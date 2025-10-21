Compartir Facebook

Híncale el diente a Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ya disponible en PC y consolas

Despierta de un sueño de un siglo en la moderna Seattle y ábrete camino a través de una ciudad al borde de una guerra sobrenatural, forjando alianzas y descubriendo la verdad detrás de un misterio neo-noir

Los coeditores Paradox Interactive y White Wolf, junto con el desarrollador The Chinese Room, han lanzado hoy Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 para PC y consolas. Los jugadores dispuestos a acechar las calles de Seattle pueden adquirir el juego base por 59,99€ PVPr, la Edición Deluxe por 69,99€ PVPr, o la Edición Premium por 89,99€ PVP4, ya disponibles en Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Descubre la historia de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 en el tráiler de lanzamiento en el canal oficial de YouTube de World of Darkness:

En Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, los jugadores se despiertan en 2024 en Seattle como Phyre, un vampiro anciano que muchos identifican como el misterioso Nómada, que se dice que aparecerá cuando el cambio sea inminente. Phyre debe recorrer la traicionera política de la Corte de la Camarilla para reclamar todos sus poderes vampíricos. En el camino, Phyre es hechizado y guiado por la voz de Fabien, un detective Malkavian cuya percepción fracturada de la realidad ofrece tanto perspicacia como inquietud. Seis clanes están disponibles para Phyre, cada uno con sus propios estilos de juego, atuendos y disciplinas distintas: Los rebeldes Brujah, los Tremere, maestros de la magia en sangre, los Banu Haqim impulsados por la justicia, los persuasivos Ventrue, los fascinantes Toreador y los maestros de las sombras Lasombra.

A través de las calles invernales de Seattle, Phyre se encuentra con personajes que ponen a prueba su confianza y dan forma a su camino. Los líderes de la Corte de la Camarilla de Seattle mantienen el orden y hacen cumplir la Mascarada, el código vampírico que les obliga a mantener en secreto la sociedad vampírica oculta a la humanidad. Más allá de su influencia, los Anarquistas y los rebeldes, luchan por la supervivencia y la independencia del férreo control de la Camarilla. Las elecciones de Phyre entre estas facciones, guiadas por el pasado de Fabien, serán decisivas para definir el futuro de Seattle.

Bloodlines 2 presenta cuatro modos de dificultad: Casual, Fácil, Normal y Difícil, que equilibran el enfoque narrativo y el desafío de combate. El modo Casual facilita el combate priorizando la trama de la historia para los jugadores inmersos en descubrir la verdad oculta en Seattle. Fácil, Normal y Difícil aumentan progresivamente el desafío de combate, lo que requiere dominar las habilidades de Phyre para sobrevivir en la noche.

«Estrenar finalmente Bloodlines 2 es un momento histórico para White Wolf y para Vampire: The Masquerade«, ha dicho Marco Behrmann, vicepresidente ejecutivo de White Wolf y productor ejecutivo de Bloodlines 2. «transmite el espíritu del predecesor mientras ofrece una experiencia completamente nueva. Los entornos sobrenaturales de Seattle están abiertos para los jugadores, que sentirán tanto nuevos como familiares en todos los sentidos. Quiero agradecer al excelente equipo de The Chinese Room por su visión y su dedicación para dar forma a este mundo de terror moderno. Han creado algo atmosférico, inteligente y fiel al corazón oscuro de Vampire: The Masquerade.«

«La narrativa siempre ha sido el núcleo de nuestro arte, y en Bloodlines 2, se entrelaza a la perfección con el tipo de terror moderno impulsado por los personajes que define el Mundo de las Tinieblas», ha comentado Alex Skidmore, Director Creativo de Proyectos en The Chinese Room. «Seattle está al borde de una guerra sobrenatural declarada y, como dice Fabien, los problemas vienen de dos en dos. Este proyecto marca un momento decisivo para llevar nuestra distintiva narración a un mundo conocido por su complejidad y tensión moral. Phyre y Fabien encarnan esta tensión como un dúo improbable que atrae problemas a cada paso mientras descubren los misterios más oscuros de la ciudad».

Los compositores principales de la banda sonora de Bloodlines 2 son Craig Stuart Garfinkle y Eímear Noone, cuyas inquietantes composiciones ambientales realzan los rincones oscuros y misteriosos de Seattle. La nueva música del compositor Rik Schaffer, cuya partitura para Vampire: The Masquerade – Bloodlines ayudó a definir la atmósfera del juego, complementa la banda sonora. El elenco de voces incluye a Hara Yannas y Tommy Sim’aan como Phyre, a Ronan Summers como Fabien y otros que dan vida a los políticos vampíricos de Seattle y los combates mortales con sólidas actuaciones magistrales.

Los paquetes de la historia Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Loose Cannon y Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – The Flower & the Flame se lanzarán en 2026 y estarán disponibles en el Pase de expansión. Estos paquetes de historias permiten a los jugadores explorar Seattle a través de las perspectivas del Sheriff Benny Muldoon y la Primogénita Ysabella Moore, respectivamente.

Para estar al día con las últimas noticias y actualizaciones sobre Bloodlines 2, visita el sitio web