Milestone y Mattel anuncian el nuevo juego de carreras Hot Wheels Infinite Rush, que se lanza el 24 de septiembre

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Milestone y Mattel anuncian el nuevo juego de carreras Hot Wheels Infinite Rush, que se lanza el 24 de septiembre

Durante la exhibición en directo del Summer Game Fest 2026, Milestone, un destacado desarrollador global de juegos de carreras, en colaboración con Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), una empresa líder global de entretenimiento para juegos y familia, propietaria de una de las carteras de marcas más icónicas del mundo, presentó el tráiler de estreno mundial de Hot Wheels™ Infinite Rush, un juego de carreras arcade de alta velocidad que se lanzará el jueves 24 de septiembre en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 y PC a través de Steam. Microsoft y Epic Games Store, con acceso anticipado a partir del lunes 21 de septiembre.

Mira aquí el tráiler de anuncio de Hot Wheels™ Infinite Rush

Ambientados en entornos dinámicos y libremente explorables, diseñados en la escala y estilo característicos de Hot Wheels™, los jugadores pueden lanzarse a acrobacias desafiantes de la gravedad y aventuras a alta velocidad más allá de las icónicas pistas naranjas. Las características incluyen: