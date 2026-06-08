Todo lo revelado en el XBOX Games Showcase, seguido por Gears of War: E-Day Direct

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El Xbox Games Showcase 2026 se ha convertido en uno de los eventos más importantes del año para la industria del videojuego. Microsoft aprovechó la celebración de los 25 años de Xbox para presentar una batería de anuncios, nuevas franquicias, secuelas muy esperadas, fechas de lanzamiento y demostraciones de jugabilidad que marcarán el rumbo de Xbox Series X|S, PC y Game Pass durante los próximos meses y buena parte de 2027. El evento estuvo seguido por un extenso Gears of War: E-Day Direct, dedicado en exclusiva a la nueva entrega de una de las sagas más emblemáticas de la marca Xbox

Desde estrenos mundiales hasta nuevo gameplay y novedades recientes, el XBOX Games Showcase de este año, seguido del Gears of War: E-Day Direct, ha marcado la celebración de los 25 años de XBOX y una mirada a lo que está por venir.

Un Showcase diseñado para demostrar la fortaleza de Xbox

Microsoft llegaba a este evento con varios objetivos claros: reforzar la identidad de la marca, demostrar la potencia de Game Pass como plataforma de distribución y presentar una hoja de ruta sólida para los próximos años. El resultado fue un evento cargado de anuncios que combinó grandes producciones first-party, colaboraciones con estudios externos y el regreso de franquicias históricas.

Durante más de una hora, los espectadores pudieron ver avances de títulos ya conocidos, descubrir proyectos completamente nuevos y conocer fechas de lanzamiento concretas para algunos de los juegos más esperados de la generación.

En 2026 se cumplieron 25 años de Xbox , y lo celebramos por todo lo alto con el lanzamiento de la Xbox Series X25 Edición Limitada y el mando inalámbrico Xbox X25 Edición Especial. Inspirados en la Xbox original, ambos mandos están repletos de detalles que reflejan los 25 años de Xbox y la comunidad que nos ha acompañado durante todo este tiempo.

Como parte de nuestro enfoque en el regreso de Xbox, también anunciamos que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de Xbox . No se trata de exclusivas temporales. Los juegos ya anunciados para lanzamientos multiplataforma mantendrán ese plan; estamos comprometidos a invertir en Xbox y a impulsar su crecimiento tanto en consola como en otras plataformas.

Gears of War: E-Day, el gran protagonista

La estrella absoluta del evento fue Gears of War: E-Day. Microsoft abrió el Showcase con una extensa demostración que mostró por primera vez gameplay real del juego y confirmó su fecha de lanzamiento para el 6 de octubre de 2026.

El XBOX Games Showcase 2026 acaba de concluir, reafirmando nuestra misión de ofrecerles grandes juegos, demostrar el regreso de XBOX y mostrar el futuro del juego. El evento presentó nuevos títulos, nuevo hardware, nuevos accesorios y nuevas ideas, pero también celebró el pasado, con franquicias y personajes legendarios junto a experiencias nunca antes vistas.

De nuestros estudios propios, vimos estrenos mundiales de Senua , Spyro: A Realm Beyond y DOOM: The Dark Ages | Revelations , obtuvimos un nuevo tráiler de Fable (y su villana principal, interpretada por Hayley Atwell), revelamos fechas de lanzamiento y jugabilidad completamente nueva para Halo: Campaign Evolved y Minecraft Dungeons II , mostramos nuevas imágenes de State of Decay 3 y Clockwork Revolution , y ofrecimos un vistazo a la experiencia DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 .

Y, por supuesto, vimos el primer tráiler de jugabilidad de Gears of War: E-Day , la próxima historia de origen de The Coalition, y a continuación se celebró el Gears of War: E-Day Direct , donde el propio equipo de desarrollo ofreció una mirada en profundidad a la historia, la jugabilidad y la historia de este esperado regreso de una de las franquicias más legendarias de XBOX.

