Google ha presentado Nano Banana Pro, su modelo de generación de imágenes más reciente, construido sobre la base de Gemini 3 Pro Image, lo que representa una mejora trascendental respecto a la versión anterior, Nano Banana.
Este nuevo modelo hereda todas las capacidades avanzadas de Gemini 3 Pro, destacando un razonamiento superior y un conocimiento del mundo real que se nutre de datos en tiempo real de Google Search. Esto permite crear contenido más útil, como infografías y diagramas, integrando información actualizada como el clima o resultados deportivos.
Una de las innovaciones notables de Nano Banana Pro es su capacidad para renderizar texto legible y multilingüe directamente en la imagen generada, un desafío histórico para los modelos de IA. Gracias a la comprensión de matices de Gemini 3, los usuarios pueden solicitar texto en varios idiomas. Además, las capacidades de composición se han ampliado de forma muy relevante, permitiendo a los usuarios fusionar hasta catorce elementos en una sola imagen y mantener la consistencia de hasta cinco personas.
El modelo también refina las capacidades de edición localizada, facilitando ajustes en el ángulo de la cámara, el enfoque y la iluminación de la escena.
Finalmente, resuelve un problema común de la versión anterior al permitir la generación de imágenes en una gama completa de relaciones de aspecto y resoluciones 2K y 4K. Google está implementando Nano Banana Pro de manera global en la aplicación Gemini, con cuotas de uso diferenciadas según el plan de suscripción.
En su blog Google lo explica todo os dejamos su transcripción:
Hace solo unos meses, lanzamos Nano Banana, nuestro modelo de Gemini 2.5 Flash Image. Desde restaurar fotos antiguas hasta generar miniaturas, Nano Banana fue un gran paso en la edición de imágenes que permitió a los creadores casuales expresar su creatividad.
Hoy, presentamos Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), nuestro nuevo modelo de generación y edición de imágenes de última generación. Nano Banana Pro, que se basa en Gemini 3 Pro, usa razonamiento avanzado y el conocimiento del mundo real de Gemini para visualizar información mejor que nunca.
Cómo Nano Banana Pro te ayuda a hacer realidad cualquier idea o diseño
Nano Banana Pro puede ayudarte a visualizar cualquier idea y diseñar lo que quieras, desde prototipos hasta la representación de datos como infografías o convertir notas escritas a mano en diagramas.
Con Nano Banana Pro, ahora puedes hacer lo siguiente:
Genera imágenes más precisas y con mayor contexto basadas en un razonamiento avanzado, conocimiento del mundo e información en tiempo real
Con el razonamiento avanzado de Gemini 3, Nano Banana Pro no solo crea imágenes atractivas, sino que también te ayuda a crear contenido más útil. Puedes obtener explicaciones educativas precisas para aprender más sobre un tema nuevo, como infografías y diagramas con mucho contexto basados en el contenido que proporcionas o en hechos del mundo real. Nano Banana Pro también puede conectarse a la amplia base de conocimiento del Buscador de Google para ayudarte a crear un vistazo rápido de una receta o visualizar información en tiempo real, como el clima o los deportes.
Genera mejores imágenes con texto más preciso y legible directamente en la imagen, en múltiples idiomas
Nano Banana Pro es el mejor modelo para crear imágenes con texto legible y renderizado correctamente directamente en la imagen, ya sea que busques un eslogan corto o un párrafo largo. Gemini 3 es excelente para comprender la profundidad y los matices, lo que abre un mundo de posibilidades con la edición y generación de imágenes, especialmente con texto. Ahora puedes crear texto más detallado en maquetas o posterscon una variedad más amplia de texturas, fuentes y caligrafía. Con el razonamiento multilingüe mejorado de Gemini, puedes generar texto en varios idiomas o localizar y traducir tu contenido para que puedas escalar a nivel internacional o compartir contenido más fácilmente con amigos y familiares.
