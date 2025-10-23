Modo de IA de Google: lo que los expertos en SEO deben hacer antes de 2026. «10 trucos a tener en cuenta para salir en el nuevas búsquedas de modo IA de Google»

Google recibe más de 14.000 millones de búsquedas al día, y promete aún más con su Modo IA, una experiencia de búsqueda completamente basada en inteligencia artificial que reta a los profesionales del SEO a replantearse la optimización en buscadores. Os explicaremos en el artículo 10 trucos a tener en cuenta para salir en el nuevas búsquedas de modo IA de Google. Espero que te sirva este tutorial, ya que el modo IA de Google ya esta en España. Adaptarse o morir.

En 2024, el CEO de Google, Sundar Pichai, preparó el terreno para el Modo IA, afirmando que la empresa necesitaba “moverse más rápido” en 2025 y “centrarse implacablemente en desbloquear los beneficios de esta tecnología [IA]”. Google piensa en lo que va a necesitar su usuario y no en las páginas de las que se nutre. Por la entrada de nuevos competidores como ChatGPT ha hecho una jugada maestra metiendo Gemini con calzador en su buscador. Aprovechando su posición de dominio (buscador, navegador Chrome y Android en tu móvil) las búsquedas en Gemini se están disparando.

Hasta ahora, Google ha cumplido su promesa y ya lo tenemos en España.

Tras menos de tres meses en Google Labs, la compañía ha lanzado Modo IA, una experiencia de búsqueda impulsada por Gemini que ahora exige a los profesionales del SEO adaptarse al nuevo panorama de búsqueda.

Descubre qué significa esto para el SEO (y para la optimización en buscadores) hoy.

Llegó el día en que Google AI Mode se ha desplegado en España, primero en PC y más tarde en dispositivos móviles, tenemos por fin el Modo IA activo para realizar las búsquedas con respuestas conversacionales, aunque el Google AI Mode no se queda solo en eso.

Vamos al lio a explicar el modo de IA de Google: lo que los expertos en SEO deben hacer antes de 2026. «10 trucos a tener en cuenta para salir en el nuevas búsquedas de modo IA de Google».

¿Qué es exactamente el Google AI Mode?

El Modo IA de Google es una experiencia de búsqueda de inteligencia artificial de extremo a extremo, similar a ChatGPT. Aunque el Modo IA sigue mencionando marcas y citando fuentes (como los AI Overviews), no incluye los tradicionales “10 enlaces azules” de los resultados de búsqueda clásicos. El Modo IA de Google es una experiencia de búsqueda asistida que te ofrece soluciones directas y contextualizadas. Así que olvídate de abrir innumerables pestañas para encontrar una respuesta.

Para explicarlo un poco más amplio, el nuevo modelo de consultar la información se puede dividir en tres experiencias de búsqueda o tres pilares funcionales.

Respuestas conversacionales:

Lo más destacado es que, en lugar de darte solo una lista de enlaces, la típica de toda la vida, la respuesta que recibe el usuario es generada por IA en formato de chat. Esto hace que la información sea más clara y fácil de entender. Las respuestas pueden ser muy variadas: pueden incluir explicaciones cortas, tablas comparativas, listas de beneficios o incluso pasos detallados. Además, la interfaz permite hacer preguntas adicionales directamente en el buscador, lo que convierte al motor de búsqueda en un asistente de información activo.

Capacidades multimodales:

El Modo IA está pensado para manejar consultas más complejas, permitiendo que la interacción se haga no solo por texto, sino también por voz o imágenes. Esto cambia la forma en que debemos pensar en la estrategia de contenido, ya que si la IA puede procesar entradas visuales o auditivas, la optimización no solo debe centrarse en el texto. El sistema de clasificación debe dar preferencia a las fuentes que tengan contenido multimedia bien estructurado, como gráficos, tablas o diagramas. Esto significa que las imágenes deben incluir texto alternativo descriptivo (ALT text) y estar acompañadas de encabezados (H3 o H4) que expliquen su relevancia y contexto, para que la IA pueda usar esa información al generar sus respuestas

Distribución de consultas:

Para responder a búsquedas complejas, la IA divide la pregunta en varios subtemas y realiza búsquedas simultáneas en diferentes fuentes para crear una respuesta completa, vamos, divide la respuesta para que tengamos una visión más atomizada.