De nuestros socios de todo el mundo, hubo mucho más. De ATLUS, recibimos un tráiler con la fecha de lanzamiento de Persona 4 Revival y el emocionante anuncio de Persona 6. También vimos el estreno mundial de Wo Long 2: Wings of Ember , un anuncio lleno de acción con la fecha de lanzamiento de Resonance: A Plague Tale Legacy , un primer vistazo al gameplay de METRO 2039 e incluimos un lanzamiento sorpresa en forma de Where Winds Meet , entre muchos, muchos otros.

¿Quieres ponerte al día con todo lo que pasó en el evento? Sigue leyendo para conocer todos los anuncios y novedades del XBOX Games Showcase 2026:

Nuevo hardware y accesorios

Nueva consola y mando de Xbox por el 25 aniversario

Presentamos la colección del 25 aniversario de XBOX. Inspirada en el diseño y la sensación de la consola XBOX original, con sutiles homenajes al camino que hemos recorrido junto a la comunidad.

La edición limitada XBOX Series X25 aporta un diseño translúcido a la XBOX Series X, inspirado en la XBOX original y en el característico verde translúcido que muchos jugadores recuerdan. El mando inalámbrico XBOX X25 Edición Especial rinde homenaje a 25 años de historia, desde los colores ABXY originales hasta el verde atemporal, incluyendo los botones superiores que reproducen los botones blancos y negros del mando original «Duke».

La consola y el mando estarán disponibles como un paquete de edición limitada en mercados seleccionados en noviembre, y el mando también se podrá adquirir por separado. Para más detalles, consulta nuestro artículo en XBOX Wire .

Próximos títulos de nuestros estudios propios

Call of Duty: Modern Warfare 4 muestra una nueva experiencia de extracción y la DMZ.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube y Xbox Play Anywhere. También disponible en Battle.net; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Hoy pudisteis echar un primer vistazo a la nueva experiencia DMZ en Call of Duty: Modern Warfare 4. Los jugadores se desplegarán solos o en escuadrón en una zona de conflicto volátil como agentes extraoficiales encargados de recuperar tecnología militar avanzada que quedó tras la guerra.

Saquea, lucha, negocia, traiciona y escapa con todo lo que puedas llevar en un mundo abierto de combate dinámico donde cada partida es un riesgo, cada encuentro una elección y no hay dos despliegues iguales. Call of Duty: Modern Warfare 4 se lanza el 23 de octubre.

Obtén más información sobre el mundo, la jugabilidad y las características que incluirá DMZ en XBOX Wire .

El nuevo tráiler de Clockwork Revolution muestra balas, burlesque y efectos mariposa.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y es Xbox Play Anywhere; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Clockwork Revolution regresa tras el tráiler espectacular y desmesurado del año pasado con un vistazo más profundo al RPG steampunk reactivo y con viajes en el tiempo de inXile entertainment. En esta ocasión, conocemos a la banda de Morgan, los Rotten Row Hooligans, cuyo atraco sale mal y los pone en rumbo de colisión con la despiadada Lady Ironwood.

En medio del caos, Morgan descubre el Cronómetro tras ser transportado al pasado por Prentice —tu compañero durante toda la aventura— y se ve obligado a librar una lucha desesperada por sobrevivir, reescribir la historia y forjar un futuro mejor. Desde la crudeza de la Enredadera hasta el espectáculo de los bajos fondos de Avalon, los cabarets y los tiroteos en callejones, este es un mundo donde cada decisión tiene repercusiones y el tiempo mismo es un arma. Descubre más en nuestro artículo de XBOX Wire .

DOOM: La Edad Oscura | Revelaciones al descubierto – Disponible el 7 de julio

Xbox Series X|S, Xbox para PC, Battle.net: consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

El infierno se congela en DOOM: The Dark Ages | Revelations , una expansión de campaña totalmente nueva que desata un nuevo y brutal capítulo de la saga del Slayer.

