Análisis del Firetv Stick 4k de Amazon. Hoy en Oferta por 32.99 euros

Aprovechando el Black Friday he comprado una chuche para casaa. No me he podido resistir a comprar un Firetv Stick 4k de Amazon ya que lo dejaron a un precio rompedor de 32.99 hoy por el Amazon Prime Day. Si su precio normal es de lo mejor con esa rebaja era una compra perfecta para trasformar un viejo televisor de 32″ en una Smartv

Os dejamos un vídeo con el unboxing, el del pequeño dispositivo de Amazon: Fire TV Stick 4K UHD. Se trata de un pequeño dispositivo que podéis adquirir en Amazon a un precio de 59,99€ aproximadamente, un precio realmente rompedor y atractivo y con la rebaja muchísimo mejor.

Lo primero que vemos al desempaquetar el nuevo Fire es su diminuto tamaño: poco más grande que un pendrive. De hecho, el mando a distancia es más grande que el propio dispositivo.

Viene con todo lo necesario para no tener que comprar más cosas. El stick con sistema operativo Android, pero sin la tienda de Google, tiene la de Amazon. Un cargador, cable usb para poner al cargador o a la televisión si tiene toma de USB, un adaptador HDMI por si tienes la televisión pegada a la pared y necesita que el stick no vaya recto, mando, pilas e instrucciones.

Conectar al televisor como si un pendrive se tratara y a disfrutar.

Una vez conectada a nuestro Smart TV. Activas el HDMI dela televisión y pasas a seguir unos sencillos pasos de configuración. Metes la contraseña de Wifi, se actualiza, configuras la cuenta de Amazon para poder acceder ya al dispositivo en sí y ponernos manos a la obra con la configuración y verificas que el mando sube y baja el volumen de la televisión y apagar. Se tarda 10 minutos en tenerlo todo funcionando

Lógicamente este picho convierte tu TV en una SmartTV y si tienes cuenta de Amazon prime cobra mucho sentido donde puedes ver sus películas y series sin problemas. Pero también en la instalación te recomienda, Youtube Twitch, Netflix, Movistar + y muchas más apps para ver contenido multimedia.

La calidad de imagen es muy buena y con las películas de Amazon su procesador cumple perfectamente y no hay saltos.

Por otro lado, siempre podremos gestionar otros aspectos como la instalación de apps, control de nuestra cuenta, privacidad, etc.

Otras dos aplicaciones indispensables son VLC for fire es el mejor reproductor de contenido y si tienes un NAS con DLNA podrás ver todo su contenido. También recomendamos Firefox para navegar por Internet, Es Explorador para ver los directorios y ficheros dentro del firetv

Donwloader + que es un navegador que permite bajar navegando por internet otra apk. Eso si antes de usarlo en la configuración tendrás que ir al modo de desarrollador y activar orígenes desconocidos. Usando páginas como https://m.apkpure.com/es/ podrás bajar aplicaciones Android que no están en la tienda.

Por ejemplo yo me he instalado un reproductor que siempre he usado en Android llamado Kodi como centro multimedia. https://m.apkpure.com/es/kodi/org.xbmc.kodi

Otro truco es que si ti móvil tiene Screen Mirroning como los Samsung y pulsas el icono de la casa (home) tres segundos puedes entrar en el modo espejo y mandar la pantalla de tu móvil al televisor.

En resumen, una compra perfecta por su precio. Solo he echado de menos la tienda de Google play, pero que se puede suplir con el Downloader+. Además si tienes Amazon Prime puede aprovechar para ver todas las películas y series que tiene Amazon que son muchas.