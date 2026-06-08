Milestone y Mattel anuncian el nuevo juego de carreras Hot Wheels Infinite Rush, que se lanza el 24 de septiembre
Durante la exhibición en directo del Summer Game Fest 2026, Milestone, un destacado desarrollador global de juegos de carreras, en colaboración con Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), una empresa líder global de entretenimiento para juegos y familia, propietaria de una de las carteras de marcas más icónicas del mundo, presentó el tráiler de estreno mundial de Hot Wheels™ Infinite Rush, un juego de carreras arcade de alta velocidad que se lanzará el jueves 24 de septiembre en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 y PC a través de Steam. Microsoft y Epic Games Store, con acceso anticipado a partir del lunes 21 de septiembre.
Mira aquí el tráiler de anuncio de Hot Wheels™ Infinite Rush
Ambientados en entornos dinámicos y libremente explorables, diseñados en la escala y estilo característicos de Hot Wheels™, los jugadores pueden lanzarse a acrobacias desafiantes de la gravedad y aventuras a alta velocidad más allá de las icónicas pistas naranjas. Las características incluyen:
- Explora un mundo del tamaño de Hot Wheels – Corre por cuatro islas temáticas donde los jugadores pueden saltar en sky-jump entre entornos, atravesar obstáculos, descubrir coleccionables ocultos y moldear su propia aventura a través de carreras a alta velocidad y exploración libre.
- Carreras arcade a alta velocidad – Conduce 150+ vehículos en cuatro clases distintas, cada una con un manejo y mejoras únicos, mientras los jugadores construyen su «Rush Squad» definitivo y desbloquean coches que van desde audaces originales de Hot Wheels hasta vehículos de marcas premium como Ferrari.
- Multijugador competitivo – Corre online con soporte completo para cross-play* o localmente en pantalla dividida** para hasta cuatro jugadores en modos competitivos, clasificaciones y desafíos asincrónicos.
- Crear y personalizar – Personaliza vehículos con los editores de Pegatinas y Libreas, que ahora también incluyen personalización de ruedas, luego construye y comparte pistas personalizadas con el constructor de pistas mejorado, que introduce un sistema de captura de suelo que aprovecha al máximo la escala de los entornos permitiendo acoplar módulos directamente al suelo. Los jugadores también pueden añadir oponentes virtuales a circuitos personalizados colocando marcadores de acción que definen las trayectorias de sus vehículos. Con creaciones compartibles en todas las plataformas*, el contenido generado por los jugadores añade infinitas oportunidades para la creatividad, la competencia y la capacidad de rejugar.