Crea imágenes de alta fidelidad con capacidades creativas mejoradas
- Consistencia por diseño: Con Nano Banana Pro, puedes combinar más elementos que nunca, usando hasta 14 imágenes y manteniendo la coherencia y el parecido de hasta 5 personas. Ya sea que conviertas bocetos en productos o planos en estructuras 3D fotorrealistas, ahora puedes cerrar la brecha entre el concepto y la creación. Aplica el aspecto visual que desees a tus maquetas con facilidad y asegúrate de que tu marca siga siendo fluida y coherente en todos los puntos de contacto.
- Controles creativos con calidad de estudio: Con las nuevas capacidades de Nano Banana Pro, ponemos controles creativos avanzados directamente en tus manos. Selecciona, define mejor y transforma cualquier parte de una imagen con la edición localizada mejorada. Ajusta los ángulos de la cámara, cambia el enfoque y aplica una gradación de color sofisticada, o incluso transforma la iluminación de la escena (p.ej., cambia el día por la noche o crea un efecto bokeh). Tus creaciones estarán listas para cualquier plataforma, desde redes sociales hasta impresiones, gracias a la variedad de formatos disponibles y resoluciones de 2K y 4K [link footnote].
Cómo probar Nano Banana Pro hoy mismo
En nuestros productos y servicios, ahora tienes una opción: Nano Banana original para una edición rápida y divertida, o Nano Banana Pro para composiciones complejas que requieren la más alta calidad y resultados visualmente sofisticados.
- Consumidores y estudiantes: Se lanzará a nivel mundial en la aplicación de Gemini cuando selecciones “Crear imágenes” con el modelo “Pensando”. Nuestros usuarios del nivel gratuito recibirán cuotas gratuitas limitadas,una vez agotadas,s volverán al modelo original de Nano Banana. Los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra reciben cuotas más altas. Para el Modo IA en el Buscador, Nano Banana Pro está disponible en EE.UU. para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra. Para NotebookLM, Nano Banana Pro también está disponible para los suscriptores de todo el mundo.
- Profesionales: Actualizaremos la generación de imágenes en Google Ads a Nano Banana Pro para poner el poder creativo y de edición de vanguardia directamente en manos de los anunciantes de todo el mundo. También se lanzará a partir de hoy para los clientes de Workspace en Presentaciones de Google y Vids.
- Desarrolladores y empresas: Accesible a través de la API de Gemini y Google AI Studio, y en Google Antigravity para crear diseños y maquetas de UX enriquecidos; las empresas pueden comenzar a crear en Vertex AI para la creación a gran escala hoy mismo, y pronto estará disponible en Gemini Enterprise.
- Creativos: Disponible para suscriptores de Google AI Ultra en Flow, nuestra herramienta de creación audiovisual con IA, para ofrecer a los creadores, cineastas y profesionales del marketing aún más precisión y control sobre sus fotogramas y escenas.
Cómo identificar imágenes generadas por IA en la aplicación de Gemini
Creemos que es fundamental saber cuándo una imagen se genera con IA. Por eso, el contenido multimedia generado por las herramientas de Google incorpora nuestra marca de agua digital imperceptible SynthID.
Hoy, ponemos una poderosa herramienta de verificación directamente en manos de los consumidores: ahora puedes subir una imagen a la aplicación de Gemini y simplemente preguntar si fue generada por la IA de Google, gracias a la tecnología SynthID. Comenzaremos con imágenes, pero pronto lo expandiremos a audio y video.
Además de SynthID, mantendremos una marca de agua visible (el brillo de Gemini) en las imágenes generadas por usuarios de los planes gratuito y Google AI Pro para que sea aún más fácil detectar que las imágenes fueron generadas por la IA de Google.
Reconocemos la necesidad de un lienzo visual limpio para el trabajo profesional, por lo que quitaremos la marca de agua visible de las imágenes generadas por los suscriptores de Google AI Ultra.
Puedes obtener más información sobre cómo aumentamos la transparencia en el contenido de IA con SynthID en nuestro blog post .