Arrojado a un purgatorio despiadado, el DOOM Slayer se enfrenta a verdades escalofriantes para recuperar su libertad en nuevos niveles con puzles más complejos, demonios temibles y misterios intrigantes. La nueva Lanza Cadena amplía las dimensiones del combate, otorgando al Slayer una combinación letal de poder y movilidad.

DOOM: The Dark Ages | Revelations se lanza el 7 de julio. Juega a DOOM: The Dark Ages hoy mismo con XBOX Game Pass, así como en XBOX Series X|S y XBOX para PC con XBOX Play Anywhere.

Fable se estrena el 23 de febrero de 2027: un nuevo tráiler presenta a Hayley Atwell como Isabel.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y es Xbox Play Anywhere; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

En el último tráiler de Fable , Playground Games presentó a un nuevo personaje importante en la historia: Isabel, la heroína de Wraithmarsh.

Isabel, a quien da vida la increíble Hayley Atwell, es una heroína poderosa con un pasado trágico. Antigua alumna del maestro del gremio Humphry el Dorado, su obsesión por corregir las injusticias de Albion la ha llevado a la oscuridad en su búsqueda de respuestas.

Sin embargo, Isabel no es la única fuerza oscura que se cierne sobre Albion. El tráiler también insinuó el regreso del legendario Jack de las Espadas, uno de los personajes más icónicos del Fable original . Estamos ansiosos por que los jugadores descubran más sobre el papel de Jack en nuestra Albion reinventada. Puedes encontrar más información sobre Isabel, así como sobre otros 10 personajes importantes, en el artículo de presentación del reparto de XBOX Wire .

Esperamos darte la bienvenida de nuevo a Albion el 23 de febrero de 2027, con acceso anticipado a la Edición Premium a partir del 18 de febrero. Descubre más y reserva ahora en fablethegame.com .

Gears of War: E-Day – El surgimiento comienza el 6 de octubre

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y es Xbox Play Anywhere; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Presentada en el escenario principal del XBOX Games Showcase, la demo de Gears of War: E-Day sumergió a los espectadores en el terror del Día E: el momento en que el mundo se derrumbó y comenzó el vínculo entre Marcus Fenix ​​y Dominic Santiago. A continuación, el Nintendo Direct de Gears of War: E-Day ofreció un vistazo más profundo, combinando el tono brutal de la serie con una jugabilidad que evoca a Gears of War, pero con un toque totalmente nuevo.

Reserva hoy mismo para asegurar tu acceso anticipado a la beta abierta de Gears of War: E-Day , que comienza el 6 de agosto de 2026.

Halo: Campaign Evolved se lanza el 28 de julio.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y es Xbox Play Anywhere; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Halo Studios confirmó que Halo: Campaign Evolved se lanzará el 28 de julio de 2026, con hasta cinco días de acceso anticipado a partir del 23 de julio. Ya se pueden realizar las reservas en Xbox, Steam y PlayStation, y el juego también estará disponible desde el primer día con Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

El segmento también presentó el tráiler de nuevas misiones, que ofrece un primer vistazo a Operación: METEORITE, las tres nuevas misiones incluidas en Halo: Campaign Evolved , protagonizadas por el Jefe Maestro y el Sargento Johnson en una operación clandestina de la UNSC tras las líneas enemigas. Descubre más sobre Operación: METEORITE, todas las ediciones disponibles (incluida una espectacular Edición Coleccionista) y mucho más en XBOX Wire .

Minecraft Dungeons II ofrece una nueva aventura el 29 de septiembre.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y es Xbox Play Anywhere; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Deja el pico y empuña la espada, porque Minecraft Dungeons II regresa con una aventura totalmente nueva, tierras inexploradas, lugares misteriosos y una creciente amenaza para el Mundo Superior. Hemos revelado un nuevo tráiler exclusivo con imágenes del juego de la secuela del exitoso juego de exploración de mazmorras. Nuevos entornos, enemigos más duros, incluyendo al temible Guardián Retorcido, y más formas de personalizar a tu personaje con nuevos objetos.

