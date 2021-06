Te sale este error hoy en tu móvil Android «Google continúa fallando» Te explicamos como puedes solucionarlo.

La aplicación de Google está experimentando problemas a nivel mundial este martes por los que los usuarios están sufriendo cierres inesperados o dificultades para abrir la app y recibiendo un mensaje que les advierte de que ‘Google continúa fallando’.

Ha sido en Twitter donde miles de usuarios han dado la voz de alamar así que si tú también te acabas de despertar viendo el mensaje de «Google continúa fallando» en el móvil, tranquilízate, no es algo que solo te esté ocurriendo a ti, sino que es un fallo a nivel global.

Según recoge el portal de alertas de caída de servicio Downdetector, los problemas en la aplicación de Google han tenido su punto álgido entre las 7 y las 9 de la mañana de este martes, con el 67 por ciento de usuarios que no pueden registrarse y el 33 por ciento que ni pueden buscar, aunque sin llegar a considerarse una disrupción importante.

Muchos móviles de Android han comenzado a dar un error cada x segundos. Si ves este mensaje seguramente tu móvil se ha actualizado esta noche la aplicación de Google. El problema de bloqueo de la aplicación de Google parece provenir de una actualización lanzada por la compañía hace unas horas. El fallo aparece en las versiones 12.23.16.23.arm64 y 12.22.8.23 de la aplicación de Google.

Sin embargo, numerosos usuarios siguen reportando problemas en Twitter, donde informan de que reciben el mensaje de error ‘Google continúa fallando’ o ‘Google keeps stopping’.

Los usuarios afectados denuncian que el error se produce cada pocos segundos y que conlleva cierres inesperados de la aplicación o directamente la imposibilidad de abrirla. Por lo que no pueden usar Google Discover o widget de búsqueda de Google.

Tras este mensaje de error, Google ofrece tres opciones a los usuarios: obtener más información sobre la app, cerrar la aplicación y enviar comentarios a la compañía para informar del error. Peor a veces sale tan poco tiempo que no da tiempo a pulsarla.

Os dejamos las dos posibles soluciones:

Se soluciona al desinstalar la última actualización de la aplicación de Google instalada en el dispositivo móvil, desde los tres puntos de la opción de información de apps.

La segunda opción en borrar la caché y los datos de la aplicación de Google y forzar el cierre de la aplicación. Es la que nos ha funcionado a nosotros.

Por el momento, Google no ha informado de este problema en su página de estado de aplicaciones. La propia Google ha dicho que es consciente del error y recomienda a los usuarios afectados reiniciar el teléfono, pero muchos se quejan de que esta posible solución al fallo de que «Google continúa fallando». Pero reiniciando no se soluciona, ya que lo hemos comprobado nosotros.

Hi Maciej, sorry to know that you are experiencing an issue with your device. It’s important that we get this sorted. Could you try a soft reboot by holding down the power button for 30 seconds and see if it works fine? Let us know if that helps. ^Adam

— Made By Google (@madebygoogle) June 22, 2021