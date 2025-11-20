Hasta un 51% de descuento en altavoces y auriculares Teufel en el Black Friday



 Teufel (mayor vendedor directo de productos de audio en Europa) tiene hasta un 51% de descuento en altavoces y auriculares Teufel en el Black Friday.

  • Altavoz portátil Teufel ROCKSTER CROSS: Este altavoz portátil es el mejor sistema de streaming todo en uno de Teufel. Perfecto para utilizar para dar sonido a tu hogar, este elegante dispositivo no solo ofrece un sonido potente de 150 vatios perfecto para interiores, sino que su diseño sofisticado se adapta a la perfección a la decoración de tu hogar. Además, permite controlar la experiencia musical desde tu móvil mediante su aplicación gratuita, que permite ajustes personalizados y acceso a tus playlist favoritas a través de Bluetooth o Wi-Fi, así como a cualquier emisora de radio.

Altavoz portátil Teufel ROCKSTER CROSS

    • Su precio durante Black Friday es de 169,99€, tiene un 51% de descuento respecto a su precio original (349,99€) en la web de Teufel
    • Está disponible en Amazon en este enlace con un precio de 189,98€.

 

  • Auriculares Teufel AIRY TWS 2: Estos auriculares in-ear son ideales para utilizar en cualquier circunstancia gracias a su tecnología de cancelación activa de ruido (ANC), ya sea para escuchar música o podcasts mientras haces deporte, hacer llamadas y videoconferencias o ver una serie en tu portátil. Los AIRY TWS 2 son unos auriculares todoterreno con una calidad de audio superior, protección frente a salpicaduras con certificado IPX4 y control táctil mediante la app o directamente en los auriculares. Además, cuentan con una batería de larga duración de hasta 42 horas de autonomía total.

Auriculares Teufel AIRY TWS 2

    • Su precio durante Black Friday es de 69,99€, tiene un 30% de descuento respecto a su precio original (99,99€) en la web de Teufel
    • Está disponible en Amazon en este enlace con un precio de 75,98€.