Esta forma de dividir las consultas explica por qué es tan importante tener una estructura de encabezados muy detallada. Si el contenido se escribe de una forma plana, la IA va a gastar muchos más recursos intentando separar la información relevante de la paja. Pero si el contenido está bien organizado con H2s para los temas principales, H3 para los subtemas y H4 para los detalles, el sistema tiene la facilidad de extraer el fragmento exacto que corresponde para plasmarlo en los resultados. Esta estructura mejora la organización y legibilidad, y además, aumenta la posibilidad de que el contenido sea citado en las respuestas generadas en Google.

¿Cómo activar y probar el Modo IA de Google en España?

¿Quieres probar esta nueva forma de buscar? Activar el Modo IA es muy fácil. Solo tienes que buscar el botón “Modo IA” en la parte superior de los resultados de búsqueda tradicionales.

Si no lo ves o no llegas a ello, también puedes entrar directamente en la página oficial: google.com/ai. Tienes que tener en cuenta que Google está instaurando esta función de manera gradual, por lo que puede que no la tengas disponible de inmediato. Si aún no lo tienes, no te preocupes, porque llegará a tu cuenta en los próximos días o semanas.

En conclusión, el Google IA Mode está cambiando la forma en que trabajamos con los motores de búsqueda, dándonos respuestas más completas, contextuales y accesibles a través de una experiencia conversacional. Este cambio tiene implicaciones directas en las estrategias de SEO y la forma en que las marcas deben preparar su contenido para ser relevante y visible para la IA.

¿Cómo funciona el Modo IA de Google?

El modo IA de Google usa una técnica llamada “consulta en abanico” para dividir preguntas complejas en varias subconsultas. Con esto, en lugar de darte un solo resultado, el sistema realiza múltiples búsquedas a la vez en la web y luego combina toda la información para generar una respuesta en tiempo real gracias a la IA.

¿Cuál es la diferencia entre el Modo IA y los AI Overviews?

Existen algunas diferencias (y similitudes) entre ambos:

Área Modo IA AI Overviews Citas X X Resultados orgánicos — X Anuncios X X Analítica — —

Lo más preocupante para los expertos en SEO es la falta de resultados orgánicos. Ya se ha visto cómo los AI Overviews reducen el tráfico (en promedio, bajan el CTR en un 34,5%) y la dificultad para medir esos puntos de contacto.

¿Cómo funciona el modo IA de Google?

Entender cómo funcionan los motores de búsqueda y de respuesta es una habilidad esencial para los expertos en SEO.

En la superficie, el Modo IA funciona de forma similar a los AI Overviews: utiliza una versión personalizada del modelo Gemini de Google para generar respuestas.

Pero se diferencia en su funcionamiento interno.

En lugar de basarse solo en la consulta del usuario, el Modo IA utiliza una técnica llamada fan-out, que lanza múltiples consultas a la vez. En el ejemplo mostrado, Modo IA realiza 16 búsquedas diferentes simultáneamente.

Además, el Modo IA incluye capacidades adicionales de búsqueda, como:

Capacidad Propósito Ejemplo Deep Search Para informes detallados con citas “Haz una investigación profunda sobre los costes, plazos y consideraciones de una reforma de vivienda de dos plantas con un dormitorio y dos baños” Live Para búsquedas en tiempo real con vídeo y audio “Ayúdame a encontrar qué tornillo necesito para arreglar esta mesa” Agentic Para búsquedas orientadas a tareas “¿Puedes ayudarme a encontrar y comprar entradas para la próxima gira de Lorde?” Shopping Para búsquedas de comercio electrónico “Ayúdame a encontrar vestidos para una boda de tarde semi formal en verano” Contexto personal Para mejorar búsquedas según el historial o apps conectadas (como Gmail) “Ayúdame a encontrar restaurantes según mi próximo viaje a Oregón”

En cuanto a cómo el Modo IA cita o clasifica sitios web, se cree que reutiliza señales conocidas de los AI Overviews, como:

Los sistemas principales de ranking, como Helpful Content

Bases de datos como Google Shopping Graph

Datos estructurados como Product o LocalBusiness

¿Cómo afecta el Modo IA al SEO?