Minecraft Dungeons II llega el 29 de septiembre. ¡Resérvalo hoy y consigue dos aspectos de héroe, la capa Retorcida y la mascota Pollo Retorcido!

Senua: Un nuevo y audaz paso para el universo Hellblade en esta aventura de acción de 2027.

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Senua fue una de las revelaciones sorpresa del evento: un nuevo juego de acción y aventura de Ninja Theory, ambientado en el universo de Hellblade. Senua, una guerrera celta, se encuentra atrapada entre la vida y la muerte en una visión fragmentada del purgatorio. Debe luchar para alcanzar el más allá y reunirse con sus seres queridos y los que perdió, combatiendo fuerzas que amenazan todo aquello en lo que cree.

El tráiler de presentación mostró una nueva y audaz jugabilidad de acción y aventura, con combates tácticos que te desafían a derrotar a múltiples enemigos dominando una variedad de armas y habilidades especiales. En un mundo nacido de la mente de Senua, los jugadores podrán explorar un mundo vibrante e interconectado con fantásticas batallas contra jefes y puzles de percepción.

Tras los eventos de Hellblade II , los fans de siempre adorarán esta nueva dirección, que además ofrece el punto de partida perfecto para nuevos jugadores cuando llegue el año que viene. Hablamos con Ninja Theory para saber más y responder a las preguntas más importantes sobre Senua aquí mismo en XBOX Wire .

Spyro: A Realm Beyond es el primer juego original de Spyro en casi dos décadas.

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Toys for Bob anunció Spyro: A Realm Beyond , el primer juego de Spyro completamente original en casi 20 años.

Tras el éxito de Spyro: Reignited Trilogy y Crash Bandicoot 4: It’s About Time , el estudio trae de vuelta al icónico dragón morado en una nueva aventura con un mundo nuevo, exploración ampliada e innovaciones en la jugabilidad. Además, el vuelo de dragón permite a los jugadores sobrevolar libremente los entornos del juego. Tom Kenny, el veterano actor de voz de Spyro, regresa, y Toys for Bob promete más detalles sobre este esperado título en los próximos meses. Spyro: A Realm Beyond alzará el vuelo en la primavera de 2027. Descubre más en nuestra entrevista en XBOX Wire .

State of Decay 3 llegará en 2027; se ha revelado el primer tráiler con jugabilidad.

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Undead Labs reveló el primer tráiler de jugabilidad de State of Decay 3 , la próxima entrega de la aclamada franquicia de supervivencia de mundo abierto, que llegará en 2027. En un apocalipsis zombi impredecible y hostil, la supervivencia depende de la comunidad. Los jugadores construirán asentamientos, mantendrán con vida a una comunidad de supervivientes y lucharán contra una amenaza zombi dinámica y creciente mientras recuperan un mundo asolado por la peste de sangre.

State of Decay 3 ofrece juego en solitario o cooperativo en mundo compartido para hasta cuatro jugadores, enfrentándose a amenazas zombis evolucionadas en un mundo abierto de fantasía y supervivencia. Añádelo a tu lista de deseos y regístrate para las próximas pruebas de juego en stateofdecay.com .

¿Quieres saber más? Le pedimos a Undead Labs que respondiera a todas nuestras preguntas más importantes en XBOX Wire .

Estrenos mundiales y próximos juegos de nuestros socios

Magpie mala: Mete el pico donde no pertenece, en el título debut de Milktooth.

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El nuevo estudio independiente Milktooth anunció Bad Magpie, que llegará en 2027. El tráiler de presentación comienza con una urraca de una sola ala corriendo por un prado de flores, al que inmediatamente prende fuego.

La urraca procede entonces a sembrar el caos con regocijo en un mundo idílico que parece totalmente desprevenido para su llegada. Pero la carnicería se ve interrumpida por un recuerdo inquietante: la urraca, ahora en tierra, persiguiendo desesperadamente las sombras de su bandada que se aleja.

