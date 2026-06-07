Arizona Sunshine llega a finales de año

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LA GALARDONADA SERIE DE SHOOTERS CO-OP ARIZONA SUNSHINE® LLEGA A PC Y CONSOLAS

La experiencia de juego VR que definió un género se ha reinventado para nuevas audiencias y llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 a finales de este año



Vertigo Games ha anunciado hoy que Arizona Sunshine, la aclamada y exitosa serie de VR que definió la aniquilación de zombis para millones de jugadores, llegará a PC y consolas a finales de este año, llevando por fin su brutal acción co-op bañada por el sol a la gran pantalla.

Mira aquí el Reveal Trailer:



Construido sobre la base del característico y brutal gameplay de la serie y la frenética, aunque sorprendentemente emotiva, historia de Arizona Sunshine® VR 2, Arizona Sunshine® introduce nuevas formas de sobrevivir a un apocalipsis trepidante, con desmembramientos y humor negro. El juego ofrece una experiencia narrativa para un jugador y un caótico modo co-op en el que cada encuentro puede descontrolarse, todo ello desde una accesible perspectiva en tercera persona en PC y consolas.

Bienvenido al soleado estado zombi de Arizona

Hace calor, hay sangre por todas partes y, sinceramente, hueles fatal. Conoce a Sunny, un superviviente de humor negro que ha pasado demasiado tiempo solo en el desierto hablando con los no muertos a los que llama “Fred”. Junto a Buddy, su perro ferozmente leal y devorador de zombis, emprende un viaje por carretera por Arizona bañado por el sol y salpicado de vísceras. Es una historia ingeniosa y frenética sobre la supervivencia, la soledad y el vínculo entre un hombre y su perro.

¡El co-op de sofá ya está aquí!

Vale, sobrevivir en solitario está bien, pero ¿por qué no compartir el trauma? Coge a un amigo, una pizza y un mando para disfrutar del caótico co-op a pantalla dividida en el sofá, o lánzate a una sesión online para dos jugadores aniquilando zombis. Ábrete paso entre hordas masivas con armas favoritas de los fans, desde escopetas y machetes hasta lanzallamas y mucho más. Los tiroteos se desmoronan en segundos, los rescates en el último instante se vuelven rutina y nada sale nunca según lo previsto.

El mejor amigo del hombre. La peor pesadilla de Fred.

Saluda a Buddy, tu nuevo compañero de fechorías de cuatro patas, ahora totalmente jugable en co-op, lo que abre una forma completamente nueva de vivir el caos cooperativo en el apocalipsis. No solo es el mejor chico y le encantan las caricias en la barriga, también es un misil peludo capaz de olfatear secretos y despedazar a los Fred de arriba abajo.

¿Hemos mencionado ya al perro? Nos encanta el perro.

Nuevas perspectivas (literalmente)

Por primera vez, vive el abrasador calor del apocalipsis desde una accesible perspectiva en tercera persona en tu gran pantalla. Observa a tu apuesto personaje esquivar, zigzaguear y reventar cabezas de zombis con un estilo puramente cinematográfico.

Así que afila tu machete, recarga la escopeta y reúne a tus amigos: Arizona Sunshine® llegará a PC y consolas a finales de este año. Añádelo ya a tu lista de deseados en PlayStation 5 a través de PlayStation Store, en Xbox Series X|S a través de Microsoft Store y en PC a través de Steam o Epic Games Store. Las listas de deseados para Nintendo Switch estarán disponibles más adelante. Los Fred te están esperando…

Para estar al día de todo lo relacionado con Arizona Sunshine visita Arizona-Sunshine.com.