El Modo IA de Google impacta en varios aspectos del SEO. Los principales son:

1. Visibilidad

Como ChatGPT o Gemini, el Modo IA no muestra 10 enlaces. O te cita, o no. Esto significa menos visibilidad para las marcas en el recorrido del comprador, lo que puede afectar métricas como las ventas.

2. Tráfico

Ya se ha observado una correlación entre el aumento de AI Overviews y la reducción del tráfico web, con pérdidas del 20% al 60% en algunos sitios. Con el Modo IA, probablemente continúe la tendencia.

3. Analítica

Google Search Console rastrea los puntos de contacto del Modo IA, pero no permite filtrar el origen de impresiones o clics: no se puede distinguir entre búsquedas tradicionales, AI Overviews o Modo IA.

4. Estrategia

El SEO sigue siendo la base para aparecer en Modo IA, pero hay que evolucionar esa base centrándose en:

Originalidad del contenido

Legibilidad del contenido

Organización de la información

No obstante, su impacto dependerá de la adopción del Modo IA: a diferencia de los AI Overviews, el usuario deberá cambiar de pestaña para usarlo.

10 trucos a tener en cuenta para salir en el nuevas búsquedas de modo IA de Google.

Os dejamos 10 trucos o tips para mejorar tu visibilidad en el modo IA de Google:

1. Céntrate en la intención de búsqueda y el valor del contenido

Contenido único y útil: La IA de Google busca información que satisfaga las necesidades del usuario con profundidad y originalidad. No repitas información genérica, aporta valor. Recuerda que el modo IA o AI hace varías busquedas según lo escrito por el usuario y solo tiene una posibilidad de salir

Responde preguntas específicas: Las IA desglosan una consulta en varias subpreguntas para ofrecer una respuesta sintética. Crea contenido que responda de manera clara y directa a estas posibles preguntas del usuario.

Crea para las personas, no para la IA: El contenido que es útil y fácil de leer para los humanos suele ser también el que la IA elige para los resúmenes.

2. Ladillos

El Modo IA dará preferencia y citará directamente los contenidos que respondan de forma clara, completa y estructurada a las preguntas de los usuarios. Esto implica que tener un contenido bien organizado, con encabezados lógicos (H2, H3), lenguaje natural y respuestas detalladas será fundamental, tener datos estructurados bien generados en las páginas y un EEAT potente y de mucha autoridad hará que el AI mode llegue mejor a la información.

Utiliza encabezados de forma lógica: Organiza la información con encabezados descriptivos (H2, H3) que dividan el contenido en fragmentos temáticos. Esto ayuda a la IA a entender la estructura y a extraer partes relevantes.

3. Estructura el contenido para facilitar la lectura de la IA

Utiliza Preguntas y respuestas: Facilita la búsqueda del usuario.

Usa formatos que faciliten la síntesis: Listas y viñetas: Sirven para desglosar información compleja de forma clara y concisa. Párrafos cortos: Mantén la información digerible para que sea más fácil de procesar y citar para un resumen.

Datos estructurados (Schema Markup): Utiliza marcado de datos como HowTo , FAQPage o Article para dar a los motores de búsqueda información explícita sobre tu contenido. Esto ayuda a la IA a categorizarlo y a usarlo para respuestas destacadas.

4. Demuestra autoridad y fiabilidad

Prioriza el E-E-A-T: Google prioriza el contenido que demuestra « Experiencia, Especialidad, Autoridad y Fiabilidad «. Para conseguirlo: Muestra credenciales: Incluye una biografía del autor con su experiencia o formación. Cita fuentes fiables: Apoya tus afirmaciones con datos, investigaciones y enlaces a fuentes reconocidas.

Actualiza el contenido regularmente: Mantén tus artículos con la información más reciente y relevante. Incluir la fecha de «Última actualización» puede ayudar.

Construye tu autoridad digital: Consigue enlaces de calidad, participa en la comunidad y crea contenido original con frecuencia para que la IA reconozca tu marca como una fuente fiable. Este es uno de los pilares del SEO junto con los enlaces en otros sistios (Crosslinking). Google recuerda que puede mostrar respuestas que reflejen tu marca dentro de la experiencia del Modo IA.