El tráiler termina con la urraca depositando una brillante baratija ante una deslumbrante estrella fugaz, enmarcada por las humeantes ruinas de un aparcamiento de varias plantas. Parece que aún hay mucho por descubrir…

Castlevania: La maldición de Belmont llega el 15 de octubre.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, la nube y Xbox Play Anywhere: consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Hemos anunciado que Castlevania: Belmont’s Curse, el nuevo juego de acción y exploración en 2D de KONAMI, Evil Empire y Motion Twin (los creadores de Dead Cells) , se lanzará el 15 de octubre.

Ambientada 23 años después de Castlevania: Dracula’s Curse de 1989, esta nueva secuela muestra el crecimiento de la joven Rose Belmont, hija de Trevor, y combina la estructura clásica de Castlevania con mejoras modernas, que incluyen mayor libertad y velocidad, habilidades de Arcanos basadas en el tarot y más.

Corre contra el tiempo para salvar un París devastado antes de que la maldición de Drácula se cobre a Rose, y enfréntate a la Muerte misma.

Crazy Taxi regresa y se expandirá a nivel mundial en 2027.

Xbox Series X|S, Xbox para PC y Xbox Play Anywhere: consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Crazy Taxi: World Tour es una entrega totalmente nueva de la clásica saga de acción y conducción de SEGA. El nuevo tráiler, con la canción «All I Want» de The Offspring de fondo, muestra a Axel en un emocionante recorrido a alta velocidad por las calles de la ciudad antes de que un misterioso conductor aparezca y lo embarque en una aventura internacional.

El nuevo juego añade una campaña con una historia profunda que se desarrolla en cinco ciudades únicas, carreras multijugador en línea, personalización de coches y un modo clásico renovado, todo ello manteniendo la esencia que convirtió al original en un icono. Crazy Taxi: World Tour se lanzará en 2027.

ÚNETE A NOSOTROS en XBOX y Game Pass en marzo de 2027.

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¡Crea tu propio culto apocalíptico! El simulador de cultos de acción y supervivencia, JOIN US, anunció oficialmente su lanzamiento en marzo de 2027 para Xbox, con Game Pass. Recluta seguidores, construye un complejo, imparte tus propias enseñanzas y prepara tu culto para el apocalipsis en este juego cooperativo de mundo abierto para 1 a 4 jugadores con humor negro.

El tercer tráiler del juego, lanzado hoy, mostró por primera vez elementos de la campaña narrativa, así como el reclutamiento, la gestión de seguidores, el combate frenético y nuevas opciones de vestuario. ¡Ya disponible para añadir a la lista de deseos !

Magos: El pacto con el diablo – Adéntrate en un mundo donde la magia escénica se convierte en realidad.

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Presentado como estreno mundial, Magicians: The Devil’s Deal es un juego de acción en primera persona con una narrativa profunda, ambientado en los retorcidos reinos de Theatreland, una reinterpretación de pesadilla del Londres victoriano, y llegará a XBOX en 2027.

En el tráiler, los jugadores descubrieron a Jacob, un mago caído en desgracia, atado por un pacto con el Diablo, que utiliza letales habilidades mágicas para escapar de sus enemigos. Combinando exploración atmosférica, combates trepidantes y poderes en constante evolución, el juego presenta un oscuro viaje marcado por la ambición, la ilusión y las consecuencias.

METRO 2039: Se revela el primer tráiler de jugabilidad y su fecha de lanzamiento en febrero de 2027.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, la nube y Xbox Play Anywhere: consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Regresa al oscuro corazón del Moscú postapocalíptico en la aventura METRO más impactante hasta la fecha, que llegará a los jugadores en febrero de 2027.

El primer tráiler de jugabilidad de METRO 2039 mostró imágenes capturadas íntegramente dentro del juego con una calidad visual impresionante, revelando cómo se desarrolla la acción y la historia en un futuro distópico postapocalíptico. Con una combinación de tomas en primera persona y ángulos de cámara personalizados, los fans pudieron ver por primera vez al Cazador del Führer, el hombre que ha sembrado el Metro de mentiras y propaganda para alcanzar el poder absoluto.

