Plants vs. Zombies: Trasplantado florece hoy en PC y consolas  

Plants vs. Zombies™: Trasplantado, la remasterización del icónico juego de defensa de torres de Electronic Arts Inc. y PopCap Studios, vuelve a conquistar a jugadores de todo el mundo. Con impresionantes gráficos en HD, nuevos niveles, modos cooperativo local y PvP, Plants vs. Zombies™ regresa más grande, colorido y alocado que nunca, y ya está disponible para PC (Steam®, EA app, Epic Games Store) y consolas (Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One) por 19,99 € (PVPR).*

Consulta el tráiler de lanzamiento de Plants vs. Zombies: Trasplantado AQUÍ

Plants vs. Zombies: Trasplantado transporta a los jugadores de nuevo al jardín donde comenzó todo, combinando las batallas estratégicas llenas de acción que todos conocen y adoran con mini-juegos emocionantes y nuevos modos de juego, como Día nublado y Descanse en paz.

Invita a tu amigo, zombi, humano o planta, para duplicar la diversión en el modo cooperativo local o competir cara a cara en PvP local. Los jugadores podrán revivir el título que lo inició todo, ahora remasterizado con gráficos HD mejorados y elementos inéditos de la historia de la franquicia.

Además, la diversión crece con la nueva función GameShare, disponible en Nintendo Switch™ 2. Los jugadores podrán invitar a un amigo a unirse a la acción en cooperativo local o PvP mediante una conexión inalámbrica local, usando solo una copia del juego.

Y eso no es todo: ¡vuelve a tus raíces con EA Play Pro†!

Los miembros obtienen acceso completo a Plants vs. Zombies: Trasplantado y una skin retro del Lanzaguisantes (Peashooter) desde hoy.††

Además, los suscriptores de EA Play y EA Play Pro disfrutan de acceso ilimitado a una amplia biblioteca de juegos —incluyendo Plants vs. Zombies™: Battle for Neighborville y Plants vs. Zombies™: Garden Warfare 2— y un 10 % de descuento en contenido digital de EA, incluidas precompras, descargas de juegos y DLC.

Para más información sobre EA Play Pro, visita: https://www.ea.com/ea-play.