Google ha presentado Nano Banana Pro, su modelo de generación de imágenes más reciente, construido sobre la base de Gemini 3 Pro Image, lo que representa una mejora trascendental respecto a la versión anterior, Nano Banana.

Este nuevo modelo hereda todas las capacidades avanzadas de Gemini 3 Pro, destacando un razonamiento superior y un conocimiento del mundo real que se nutre de datos en tiempo real de Google Search. Esto permite crear contenido más útil, como infografías y diagramas, integrando información actualizada como el clima o resultados deportivos.

Una de las innovaciones notables de Nano Banana Pro es su capacidad para renderizar texto legible y multilingüe directamente en la imagen generada, un desafío histórico para los modelos de IA. Gracias a la comprensión de matices de Gemini 3, los usuarios pueden solicitar texto en varios idiomas. Además, las capacidades de composición se han ampliado de forma muy relevante, permitiendo a los usuarios fusionar hasta catorce elementos en una sola imagen y mantener la consistencia de hasta cinco personas.

El modelo también refina las capacidades de edición localizada, facilitando ajustes en el ángulo de la cámara, el enfoque y la iluminación de la escena.

Finalmente, resuelve un problema común de la versión anterior al permitir la generación de imágenes en una gama completa de relaciones de aspecto y resoluciones 2K y 4K. Google está implementando Nano Banana Pro de manera global en la aplicación Gemini, con cuotas de uso diferenciadas según el plan de suscripción.

Infografía sobre plantas utilizando Nano Banana Pro

Una infografía de una planta hogareña con información de sus orígenes, cuidados y patrones de crecimiento.

Prompt: crear una infografía sobre esta planta enfocada en información interesante.

Storyboard que muestra cuatro paneles para una película

Un storyboard en blanco y negro que muestra diferentes tomas para una escena de una película

Prompt: crear un storyboard para este escena

Letras de peluche mirando la TV

Mantiene la consistencia de hasta 14 inputs, incluyendo multiples caracteres a través de una composición compleja.

Prompt: una imagen de 14 caracteres de peluche sentados juntos en un sofá beige y en el piso. Todos están mirando a una televisión vintage de madera. La habitación presenta una iluminación tenue y el brillo de la TV ilumina la cara de las criaturas y sus texturas. El fondo es un living que incluye una alfombra, una biblioteca y una cocina rústica.

Cambiando la relación de aspecto de una imagen con Nano Banana Pro

Cambia el look de una imagen para una varidad de plataformas al modificar su relación de aspecto.

Prompt: cambia la relación de aspecto de 1:1 reduciendo el fondo. El sujeto debe permanecer exactamente en su posición.