Google recuerda que puede mostrar respuestas que reflejen tu marca dentro de la experiencia del Modo IA. Recomienda mantener la información verificada y reciente, dado que el contenido inexacto o desactualizado reduce credibilidad y visibilidad.

5. Asegúrate de que el contenido sea accesible

Optimización técnica: El contenido debe ser accesible para el rastreador de Google. Asegúrate de que tu sitio no tenga etiquetas noindex o nosnippet que impidan que tu contenido aparezca en los resúmenes.

Revisa también el robots.txt

6. Optimiza para búsqueda multimodal

No sólo texto. También voz, vídeo e imagen. El Modo IA entiende consultas multimodales. Google aconseja crea una «biblioteca visual sólida». Imágenes de producto en alta calidad. Metadatos claros y específicos en cada imagen.

Ofrece contenido enriquecido: Incluye imágenes, videos y otros elementos multimedia de alta calidad para tener éxito en la búsqueda multimodal.

7. Optimiza la experiencia de usuario (UX)

Cuida la experiencia de usuario, dice la tecnológica. Una navegación sencilla y fluida mejora tu posicionamiento en los resultados potenciados por IA. Evita páginas lentas o sobrecargadas. El mejor contenido pierde valor si la experiencia es mala.

Mejora la experiencia móvil y la velocidad: Un sitio rápido, que carga bien en dispositivos móviles y que cumple con los Core Web Vitals, siempre será mejor considerado por Google.

8. Prioriza el SEO técnico

Ten en cuenta el uso de datos estructurados (schema.org) para que Google entienda mejor tu contenido. Alude a que hay que verificar que lo que etiquetas sea visible también en la página y cumple las directrices técnicas de Google.

9. Usa fichero llms.txt en tu sitio

Los archivos llms.txt son un estándar propuesto para ayudar a los grandes modelos de lenguaje (LLMs) a entender e interactuar con el contenido de un sitio web de manera más eficiente . A diferencia de robots.txt (que restringe el acceso) o sitemap.xml (que lista todo el contenido), llms.txt se ubica en la raíz del dominio y prioriza las secciones más relevantes de la web para que la IA pueda utilizarlas en sus respuestas o entrenamiento. llms.txt ofrecen una visión general seleccionada para los LLM. Puede complementar a robots.txt proporcionando contexto para el contenido permitido ¿Para qué sirve el archivo llms.txt?

El archivo llms.txt sirve como una especie de «manual de instrucciones» para los LLMs, ya que permite:

Guiar a los modelos de IA : Les dices qué partes de tu web son importantes y cuáles pueden ignorar.

: Les dices qué partes de tu web son importantes y cuáles pueden ignorar. Priorizar contenido : ¿Quieres que tu sección de servicios salga en todas las respuestas y no la página de política de cookies? El llms.txt te lo permite.

: ¿Quieres que tu sección de servicios salga en todas las respuestas y no la página de política de cookies? El llms.txt te lo permite. Controlar la privacidad : Puedes decirle a la IA que no use ciertas secciones para entrenamiento o respuestas.

: Puedes decirle a la IA que no use ciertas secciones para entrenamiento o respuestas. Mejorar la visibilidad: Si la IA entiende bien tu web, más fácil que te recomiende en respuestas y chats.

10. Haz caso a Google y no hagas trampa

Desde un punto de vista técnico, los datos estructurados son útiles para compartir información sobre el contenido en un formato legible por máquinas que nuestros sistemas tendrán en cuenta. Si usas datos estructurados, asegúrate de seguir las directrices de Google , como verificar que todo el contenido de las etiquetas también sea visible en tu página web. Nunca hagas trampa, porque puedes caer fácilmente en penalizaciones.

Ejemplo no copies contenido, no cites fuente o haz contenido de poca calidad y tendrás pocas oportunidades de sobrevivir. Los medios de comunicación nos tendremos que reinventar, ya que dejará de valer todo en Discover para obtener tráfico de baja calidad con el clickbait. Si lo atraes a tu sitio y no haces conversiones buenas con ese usuario es díficiol de vuelva y solo puedes hacerlo desde el pilar básico de buen contenido.

