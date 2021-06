Anunciado Stranger of Paradise Final Fantasy Origin para PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC

Ya es posible jugar a la versión de prueba en PlayStation 5 del videojuego tranger of Paradise Final Fantasy Origin

Square Enix Ltd., ha anunciado hoy STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN™ dentro de la presentación en directo SQUARE ENIX PRESENTS de la E3. Este nuevo RPG de acción es fruto de la colaboración con Team NINJA de KOEI TECMO GAMES, los creadores de la series NINJA GAIDEN y Nioh, y brinda una nueva visión para la serie FINAL FANTASY®. Será posible comprar STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN para PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC en 2022.

El tráiler del anuncio de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN puede verse aquí:

Jack con sus aliados Ash y Jed

Durante el evento se ha anunciado también STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION, que ofrece a los jugadores la oportunidad de probar el juego y meterse en la piel de Jack y sus aliados (Ash y Jed) cuando abren las puertas del Templo del Caos. Ardiendo en deseos de matar a Caos y con los recuerdos del viaje guardados en lo profundo de sus corazones, ¿serán ellos los Guerreros de la Luz de la profecía?

Quienes jueguen a STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION podrán explorar un mundo de fantasía oscura y enfrentarse a los inconfundibles monstruos de la serie FINAL FANTASY usando los poderosos hechizos y habilidades de una selección de trabajos, como guerrero, draconarius y mago negro.

«Si bien es un FINAL FANTASY, parece diferente. Pero sin duda la esencia de FINAL FANTASY corre por sus venas», afirma Tetsuya Nomura, productor creativo de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN. «Nos estamos enfrentando al reto de encontrar un término medio para este título maduro y elegante. Necesitamos un poco más de tiempo para conseguirlo, pero aunque el sistema de combate sea sangriento, tiene relación con la historia, por eso os animo a que lo probéis».

«Me alegra muchísimo participar en un nuevo FINAL FANTASY, en un título vinculado a sus orígenes», afirma Fumihiko Yasuda, jefe de Team NINJA en KOEI TECMO GAMES. «Partiendo de los comentarios que nos hará llegar la gente tras jugar a la versión de prueba, el equipo de Team NINJA al completo se esforzará para que este sea un título que cumpla con las expectativas no solo de los fans de los juegos de acción, sino también de los fans de FINAL FANTASY de todo el mundo».

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION estará disponible de forma gratuita para PS5™ a partir de hoy, 13 de junio de 2021 y hasta el 24 de junio de 2021 a las 16:59 (CEST)*. Es posible descargar STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION para PS5™ desde PlayStation®Store**.

Además, quienes descarguen y jueguen a STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION podrán participar en una encuesta*** para hacer llegar sus comentarios acerca de su experiencia de juego al equipo de desarrollo y contribuir a moldear el juego final. La encuesta estará disponible desde el 13 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 a las 16:59 (CEST) y será posible acceder a ella desde el menú de la versión de prueba.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN estará disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC en 2022. La clasificación por edad del juego STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN aún está por determinar. Más información: https://www.square-enix-games.com/sopffo

* No será posible jugar a STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION una vez concluido el periodo de la versión de prueba el 24 de junio de 2021 a las 16:59 (CEST).

** Se necesita una conexión a internet para descargar y jugar gratis a STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION. Para jugar a la versión de prueba también se necesita una cuenta de PSN.

*** La encuesta de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION solo estará disponible en inglés.

El progreso en STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION no podrá trasladarse a la versión completa de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN.

Enlaces relacionados:

Página web oficial: https://www.square-enix-games.com/sopffo