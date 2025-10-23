Vuelve el icónico ordenador de los 90 The A1200, Atari A1200

Compartir Facebook

Vuelve el icónico ordenador de los 90 recreado para los jugadores de hoy. Retro Games y PLAION REPLAI han recuperado el ordenador de los años 90 Amiga 1200 en una versión modernizada que para sumergirse en la era de los juegos de 16 bits con un teclado, un ratón y un mando.

La espera ha terminado. De los creadores de THEA500 Mini llega The A1200, una recreación a tamaño real de uno de los ordenadores domésticos más icónicos de principios de la década de los 90, ahora renace para la era moderna. Desarrollado en colaboración con PLAION REPLAI, uno de los principales productores mundiales de hardware y software retro, THE A1200 combina una autenticidad meticulosa con la innovación moderna, ofreciendo el renacimiento definitivo de una verdadera leyenda de los 90.

Tras el éxito mundial de THEA500 Mini, que vendió más de 100.000 unidades en todo el mundo, Retro Games Ltd ha capturado una vez más la magia de una generación que creció con disquetes, pixel art y maratones de juegos nocturnos. Esta es The A1200, la máquina que impulsó una década de imaginación, ahora recreada para el siglo XXI.

De vuelta a los años 90 y más allá.

Conéctalo, enciéndelo y retrocede justo a la época en que los juegos eran audaces, coloridos y llenos de carisma. The A1200 viene precargado con 25 títulos legendarios, incluyendo Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress, Ruff n Tumble, Defender of the Crown I y II, y la trilogía Turrican, además de muchos otros. Cada juego se ve y se juega tal como lo recuerdas, solo que ahora con salida HDMI, ranuras de guardado y transferencia de archivos por USB para añadir más aventuras.

La configuración definitiva de los 90.

Cada A1200 incluye un teclado funcional, un ratón de estilo clásico y un mando: todo lo que se necesita para volver a sumergirse en la edad de oro de los juegos de 16 bits. «Esta fue la máquina que hizo que los años 90 cobraran vida para una generación de jugadores», ha dicho Paul Andrews, director general de Retro Games Ltd. «Con The A1200, estamos conmemorando ese increíble momento en el tiempo: los juegos, el diseño y la creatividad que dieron forma a una generación».

Información de producto:

Fecha de lanzamiento: 16 de junio de 2026

16 de junio de 2026 PVPr: 189,99€

Incluye: Ordenador a tamaño real, Ratón y Mando

Ordenador a tamaño real, Ratón y Mando Reservas abiertas desde el: 10 de noviembre de 2025

Retro Games Ltd son los creadores de THEC64, THEA500 Mini, y THE400 Mini – recreaciones auténticas de los ordenadores domésticos más admirados del mundo. Su misión es mantener vivo el espíritu del Gaming clásico, conmemorando la creatividad, diseño, y la emoción que marcaron las eras de los videojuegos de 8 y 16 bits. Para más información visita www.retrogames.biz. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las novedades, anuncios y celebraciones retro.