Los fans más observadores podrán apreciar la característica mezcla de inmersión, supervivencia, sigilo, violencia y terror que define a METRO 2039. Todo lo que caracteriza a METRO ha regresado, pero también se insinúan algunas novedades, desde el primer vistazo al arma Shatun disparando con furia, hasta nuevos objetos, nuevas variantes mutantes y nuevas formas de explorar o aprovechar el entorno. ¡ Añádelo a tu lista de deseos ya!

Se anuncia Persona 6 y ya está disponible para reservar Persona 4 Revival.

Ambos juegos están disponibles en Xbox Series X|S, Xbox para PC, en la nube, incluidos con Game Pass y en Xbox Play Anywhere. Consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Los fans de Persona recibieron no uno, sino dos increíbles tráileres en el Showcase de hoy. Uno fue el avance mundial de Persona 6, ¡que hará vibrar a los fans de los RPG! El tan esperado Persona 6 reúne todo lo que nos encanta de la saga en una nueva y audaz historia independiente. ¡ Añade Persona 6 a tu lista de deseos hoy mismo !

Y el otro vídeo destacado de Persona 4 Revival, anunciando la fecha de lanzamiento del juego: 18 de febrero de 2027. Únete a tus amigos en Inaba para una reinvención completa del clásico RPG moderno, con gráficos mejorados, jugabilidad optimizada, estética moderna y actualizaciones que le dan vida como nunca antes. ¡ Persona 4 Revival ya está disponible para reservar !

Resonance: A Plague Tale Legacy muestra nuevas mecánicas de juego y llega el 27 de agosto.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y es Xbox Play Anywhere; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Pudimos echar un vistazo a la audaz e inesperada nueva entrega del universo de Plague Tale, así como a su fecha de lanzamiento: el 27 de agosto. Ambientado 15 años antes de los eventos del primer juego de la serie, Resonance: A Plague Tale Legacy sigue a Sophia en un peligroso viaje a través de una misteriosa isla plagada de mitos ancestrales y secretos enterrados.

La jugabilidad demuestra cómo este juego combina intensos combates cuerpo a cuerpo, exploración y una narrativa emotiva, expandiendo el universo de A Plague Tale y desvelando los aterradores orígenes de fuerzas ocultas durante mucho tiempo. A medida que Sophia se adentra en el corazón de la isla, los jugadores se enfrentarán a pruebas mortales, desentrañarán misterios olvidados y descubrirán una historia profundamente ligada a la Mácula.

Valor Mortis: El brutal juego de aventuras en primera persona estilo Soulslike llega el 24 de septiembre.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y es Xbox Play Anywhere; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Valor Mortis llega a Xbox el 24 de septiembre de 2026. El último tráiler reveló a Vincent Cassel como la voz de Napoleón Bonaparte, marcando la pauta para un oscuro juego de acción en primera persona al estilo Souls, donde la victoria puede costar más que la vida. Ambientado en una retorcida visión de las guerras napoleónicas, Valor Mortis pone al jugador en la piel de un exsoldado que resucita y debe enfrentarse al verdadero precio del destino, la lealtad y el imperio.

Cuando el emperador lo ordene, ¿desaprovecharás la oportunidad o lo darás todo por tu país? Empuña poderes sobrenaturales, lucha contra monstruos terroríficos y desvela una conspiración que amenaza a toda la humanidad, forjada a la sombra de la ambición de Napoleón.

Vivarium: Esta aventura inspirada en el anime trae una acogedora nostalgia en 2027.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y es Xbox Play Anywhere; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

La presentación de hoy también incluyó el estreno mundial de Vivarium , una aventura de simulación de vida inspirada en las clásicas series y películas de anime animadas con la técnica tradicional, que llegará en 2027. Este viaje nostálgico está siendo desarrollado por Studio Meadowflower y publicado por Serenity Forge, en estrecha colaboración con Shochiku y Crunchyroll.

