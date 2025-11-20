Compartir Facebook

Google ha presentado Nano Banana Pro, su modelo de generación de imágenes más reciente, construido sobre la base de Gemini 3 Pro Image, lo que representa una mejora trascendental respecto a la versión anterior, Nano Banana.

Este nuevo modelo hereda todas las capacidades avanzadas de Gemini 3 Pro, destacando un razonamiento superior y un conocimiento del mundo real que se nutre de datos en tiempo real de Google Search. Esto permite crear contenido más útil, como infografías y diagramas, integrando información actualizada como el clima o resultados deportivos.

Una de las innovaciones notables de Nano Banana Pro es su capacidad para renderizar texto legible y multilingüe directamente en la imagen generada, un desafío histórico para los modelos de IA. Gracias a la comprensión de matices de Gemini 3, los usuarios pueden solicitar texto en varios idiomas. Además, las capacidades de composición se han ampliado de forma muy relevante, permitiendo a los usuarios fusionar hasta catorce elementos en una sola imagen y mantener la consistencia de hasta cinco personas.

El modelo también refina las capacidades de edición localizada, facilitando ajustes en el ángulo de la cámara, el enfoque y la iluminación de la escena.

Finalmente, resuelve un problema común de la versión anterior al permitir la generación de imágenes en una gama completa de relaciones de aspecto y resoluciones 2K y 4K. Google está implementando Nano Banana Pro de manera global en la aplicación Gemini, con cuotas de uso diferenciadas según el plan de suscripción.

En su blog Google lo explica todo os dejamos su transcripción:

Hace solo unos meses, lanzamos Nano Banana, nuestro modelo de Gemini 2.5 Flash Image. Desde restaurar fotos antiguas hasta generar miniaturas, Nano Banana fue un gran paso en la edición de imágenes que permitió a los creadores casuales expresar su creatividad. Hoy, presentamos Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), nuestro nuevo modelo de generación y edición de imágenes de última generación. Nano Banana Pro, que se basa en Gemini 3 Pro, usa razonamiento avanzado y el conocimiento del mundo real de Gemini para visualizar información mejor que nunca.

Cómo Nano Banana Pro te ayuda a hacer realidad cualquier idea o diseño Nano Banana Pro puede ayudarte a visualizar cualquier idea y diseñar lo que quieras, desde prototipos hasta la representación de datos como infografías o convertir notas escritas a mano en diagramas. Con Nano Banana Pro, ahora puedes hacer lo siguiente: Genera imágenes más precisas y con mayor contexto basadas en un razonamiento avanzado, conocimiento del mundo e información en tiempo real Con el razonamiento avanzado de Gemini 3, Nano Banana Pro no solo crea imágenes atractivas, sino que también te ayuda a crear contenido más útil. Puedes obtener explicaciones educativas precisas para aprender más sobre un tema nuevo, como infografías y diagramas con mucho contexto basados en el contenido que proporcionas o en hechos del mundo real. Nano Banana Pro también puede conectarse a la amplia base de conocimiento del Buscador de Google para ayudarte a crear un vistazo rápido de una receta o visualizar información en tiempo real, como el clima o los deportes.

Una infografía de una planta hogareña con información de sus orígenes, cuidados y patrones de crecimiento. Prompt: crear una infografía sobre esta planta enfocada en información interesante. Infografía paso a paso para reailzar Elaichi Chai (té de cardamomo) que demuestra la habilidad para visualizr recetas e información del mundo real. Prompt: crear una infografía que muestre como hacer elaichi chai Utilizamos Nano Banana Pro para mostrar el clima en tiempo real a través del Buscador para construir una infografía en estilo pop-art. Ir a la posición 1 Ir a la posición 2 Ir a la posición 3

Genera mejores imágenes con texto más preciso y legible directamente en la imagen, en múltiples idiomas Nano Banana Pro es el mejor modelo para crear imágenes con texto legible y renderizado correctamente directamente en la imagen, ya sea que busques un eslogan corto o un párrafo largo. Gemini 3 es excelente para comprender la profundidad y los matices, lo que abre un mundo de posibilidades con la edición y generación de imágenes, especialmente con texto. Ahora puedes crear texto más detallado en maquetas o posterscon una variedad más amplia de texturas, fuentes y caligrafía. Con el razonamiento multilingüe mejorado de Gemini, puedes generar texto en varios idiomas o localizar y traducir tu contenido para que puedas escalar a nivel internacional o compartir contenido más fácilmente con amigos y familiares.

Un storyboard en blanco y negro que muestra diferentes tomas para una escena de una película Prompt: crear un storyboard para este escena La palabra «BERLIN» integrada en la arquitectura de una manzana de una ciudad a través de multiples edificios. Prompt: vista de una calle en Berlin en un día soleado, con sombras marcadas. Las casas antiguas tienen formas diversas como letras que forman «BERLIN» en color azul, rojo, blanco y negro. Las casas todavía se ven como casas y la presnecia de las letras es sutil. Caligrafía inspirada en el significado, demostrando la habilidad para generar texto expresivo con una amplia varidad de texturas y tipografías. Prompt: realizar 8 logos minimalistas, cada uno es una palabra expresiva, y hacer que las letras reflejen un mensaje o sonido visual para expresar el significado de esa palabra en una forma dramática. Un concepto de campaña de bebidas que muestra una correcta traducción de inglés a coreano. Prompt: traducir todo el texto en inglés en las tres latas azules y amarillas al coreano. Mantiene todo el resto igual. Un diseño gráfico que muestra la palabra «TIPOGRAFIA» con una textura retro. Prompt: un diseño vibrante y atractivo sobre una textura blanca de fondo. Las letras son grandes y en forma de bloque y crean u efecto 3D con capas superpuestas de azul y rosa brillante. Combinando texto y texturas en una forma creativa al integrar la frase en una imagen de maderas. Prompt: Crear una imagen que muestre la frase «How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood» realizada con maderas.

