BOOX desvela Go 6 (Gen II): el eReader inspirado en las maletas de viaje para leer y escribir sin ruido digital

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Listo para el verano y la aventura, el nuevo eReader de 6 pulgadas incluye el stylus y las mejores tecnologías de BOOX en un formato más compacto

BOOX, líder global en dispositivos de tinta electrónica (eInk), ha presentado hoy la siguiente generación de su eReader compacto de 6 pulgadas, Go 6 (Gen II), diseñado para acompañar a los lectores más activos en sus viajes de este verano.

Como una evolución directa de su exitoso predecesor, Go 6 (Gen II) incorpora un nuevo diseño totalmente renovado e inspirado en las maletas de viaje, compatibilidad con el stylus InkSense Plus, pantalla de claridad extraordinaria y máxima versatilidad. Todo ello, en un formato compacto que cabe en cualquier bolsillo.

Inspirado en las maletas de lujo, hecho a prueba de viajes

El nuevo BOOX Go 6 (Gen II) estrena una estética renovada que combina elegancia discreta, carácter y expresión. Sus cuatro colores exclusivos – Plum, Stone, Shell y Custard – aportan un toque de calma y personalidad a cada usuario. La carcasa trasera, inspirada en el diseño de las maletas de viaje de alta gama, presenta un acabado con ranuras y curvas suaves que aportan durabilidad y aura de exploración.

Con su ligereza de apenas 160 gramos y su tamaño compacto, es perfecto para llevarlo en el bolsillo o una mochila de playa, volviéndose un complemento fundamental en un trayecto en metro, una tarde en la playa o una escapada de fin de semana.

Una pantalla a la altura del papel

La pantalla eInk monocromo de alta definición (300ppp) ofrece una espectacular nitidez sin generar fatiga visual. Gracias a la superficie plana y limpia, cada palabra aparece como impresa sobre papel y garantiza una lectura sin reflejos incluso bajo la luz directa del sol. Cuando cae la noche, la iluminación frontal ajustable permite leer cómodamente sin esfuerzos.

Por primera vez en el formato compacto de 6 pulgadas, el nuevo modelo es compatible con la precisión del stylus InkSense Plus de BOOX. Con él, los lectores pueden subrayar citas, añadir anotaciones manuscritas en las páginas o dibujar ideas espontáneas. Go 6 (Gen II) es un excepcional bloc de notas siempre listo en el bolsillo para cuando surge la chispa de inspiración.

Pequeño en tamaño, grande en versatilidad

Go 6 (Gen II) funciona bajo el sistema Android abierto que caracteriza a BOOX, repleto de funciones y aplicaciones que sacan el máximo partido a la pantalla eInk. Así, la app de lectura NeoReader permite personalizar temas, tipografías, márgenes y adaptar la lectura a modo claro u oscuro en función de cada momento y estado de ánimo.

Para los lectores más exigentes, se pueden descargar sin limitación desde Google Play Store miles de aplicaciones de lectura, audio y entretenimiento. Su procesador de ocho núcleos y 32GB de almacenamiento garantizan fluidez en todas las tareas. Para más tranquilidad, la batería de larga duración garantiza varios días de uso con una sola carga.

Diseñado para los inquietos

La serie Go de BOOX está pensada para las mentes inquietas que viven entre aeropuertos, carreteras y destinos por descubrir. Ligero en la mochila, legible bajo el sol y listo para capturar las ideas según surgen, Go 6 (Gen II) convierte cada espera, trayecto o momento de reflexión en una oportunidad para leer, escribir y reducir el ruido digital.

BOOX Go 6 (Gen II) y sus accesorios ya están disponibles para pre-comprar en la tienda online de BOOX por 199,99€.