🃏 Set de Cartas de Personajes

⚔️ Hoja de Pegatinas

📖 Libro de Arte “Sword of the Necromancer Collection”