Paco Rivillas director de soluciones de negocio e insights en Google España. Dirige un equipo de especialistas en la Búsqueda y aplicaciones que ayudan a algunos de los anunciantes más grandes y complejos a sacar el máximo partido a la IA de Google ha dado algunos consejos en el blog de negocios de Google Dice que a medida que la Búsqueda de Google evoluciona, el objetivo principal sigue siendo el mismo: ayudar a los usuarios a encontrar contenido auténtico y original que aporte un valor único. Google quiere seguir resaltando contenido que satisface las necesidades de los usuarios y que sea útil y de calidad . No puede estar más de acuerdo con el.

¿Cómo deben responder los expertos en SEO al Modo IA?

1. Reajustar expectativas

Es momento de gestionar las expectativas: el tráfico caerá. Google sigue siendo el mayor motor de búsqueda, y tanto los AI Overviews como el Modo IA están reduciendo los clics.

John Mueller (Google Search Relations) ha señalado:

“Nuestros resultados de IA pueden ofrecer más contexto general sobre un tema y mostrar enlaces más relevantes que la búsqueda clásica.

Esto puede aportar una audiencia más comprometida y nuevas oportunidades, pero puede que no optimices para ello si te centras solo en los clics en lugar del valor total de las visitas desde la búsqueda.”

Muchas empresas ya lo han comprobado: menos tráfico entrante a sus webs.

Pero si hay una excepción las páginas de ventas. Ejemplo NerdWallet aumentó sus ingresos un 35% en 2024, pese a perder un 20% de su tráfico mensual.

2. Pasar del SEO al GEO

El cambio clave es pasar de la “optimización en buscadores” a la “optimización en todos los buscadores” — o GEO

La gente ya no busca solo en Google: también lo hace en herramientas de IA en ChatGPT, Meta AI, Claude, etc.

Estrategia Tácticas Crear contenido de alto nivel Incluir datos concretos y específicos (“camina a paso rápido 10-15 minutos”), crear contenido multimedia (tests, vídeos, herramientas, gráficos) Maximizar la reputación de marca Publicar contenido de liderazgo, reclamar fichas locales, generar y gestionar reseñas Fortalecer el SEO técnico Usar schema markup, permitir acceso a rastreadores de IA, optimizar experiencia de usuario y velocidad

3. Reforzar los fundamentos del SEO

Sigue con lo básico: contenido optimizado, fichas locales (como Google Business Profile), backlinks de calidad.

Los sitios con una base SEO sólida tienen más probabilidades de aparecer en AI Overviews (y en Modo IA).

Google lo confirma en su propia documentación:

Asegúrate de que los rastreadores de Google puedan acceder a tu web.

Mejora la velocidad, la usabilidad y el diseño.

Crea contenido original y centrado en las personas.

Verifica que los datos estructurados coincidan con el contenido mostrado.

Usa imágenes y vídeos de alta calidad.

Mantén actualizado tu perfil de empresa y Merchant Center.

¿Cómo aparecer en las respuestas del Modo IA?

Sabemos que:

El Modo IA se basa en los sistemas de calidad y ranking principales de Google.

Utiliza información en tiempo real de la web, Knowledge Graph y Shopping Graph.

Decide cuándo y cómo enlazar según su entrenamiento.

Además de las prácticas ya mencionadas, los SEOs deberían:

Construir presencia fuera del sitio , con menciones y enlaces (aunque no siempre sean enlazadas directamente).

, con menciones y enlaces (aunque no siempre sean enlazadas directamente). Optimizar la segmentación local , ya que el Modo IA puede enlazar al perfil de Google Business en consultas geolocalizadas.

, ya que el Modo IA puede enlazar al perfil de Google Business en consultas geolocalizadas. Fortalecer el marketing omnicanal, incluyendo email, notificaciones y redes sociales, para mejorar las señales de relevancia cuando el Modo IA personaliza respuestas basadas en Gmail u otras apps conectadas.

Finalmente, cuando logres atraer visitas desde Modo IA, ten una estrategia para convertir esos usuarios cualificados en clientes recurrentes y defensores de tu marca. La mayoria de los medios están optando por un muro de pago o registro del usuario para fidelizarle.

Te dejo dos páginas a consultar Fuentey Fuente

Ahora ya sabes 10 trucos a tener en cuenta para salir en el nuevas búsquedas de modo IA de Google. Espero que te sirvan para tu web.