Crea imágenes de alta fidelidad con capacidades creativas mejoradas Consistencia por diseño: Con Nano Banana Pro, puedes combinar más elementos que nunca, usando hasta 14 imágenes y manteniendo la coherencia y el parecido de hasta 5 personas. Ya sea que conviertas bocetos en productos o planos en estructuras 3D fotorrealistas, ahora puedes cerrar la brecha entre el concepto y la creación. Aplica el aspecto visual que desees a tus maquetas con facilidad y asegúrate de que tu marca siga siendo fluida y coherente en todos los puntos de contacto.

Mantiene la consistencia de hasta 14 inputs, incluyendo multiples caracteres a través de una composición compleja. Prompt: una imagen de 14 caracteres de peluche sentados juntos en un sofá beige y en el piso. Todos están mirando a una televisión vintage de madera. La habitación presenta una iluminación tenue y el brillo de la TV ilumina la cara de las criaturas y sus texturas. El fondo es un living que incluye una alfombra, una biblioteca y una cocina rústica. Crea escenas de la vida real combinando multiples elementos. Prompt: combina estas imágenes en una imagen cinemática en 16:9 y cambia el vistido del maniquí por el vestido de la imagen. Crea paisajes al combinar multiples elementos. Prompt: combina estas imágenes en una cinemática en formato 16:9 Prompt: pon estas cinco personas y el perro en una sola imagen. Deben entrar todos en una imagen increible, ganadora de un premio en el estilo de una editorial de moda. La identidad de las cinco perosnas y sus looks y el perro deben ser consistentes pero pueden ser vistos desde diferentes ángulos y distancias. Ir a la posición 1 Ir a la posición 2 Ir a la posición 3 Ir a la posición 4

Controles creativos con calidad de estudio: Con las nuevas capacidades de Nano Banana Pro, ponemos controles creativos avanzados directamente en tus manos. Selecciona, define mejor y transforma cualquier parte de una imagen con la edición localizada mejorada. Ajusta los ángulos de la cámara, cambia el enfoque y aplica una gradación de color sofisticada, o incluso transforma la iluminación de la escena (p.ej., cambia el día por la noche o crea un efecto bokeh). Tus creaciones estarán listas para cualquier plataforma, desde redes sociales hasta impresiones, gracias a la variedad de formatos disponibles y resoluciones de 2K y 4K [link footnote].

Cambia el look de una imagen para una varidad de plataformas al modificar su relación de aspecto. Prompt: cambia la relación de aspecto de 1:1 reduciendo el fondo. El sujeto debe permanecer exactamente en su posición. Controles de iluminación y foco aplicados a transformar una imagen de día por una nocturna. Prompt: convertir la escena de esta imagen en una de noche. Oscurecer una sección de la imagen con controles de iluminación para lograr efectos dramáticos espcíficos. Prompt: generar una imagen con un intenso efecto claroscuro. El hombre debe retener sus características y expresión originales. Introduce luz fuerte y direccional que proviene desde abajo y ligeramente desde la izquierda. Mejora los detalles de la composición ajustando la profunidad de campo y el punto focal Prompt: Pon el foco en las flores. Ir a la posición 1 Ir a la posición 2 Ir a la posición 3 Ir a la posición 4

Cómo probar Nano Banana Pro hoy mismo En nuestros productos y servicios, ahora tienes una opción: Nano Banana original para una edición rápida y divertida, o Nano Banana Pro para composiciones complejas que requieren la más alta calidad y resultados visualmente sofisticados. Consumidores y estudiantes : Se lanzará a nivel mundial en la aplicación de Gemini cuando selecciones “Crear imágenes” con el modelo “Pensando”. Nuestros usuarios del nivel gratuito recibirán cuotas gratuitas limitadas,una vez agotadas,s volverán al modelo original de Nano Banana. Los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra reciben cuotas más altas. Para el Modo IA en el Buscador, Nano Banana Pro está disponible en EE.UU. para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra. Para NotebookLM, Nano Banana Pro también está disponible para los suscriptores de todo el mundo.

Cómo identificar imágenes generadas por IA en la aplicación de Gemini Creemos que es fundamental saber cuándo una imagen se genera con IA. Por eso, el contenido multimedia generado por las herramientas de Google incorpora nuestra marca de agua digital imperceptible SynthID. Hoy, ponemos una poderosa herramienta de verificación directamente en manos de los consumidores: ahora puedes subir una imagen a la aplicación de Gemini y simplemente preguntar si fue generada por la IA de Google, gracias a la tecnología SynthID. Comenzaremos con imágenes, pero pronto lo expandiremos a audio y video.