Little Nightmares III – The Backstage



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


Little Nightmares III – The Backstage

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ADÉNTRATE EN EL RINCÓN MÁS OSCURO DE LA FERIA EN LITTLE NIGHTMARES III – THE BACKSTAGE, DISPONIBLE A PARTIR DEL 12 DE JUNIO

Bandai Namco Entertainment Europe ha presentado hoy Little Nightmares III – The Backstage, que añade nuevos rompecabezas y desafíos al juego principal. Este contenido adicional para Little Nightmares III se lanzará el 12 de junio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, y llevará a los jugadores a la parte más oscura de la Feria, donde conocerán a un nuevo personaje y se enfrentarán a nuevos peligros.

¡Echa un vistazo a este nuevo contenido en el tráiler!

En este contenido adicional, Low conocerá a Dime, una nueva niña que lleva un sombrero con una antorcha, una herramienta muy útil para orientarse en lo que se esconde tras las cortinas de la Feria. Los dos niños tendrán que enfrentarse a nuevas amenazas y usar su luz para encontrar la manera de salvar a Alone de las manos de la titiritera.

Little Nightmares III – The Backstage saldrá a la venta el 12 de junio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. La Edición Deluxe del juego incluye acceso a Little Nightmares III – The Backstage, así como a otro contenido adicional que se lanzará a finales de este año.

Para obtener más información de Little Nightmares III

 

. Leer artículo completo en Frikipandi Little Nightmares III – The Backstage.
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