La presentación ofreció un primer vistazo a la acogedora jugabilidad costumbrista, el sistema de tiempo dinámico y algunos de los peculiares habitantes que dan vida a su mundo de terrario explorable. También dejó entrever algunos de los misterios que esperan ser descubiertos en la narrativa no lineal de Vivarium, que se moldea según las decisiones de los jugadores.

Where Winds Meet llega hoy a Xbox.

Xbox Series X|S, Xbox para PC, la nube y Xbox Play Anywhere: consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

El épico ARPG de mundo abierto Wuxia gratuito, Where Winds Meet, ya está disponible en Xbox . Ambientado en el turbulento siglo X de la antigua China, esta experiencia de exploración con una narrativa envolvente te ofrece total libertad para definir tu propio estilo de combate de artes marciales.

Where Winds Meet llega con beneficios exclusivos para los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate, y aún hay más por venir, ya que el tráiler finalizó con un adelanto de la próxima gran expansión, Hidden Mountain , que llegará en julio de 2026.

Anunciados Wo Long 2: Wings of Ember – Llegará a principios de 2027

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En el evento de hoy se presentó el estreno mundial de Wo Long 2: Wings of Ember , un nuevo y brutal juego de rol de acción de Team NINJA. Ambientado tras los acontecimientos del primer juego, en una versión fantástica del final de la dinastía Han Oriental de la historia china, encarnarás a un campeón sin nombre que lucha contra humanos y demonios por igual en vastos campos de batalla.

El nuevo juego presenta un estilo de artes marciales chinas evolucionado que integra combate ofensivo y defensivo, y podrás descubrir más novedades en los próximos meses. ¿No has jugado al original? ¡Buenas noticias! Wo Long: Fallen Dynasty se une hoy a Xbox Game Pass para que puedas ponerte al día.

Nuevas actualizaciones para juegos en vivo

Age of Empires IV se expande con Raiders of the North a finales de este año.

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¡Prepárate para batallas épicas y nuevas estrategias con la llegada de los vikingos y los escoceses a Age of Empires IV en la expansión Raiders of the North ! El tráiler de hoy presentó a las dos nuevas civilizaciones que se incorporarán a este popular juego de estrategia en tiempo real a finales de este año. Ambas civilizaciones contarán con nuevas maestrías, música, voces, unidades únicas, edificios y mucho más. El nuevo contenido amplía las posibilidades de juego, incluyendo nuevas misiones para El Crisol y nuevos biomas disponibles en todos los modos de juego.

No te pierdas la página web de Age of Empires, ya que iremos revelando más novedades en los próximos meses. Añádelo a tu lista de deseos en Xbox, la Tienda de Windows y Steam.

The Elder Scrolls Online adelanta una historia del Gremio de Ladrones y más con la primera temporada.

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La primera temporada de The Elder Scrolls Online llega el 8 de julio con una historia completamente nueva del Gremio de Ladrones, pero a medida que avance, también te adentrarás en alta mar en un nuevo evento dentro del juego, te encontrarás con el Príncipe de la Locura y descubrirás un montón de nuevos desafíos, recompensas y formas de jugar.

Mejor aún, ESO ahora también está disponible con PC Game Pass, lo que lo integra completamente en la biblioteca de XBOX Play Anywhere y te permite explorar y vivir aventuras en Tamriel a tu manera. ¡Diviértete!

Fallout 76: Juega hoy mismo la actualización gratuita de Infestaciones.

Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass: consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Justo cuando la gente pensaba que las cosas estaban más seguras en la Appalachia postapocalíptica, ¡una oleada de Infestaciones ha invadido el mapa! Ya disponible para todos los jugadores de Fallout 76 , la actualización gratuita Infestaciones transforma lugares que antes eran familiares en nuevos peligros que prometen dos cosas: una dura batalla y un botín increíble para los supervivientes, ¡incluyendo nuevas modificaciones legendarias de armas y armaduras de 4 estrellas!

