La CEO de AMD, Lisa Su, se une al Gobierno del Reino Unido en London Tech Week; anuncia un compromiso de hasta 2.000 millones de libras para acelerar la innovación y la investigación en IA en el Reino Unido

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Hoy, la presidenta y CEO de AMD, la Dra. Lisa Su, comenzó su visita al Reino Unido con actividades en London Tech Week y una serie de reuniones con altos representantes centradas en el ecosistema de IA y tecnología del Reino Unido.

A continuación, encontrarás un breve resumen del día.

Momentos clave de hoy

London Tech Week: Durante su intervención en London Tech Week, la presidenta y CEO de AMD, la Dra. Lisa Su, presentó una serie de inversiones y colaboraciones estratégicas diseñadas para ayudar a acelerar el ecosistema de IA del Reino Unido y ampliar el acceso a la computación avanzada que sustenta el descubrimiento científico y la innovación en el sector público. Las iniciativas están alineadas con el Plan de Acción de Oportunidades de IA del Reino Unido y la Estrategia de Hardware de IA, apoyando prioridades nacionales más amplias para construir una infraestructura de IA de primer nivel, desarrollar talento técnico y acelerar la adopción de la IA.

En London Tech Week, AMD se comprometió a invertir hasta 2.000 millones de libras para acelerar la innovación y la investigación en IA en el Reino Unido

Inversión de 2.000 millones de libras durante cinco años para apoyar la computación avanzada, la investigación científica y el desarrollo de talento en todo el Reino Unido.

AMD y Dell Technologies están apoyando el superordenador de IA Zenith de la Universidad de Cambridge y el sistema de IA para fusión Sunrise, contribuyendo a ampliar la infraestructura soberana de IA del Reino Unido.

Las GPU AMD Instinct™, las CPU AMD EPYC™ y el software abierto AMD ROCm™ respaldarán proyectos que abarcan investigación científica, atención sanitaria, innovación en el sector público y descubrimientos impulsados por IA.

Imperial College London: AMD también anunció una colaboración con Imperial College London para avanzar en la ciencia computacional y apoyar investigaciones que dependen de recursos de computación a gran escala, incluida la innovación sanitaria y la modelización climática. AMD e Imperial también tienen la intención de explorar oportunidades para optimizar modelos de IA, flujos de trabajo científicos y aplicaciones intensivas en datos en plataformas de computación AMD y el software abierto AMD ROCm™.

Oriole Networks: AMD colabora con Oriole Networks en apoyo del Scaling Inference Lab de la Advanced Research and Invention Agency —ARIA— del Reino Unido, una iniciativa nacional diseñada para abordar cuellos de botella críticos en la infraestructura de IA. El esfuerzo combina la arquitectura de redes fotónicas PRISM de Oriole con GPU AMD Instinct™ y procesadores AMD EPYC™ para evaluar nuevos enfoques destinados a escalar cargas de trabajo de inferencia, al tiempo que se mejora el rendimiento y la eficiencia energética y se reduce la latencia. La iniciativa respalda lo que se espera que sea el primer sistema de IA a gran escala del mundo impulsado por una red puramente fotónica, un paso importante hacia tecnologías de infraestructura capaces de apoyar a las futuras generaciones de sistemas de IA en el Reino Unido.

Cita clave

“El Reino Unido cuenta con el talento, la excelencia investigadora y la ambición necesarios para ayudar a liderar la próxima era de la IA. AMD se enorgullece de profundizar su compromiso con el Reino Unido y de trabajar con socios del Gobierno, el mundo académico y la industria para ampliar el acceso a la infraestructura de computación necesaria para avanzar en la IA soberana, acelerar los descubrimientos e impulsar el crecimiento económico a largo plazo.”

— Dra. Lisa Su, presidenta y CEO de AMD