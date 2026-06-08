Metro 2039 lanza su primer tráiler de gameplay y revela su ventana de lanzamiento en febrero

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Hay un mentiroso en estos túneles

Durante el Xbox Games Showcase, presentamos nuestro primer tráiler de gameplay cargado de acción, con casi tres minutos de metraje capturado íntegramente dentro del juego, así como un primer vistazo a Hunter, el nuevo Fuhrer que ha inundado el Metro de mentiras y propaganda para hacerse con el poder definitivo. También nos enorgullece anunciar que el juego llegará a manos de los jugadores en febrero de 2027, cuando se lanzará en Xbox Series S|X, PlayStation 5, Steam y Epic Games Store.

The Hunter Trailer.

Combinando un gameplay espectacular con una impresionante fidelidad gráfica, el tráiler muestra el regreso de la jugabilidad de acción y sigilo cercana y claustrofóbica, la exploración de túneles y de la superficie, las icónicas mecánicas de METRO y los elementos de supervivencia diegética. El estreno de 3 minutos también ofrece un vistazo a la nueva arma de sigilo, The Shatun, así como a una nueva carga explosiva para tu arsenal mientras te adentras en el oscuro corazón del Metro.

El extraño no se detendrá hasta que el Fuhrer arda.

El Metro ha sido transformado por un poderoso nuevo régimen y su líder, el fanático líder Spartan conocido como Hunter. El protagonista de METRO 2039, el extraño, está consumido por la ira y el odio, y recrimina al Fuhrer sus mentiras e hipocresía. Como parte de la Spartan Order, Hunter era una leyenda, un Ranger experimentado de alto rango que juró proteger el Metro. Lo que queda de la Spartan Order tal y como él la conocía yace en ruinas y, donde antes los Spartans eran considerados protectores desinteresados, el extraño cree que Hunter se ha convertido en el mismo enemigo al que los Spartans solían combatir…

¿Te perdiste las últimas novedades de METRO? Para saber más sobre 4A Games, visita la web oficial en www.4a-games.com

METRO 2039 es el nuevo FPS emblemático de los aclamados creadores de historias, 4A Games. Adéntrate en el oscuro corazón de la Moscú postapocalíptica en un angustioso conflicto por el alma misma del Metro.

Estamos en el año 2039.

Durante un cuarto de siglo, los últimos supervivientes de la guerra nuclear han estado inmersos en un conflicto encarnizado en las profundidades de los túneles del metro, bajo la ciudad envenenada de Moscú. Ahora, por fin, se han unido bajo el mando de un único líder, un espartano fanático conocido como Hunter.

Pero esto no es paz: el régimen de Novoreich de Hunter gobierna mediante la propaganda y el miedo, subyugando a la población en nombre de una nueva guerra por la superficie contra un enemigo oscuro y aterrador.

En la soledad de la ciudad, el solitario Forastero es atormentado por violentas pesadillas. Cuando los fantasmas de su pasado lo obligan a abandonar su exilio, debe emprender un angustioso viaje a las ruinas de Moscú, al único lugar al que juró no ir jamás.

El metro.

Vive la aventura METRO más impactante hasta la fecha en una poderosa historia para un solo jugador que entrelaza exploración, supervivencia, combate y sigilo a través de un mundo inquietantemente bello pero mortal con una inmersión sin precedentes.

METRO 2039 se está desarrollando en Ucrania en medio de la invasión rusa a gran escala que continúa actualmente, así como en Malta. 4A Games sigue apoyando a su país y a los miembros de su equipo en Ucrania de todas las formas posibles. Si deseas contribuir, podemos recomendar la plataforma oficial de recaudación de fondos de Ucrania: United24: https://u24.gov.ua/

Acerca de METRO 2039:

METRO 2039 es el próximo FPS de referencia de los aclamados narradores de 4A Games. Adéntrate en el oscuro corazón de la Moscú postapocalíptica en un desgarrador conflicto por el alma misma del Metro.

Vive la aventura de METRO más impactante hasta la fecha en una potente historia para un jugador que combina exploración, supervivencia, combate y sigilo a través de un mundo de inquietante belleza pero letal, con un nivel de inmersión sin precedentes.

Descubre más sobre METRO 2039 aquí: www.metro2039.com