Además, ha comenzado una nueva temporada en Fallout 76 : Appalachia Under Siege. Los jugadores pueden acumular PUNTOS jugando y completando desafíos, obteniendo Tickets que pueden canjear por recompensas dentro del juego por tiempo limitado, incluyendo mejoras para tu CAMPAMENTO, nuevos conjuntos de armadura, consumibles útiles y mucho más.

Microsoft Flight Simulator 2024 añade parques nacionales de EE. UU. y carreras aéreas del campeonato nacional.

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Microsoft Flight Simulator 2024 introduce un nivel de detalle sin precedentes en más de 30 parques nacionales de EE. UU. con la actualización gratuita World Update 22: US National Parks. Se han añadido más de 400 000 kilómetros cuadrados de parques, incluidos parques de 12 estados (Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Texas, Utah, Washington y Wyoming).

Este otoño, Microsoft Flight Simulator 2024 incorporará la competición de motor más rápida del mundo: las Carreras Aéreas del Campeonato Nacional, que abarcarán el histórico circuito de Reno, Nevada, y el nuevo circuito de Roswell, Nuevo México. Esta actualización gratuita incluye las categorías Jet, Biplano, T-6, la famosa categoría Ilimitada… y la emocionante categoría STOL Drag.

Microsoft Flight Simulator 2024 es la última entrega de la franquicia Microsoft Flight Simulator. Es el simulador de vuelo para consumidores más ambicioso jamás creado, con la flota de aeronaves más grande, diversa y detallada, la representación más completa de aeropuertos y tráfico aéreo, y la recreación visual más impresionante de la Tierra jamás realizada. Microsoft Flight Simulator 2024 va más allá de simplemente operar aeronaves; permite a los aficionados a la simulación perseguir su sueño de una carrera en la aviación. ¡El cielo te espera!

Llévate las llaves del Mar de los Ladrones

Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox para PC, nube, incluido con Game Pass y Xbox Play Anywhere. También disponible en Battle.net; consulta el sitio web del desarrollador para ver otras plataformas.

Rare ha revelado las novedades de la Temporada 20 de Sea of ​​Thieves , ¡una actualización que pondrá a los jugadores al mando como nunca antes! En Mares Personalizados, tendrás el poder de moldear el mundo. Establece las reglas para crear tus propios modos de juego personalizados, añade objetos y enemigos a tu gusto, asigna tripulaciones libremente y captura el caos resultante con el modo Cámara Libre para desbloquear un potencial narrativo ilimitado. También se mostraron varios ejemplos de creaciones, ¡incluyendo un concurso de puntuación de esqueletos y un Royale de botes de remos! Mares Personalizados se lanza el 18 de junio, gratis para todos los jugadores.

Para ver todo lo anunciado hoy, consulta el resumen completo en XBOX Wire.

Conclusión

El Xbox Games Showcase 2026 ha sido uno de los eventos más sólidos que Microsoft ha realizado en los últimos años. La combinación de fechas concretas, nuevas propiedades intelectuales, regresos muy esperados y avances significativos de proyectos ya anunciados permitió presentar una hoja de ruta convincente para Xbox Series X|S, PC y Game Pass.

El protagonismo de Gears of War: E-Day, acompañado por un Direct dedicado exclusivamente a profundizar en su desarrollo, consolidó al juego como la gran apuesta de Xbox para 2026. Junto a él, títulos como Fable, Halo: Campaign Evolved, Persona 6, Clockwork Revolution, State of Decay 3, Minecraft Dungeons II, Metro 2039 o Spyro: A Realm Beyond dibujan un catálogo extremadamente competitivo para los próximos años.

En conjunto, Microsoft logró transmitir una sensación de confianza, abundancia de contenido y una visión clara para el futuro de Xbox, algo que muchos aficionados llevaban tiempo esperando